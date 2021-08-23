Girne Belediyesi Girnenin Yaşayan Kültür Hazinelerini Kitaplaştırdı.Girne Belediyesi önemli yayınlar yapan, kültüre ve sanata değer veren bir Belediyemiz. Yıllardır sürdürdüğü festivalleri ve yayımları sayesinde gelecek nesillere önemli bilgiler bırakıyor. “somut olmayan kültürel mirasın” koruması altında olan meslekleri ve yüzleri “Meslekler ve Yüzler Cilt -1-“ adı altında bir kitapla bizleri buluşturdu. Kayıt altına alınan bu meslekler geleceğe emin bir biçimde taşınarak, ileriki kuşaklara kaynaklık ederken, geçirmiş olduğumuz sosyal ve kültürel değişimin, nasıl olduğunu ne biçimde kimler tarafından bozulduğuna da tarihsel bir mühür vuracaktır. Bu eser Kıbrıslı Türklerin aslında ne kadar çalışkan olduğunu, çok önemli meslekleri icra ettiklerini bu kitapla bizler görüyoruz. Önemli olan bu meslekleri geliştirmek yeni ustalar geliştirmek, bugün artık iyi bir usta terzi bulmak o kadar çok zor oldu ki, bu tip meslekleri vb.ne kadar yaşatırsak geleceğe o kadar daha sağlam basabiliriz çünkü usta olmazsa, sadece tüketen toplum olur. Kitabı hazırlayan herkese çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık.KıbrısımMemleketimDünya cennetim benimMasmavi Akdeniz'inBeyaz köpükleriyle yıkananZümrüt bakışlımGüzelim...BaharlarıKırlangıçlar uçar semalarındaBir başka güzellik varHer mevsimindeOvasındaDağındaBir başka güzellik...Denizle çevrilidir etrafıSüt mavisi denizle...Mert insanlar yurdu Kıbrıs'ımınGirne'siLimasol'uBaf'ıCennetten birer köşe.Surlarla çevriliKöhnemiş Lefkoşa kenti bileBaşka güzel.Ya İskele;Hele, heleYeşiller yeşili Lefke...Yenilenmiş çoğu kentlerimizinModernleşmiş.Beton yığınlarıYükselmekte çoğunda;Sözüm onaÜlkemAltın Çağında.Anılarda kaldıEski günlerO bir hafta sürenDüğünler.Anılarda kaldı artıkİçinde yıkandığımızİri horasan küpleri.KahvelerdeLokum dolardı cepleriKonuklarımızın.H'oldu bize ansızın?Nerde eski günler?Sevecendi,Mertti,Cömertti Kıbrıslım.Geride kalmışÇoğunun yurtları;Mazi olmuşKonukseverlikleriTertemiz dostlukları,Bir zamanlarBurçları"Yeğdir Allah yeğ"Sesleriyle çınlayan LefkoşaMinarelerdekiEzan sesiyleTürklüğünüHaykırırdı kentin.Adam boyoydu ekinlerMesarya Ovasında.Bedbereket vardıKöylümün tarlasında.BaflınınLimasollununPekmez kaynarken avlusundaYedi mahalleyeKokusu savrulurdu.Üzüm pekmezi, Harnıp pekmezi.Sucuklar asılırdıTaptaze,Dizi, dizi.Topak helvası,Ekmek helvası yapılırdıGüzelim pekmezden;Bunlarla beslerlerdi bizi;Pasta nedir bilmezdikBiz küçükken.En gözde tatlıydıZülbiye.Bolca yaparlardı,Ye babam ye...Penevetler vardı tahtadanüzerlerine sıra sıraEkmekler dizilen.Asılı dururdu tabacadaGünlerce ekşimeden,KüflenmedenO güzelim ekmekler.EvlerimizdeAşkı tahtası bulunurdu.Anamız,Ninemiz,Hamur Yoğurur,Aşkı açardı üzerinde.Yemek vakti geldi miAşkı tahtamızMasa olur,SofraBunun üzerine kurulurdu.Altından yanardı hamamlarımızBir zamanlar.Cıvıl cıvıldıEskilerde hanlarımız.Eşekler girerdi,At gibiKıbrıs eşekleri;Develer çıkardıSürekli,Ağır yük taşıyan.Baf'in,Limasol'unYollarıZamk gibiydi,Yapışkan;Üzüm şirasından.İçinden yağ akanÜnlü Baf peyniri,Nonut mayasından çöreği,Tatlı sucuğu,Köfteri,Zivaniyası....Var mıydı daha alâsıAndıkça eski günleriAğlaması gelir kişinin, İnanın ağlaması.Evler akıtmasın diyeKil toprağı çekilirdiEskilerde damlara,Bereketli yağışlar başlamadan.Kıbleye bakardıKöydeki uzun odamız.Bölünmüştü ikiye.Bir yanda ocak,Beri yanda yatak.Dört direkli,Tenteli,Dörtbir yanı perdeli.Bayram yerlerindeKızlar gezinirdiÇekingen,ürkek köy kızları,Avuçları kınalı,Gözleri sürmeli.Salıncaklar,Ginciraklar kurulurdu.Kopça vururduk salıncaklarda.Kokusu savrulurduKavrulan lokmaların.Davullar,Zurnalar...KısacasıBambaşkaydı eski bayramlar.Kuruş verirdi elini öptüğümüzHalalar,Dayılar,Amcalar,Kuruş verirdi ablalar.Onluklar iş görürdü;Gereksizdi büyük paralar.BayramlarıEn lüks yemekNohutlu,Zerdeli pilâv.Eski günlerdeÇoraplar örülürdüDört iğneyle,Elde.Yerli,Kalın,Süslü çoraplar.Her biriBir renk cünbüşfü.Giyilirdi özel günlerde,Bayramda,Düğünlerde.Koyun yünündendiKazaklarımız.Yün eğirirdiUsanmadanAnamız,Bacımız,Yün evirirdiKörpecik kızlarımız.Kışın yünden.Yazın keten bezindenDokumaydı yatak çarşafımız.Ayazlanmış su içerdik yazınAğzı sarılıKırmızı, toprak destiden;"Buzluk" yoktu eskiden.Toplarınız vardıVelesbit lastiğinden.Bayramdan bayrama alınırdıPotinlerimiz.Yeni gömleğimizÇoğu kezKaryolanın demirine asılırdıArife gecesinden.Komşumuzun kızıAlaca entari giyerdi;Tezgâh dokuması.Fakirdiler,Yetimdi zavallı Ayşe,Harpte ölmüştü babası.Anasının yokken okuması,YazmasıKumaş dokurduİnce, ince;Tel, tel,Billâh makineden güzel.Masallar dinlerdik yaşlılardanUzun kış gecelerinde."Şahmaran","Gocagaricik","Pasdellicik"Masalı.Rüyalarımıza girerdiMasal kahramanları.Titrek lâmba ışığında"Tente" işlerdi Anam,Oya yapardı;Güzelim yemeni oyaları.Nasıl işlerse peteğiniUstalıkla bir arıöyle işlerdi anamRengârenk oyaları.Yasemin,Turunç çiçeklerini,Fulu,PapatyalarıDizine koyarakCanlı model yapardı.Sanatına tüm benliğini katarakÇiçek soluncaya dekTamamlanırdı örnekDoğadakine denk.Elektrik çağı başladı,Atıverdikİki numara,Üç numara,Dört numaraTüm lambaları.Ne yağ kandilleri kaldı,Ne de şahaneKarpuzlu lambalar.Tarih oldu birer birerTek atlı,Çift atlı,Süslü arabalar.Mersedesler geçiyor şimdiDaracık sokaklarımızdan.Başı dönüyor insanın,Başı dönüyor hızdan.Şarkılar dinlerdik bir zamanlarSiyah plaklı,İğneli gramofondan.İslim büyük yenilikti;KurtulmuştukOcaklardan,Odundan.Artık ülkem modernleşti.Yıllar yılları izledi,Mutlu yıllarıDevler yuttu;Masallar gizledi...Anılarda kaldı mutluluklar,Mutsuzluk sardı bizi.Eski sevecenlik,Cömertlik,Saf ve kanaatkarİnsanları ülkeminŞimdi bir mazi.Hâsılı ülkem çirkinleşti.MAHMUT İSLAMOĞLU