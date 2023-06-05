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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi

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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi
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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları" bir ilke imza atarak, ülkede yerleşik olarak yaşayan ve yurt dışından gelmiş yabancı oyuncu ve yönetmenlerle oyun sergiledi. 
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda çalışmalarına başlanan ve Rusça olarak hazırlanan "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergilendi. 
Oyun, önümüzdeki sezon devamı gelecek olan yabancı dilli oyunların ilki olarak kaydedildi. 
Oyunu 2021 yılında "Sunflower" filmi ile Cannes World Film Festivalinde 5 ayrı dalla birlikte "En iyi kadın yönetmen" ödülünü alan Elya Gilman yönetti.
Ekibin bir sonraki yetişkin oyunu "Ölümcül Toplantı" 25 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Rusça olarak sahnelenecek. 
Ödüllü yönetmen Elya Gilman, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları Türk ekibinin yeni sezonda sahneleyeceği 2 yeni oyunun da yönetmenliğini yapacak.
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