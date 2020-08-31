FODOS'un "Benim Mağusam fotoğraf sergisi" açıldı

Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği'nin (FODOS) Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi" Namık Kemal Meydanı’nda açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, seçim yasakları dolayısıyla açılışı dernek tarafından gerçekleştirilen sergide, 15 sanatçıya ait 68 fotoğraf yer alıyor.

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, FODOS Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp T. Hüdaverdioğlu, dernek üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergide Gazimağusa'daki mekanların bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara sertifika verildi. Sergi, 3 Eylüle kadar gezilebilecek.