banner480
banner69
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
83 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
21 0
 
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
31 0
GG solak peşinde
GG solak peşinde
233 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
251 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
banner460

FODOS'un "Benim Mağusam fotoğraf sergisi" açıldı

banner476

Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği'nin (FODOS) Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi" Namık Kemal Meydanı’nda açıldı.

FODOS'un "Benim Mağusam fotoğraf sergisi" açıldı

 

Belediyeden verilen bilgiye göre, seçim yasakları dolayısıyla açılışı dernek tarafından gerçekleştirilen sergide, 15 sanatçıya ait 68 fotoğraf yer alıyor. 
Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, FODOS Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp T. Hüdaverdioğlu, dernek üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergide Gazimağusa'daki mekanların bulunduğu fotoğraflar yer aldı.
Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara sertifika verildi. Sergi, 3 Eylüle kadar gezilebilecek. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.