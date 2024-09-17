Fiakas oyunu Venedik Sarayı’nda sahnelendi

Fiakas Ortaoyunu dün akşam Gazimağusa’da Venedik Sarayı’nda sahnelendi.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1870 yılında İstanbul'lu yazar Dimosthenis Misitzis tarafından yazılan ve tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin rol aldığı Fiakas adlı oyun Türkçe üst yazıyla halkla buluştu.



Yönetmen Alexia Papalazzarou'nun çağdaş rejisiyle sahnelenen oyun, günün yalancıları, yozlaşmış siyasileri ve dolandırıcılarıyla bağ kuruyor.



Canlı müzik ve dansla harmanlanan oyunda, Grigoris Georgiou, İzel Seylani, Marina Vronti, Savina Georgiou, Thanasis Ioannou, Konstantina Xenofontos, Melina Koutsofta izleyiciye 75 dakikalık bir performans sundu.



Yönetmen Yardımcılığını Yianna Georgiadou yaptığı oyunda, Uyarlama/ Reji Alexia Papalazarou, Dekor/Kostüm Tasarım Yiorgos Yiannou, Müzik Beste/ Şarkı Sözleri George Kalogirou, Hareket Düzeni Eva Kalomiris, Işık Tasarım Kyriakos Siambtanis tarafından gerçekleştirildi.





Fiakas oyunu…





Oyun, çok kültürlü İstanbul'da farklı dinlerin, farklı dillerin kucaklaştığı, tüm halkların barış içinde yaşadığı bir dönemde yazar; yalancıları, dolandırıcıları hiciv ederken, İstanbul sosyetesinin aşırılıklarını güçlü bir şekilde eleştiriyor.



Tiyatro sanatçısı İzel Seylani ile daha önce Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ziyarette bulunan Sanat Yönetmeni Achilleas Grammatikopullos, oyun sonunda bir konuşma yaparak bu etkinliği Dünya Barış Günü sebebiyle gerçekleştirdiklerini söyleyerek, daveti yapan Uluçay’a teşekkür etti.

