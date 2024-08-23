Gözmen’in hayatı kitap oldu

Kıbrıs Türk toplumuna birçok alanda önemli hizmetlerde bulunan, Lefkoşa’nın ilk Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı görevinde de bulunan Dr. Tahsin Gözmen’in hayat hikayesi kitaplaştı

Kıbrıs Türk toplumuna birçok alanda önemli hizmetlerde bulunan, Lefkoşa’nın ilk Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı görevinde de bulunan Dr. Tahsin Gözmen’in yaşam öyküsünü anlatan “Bladan’dan Batum’a” isimli kitabın tanıtım etkinliği önceki akşam Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Gözmen’in oğlu Dr. Soyer Gözmen tarafından hazırlanan kitap, 1891-1983 yılları arasında yaşayan Doktor Tahsin Gözmen’in hayat hikayesini içeriyor. Gözmen’in 1910’dan itibaren kendi el yazısıyla kalem aldığı notlardan derlenen kitabın editörlüğünü Sevil Emirzade, tasarımını Ercan Nazik yaptı.

Sevil Emirzade’nin kitabın genel kapsamını aktardığı sunumuyla başlayan etkinlikte, yazar Dr. Ahmet An tarafından da kitabın hazırlanış süreci, kaynaklar ve okuyucuları götürdüğü yol aktarıldı.

Sonrasında söz alan kitabın yazarı Dr. Soyer Gözmen, babasının yaşam hikayesini derlediği kitabın, hem roman, hem belgesel tadında okunabileceğini ifade ederek, tarih içerisinde babası Tahsin Gözmen’in hayat kesitlerinden bir takım örnekleri detayları ile anlattı.

Etkinlikte, Gözmen’e dair duygu, düşünce ve anıları olan birçok kişi söz alarak Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptıklarını, yaşadığı zorlukları paylaştı.

Gecede konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun katılımlı etkinliği Dr. Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptığı değerli hizmetlerin bir vefası olarak gördüğünü belirtti.

Başkan Harmancı, kitapta siyasal tarihe ilişkin çok önemli noktaların yer aldığını, birçok dönüm noktasına değinildiğini aktararak, kitabın LTB arşivinin en güzide yerinde bulunacağını sözlerine ekledi.



