Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı

Gençlik Merkezi Birliği, 23.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nda “Halk Jürisi” ödülünü kazandı.

Gençlik Merkezi Birliği Genel Sekreteri Direnç Özkan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl “Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize” sloganıyla 64 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geniş kapsamlı bir organizasyon olarak düzenlenen festivalde, çağdaş sanat ve geleneksel anlamda birçok etkinliğe yer verildi.

Festival kapsamında 29 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan “Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması”nda Kuzey Makedonya birinci, Gürcistan ikinci, Meksika üçüncü olurken, Gençlik Merkezi Birliği, KKTC’yi temsil ederek, “Halk Jürisi” ödülünü almaya hak kazandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu yıl 64 olan katılımcı ülke sayısının gelecek yıl 100 olacağını bildirdi.

