"Geçmişten Günümüze Hamitköy" kitabı tanıtıldı

Gülçin Arabulucu Soyalın’ın yazmış olduğu 'Geçmişten Günümüze Hamitköy' isimli kitabın imza ve tanıtım günü Cumartesi günü Hamitköy’de Yetenekli Eller Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.Yoğun ilgi gören etkinlikte, bölge halkı ve kitapseverler bir araya gelerek eserin tanıtımına katıldı.Kitap, Hamitköy’ün tarihi, kültürel ve sosyal yapısını anlatırken, geçmişten günümüze bölgedeki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alıyor.Tanıtım etkinliğinde kısa bir konuşma yapan kitabın yazarı Soyalın, kitabın bölge halkının hafızasını tazelediğini ifade ederek, yeni nesillere Hamitköy’ün önemini aktarmak amacıyla kaleme aldığını belirtti.Etkinlik Soyalın'ın kitabını imzalaması ve kokteylle tamamlandı.