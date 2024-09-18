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Fiakas, Venedik Sarayı’nda sahnelendi

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1870 yılında İstanbul'lu yazar Dimosthenis Misitzis tarafından yazılan Fiakas Ortaoyunu, Gazimağusa’nın tarihi Venedik Sarayı’nda sahnelendi

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Fiakas, Venedik Sarayı’nda sahnelendi
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Fiakas Ortaoyunu önceki akşam Gazimağusa’da Venedik Sarayı’nda sahnelendi.

1870 yılında İstanbul'lu yazar Dimosthenis Misitzis tarafından yazılan ve tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin rol aldığı Fiakas adlı oyun Türkçe üst yazıyla halkla buluştu.

Ülkemizin değerli tiyatro sanatçılarından Izel Seylani’nin de rol aldığı Fiakas Türkçe üst yazı ile halkla buluştu.

Yönetmen Alexia Papalazzarou'nun çağdaş rejisiyle oyun, günümüz yalancıları, yozlaşmış siyasileri ve dolandırıcılarıyla bağ kuruyor. Canlı müzik ve dansla harmanlanan oyunda, Grigoris Georgiou, İzel Seylani, Marina Vronti, Savina Georgiou, Thanasis Ioannou, Konstantina Xenofontos, Melina Koutsofta izleyiciye 75 dakikalık keyifli bir performans sundu.

1870 yılında İstanbul'lu yazar Dimosthenis Misitzis tarafından yazılan Fiakas geleneksel tiyatronun en popüler türlerinden Ortaoyunu olarak karşımıza çıktı.

Charilaos Plutidis ya da Charalambos Petaloudis veya Fiacas, 1870 yılında İstanbul'da borç batağında asalak bir şekilde yaşamaktadır. Zarif ve kurnaz, iyi bir ailenin zengin çocuğu gibi davranır; saf Evanthia'yı romantik bir dille kendine aşık eder ve çeyizini dört gözle bekler. Dönemin romanlarının büyüsüne kapılan ve hayal gücü kuvvetli Evanthia, onun kolay kurbanı olur. Hizmetçi Yannis, cilveli Froso ve Casamia, Fiacas'ın gerçek durumunu ortaya çıkarmanın eşiğindeyken, Fiakas "kılık değiştirmiş" Alman baronunun kimliğine bürünmeye karar verir ve dönen entrika doruk noktasına ulaşır...

Çok kültürlü İstanbul'da farklı dinlerin, farklı dillerin kucaklaştığı, tüm halkların barış içinde yaşadığı bir dönemde yazar; yalancıları; dolandırıcıları hivic ederken, İstanbul sosyetesinin aşırılıklarını güçlü bir şekilde eleştiriyor.

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