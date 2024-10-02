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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ‘Aşk ve Neşe’ konseri düzenledi

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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ‘Aşk ve Neşe’ konseri düzenledi
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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ‘Aşk ve Neşe’ konseri düzenledi.
belediyeden verilen bilgiye göre, ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında ekim ayının ilk etkinliği olan konserde, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, birbirinden güzel şarkıları ile dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.
Konserin sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Şef İhsan Gürel’e plaket ve çiçek verdi.
-23. Zeytinlik Zeytin Festivali başlıyor
Öte yandan Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali eş zamanlı etkinliklerle başlıyor.
Etkinlik kapsamında bugün 17:00’de ‘Ödüllü Bilardo Turnuvası’, 17:30’da Girne Belediyesi Tenis Turnuvası, 19:00’da Festival Açılışı, 19:30 Halk Dansları Gösterisi, 19:45 İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve saat 21:00’de ise gecenin son etkinliği olan Fikri Karayel Konseri yer alıyor. 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.
 
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