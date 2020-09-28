Ferhat Atik’ten yeni projeler geliyor

Şubat 2020’de festivallerde gösterime giren Ferhat Atik’in yönettiği “Göç Psikolojisi Belgeseli”, festivallere gönderilmesinin ardından geçen 8 ayda 11 ayrı festivalde birincilik alırken, 9 festivalde finalist, 8 festivalde de özel seçki listesine girerek ödüller aldı

Yazdıkları ve yönettikleri bir çok uluslararası ödüle layık görülen yönetmen ve yazar Ferhat Atik, yeni bir sinema filmi, yeni bir belgesel ve yeni bir kitap için kolları sıvadı.

Sekiz ayda 11 birincilik ve iki yeni belgesel

Şubat 2020’de festivallerde gösterime giren Ferhat Atik’in yönettiği “Göç Psikolojisi Belgeseli”, festivallere gönderilmesinin ardından geçen 8 ayda 11 ayrı festivalde birincilik alırken, 9 festivalde finalist, 8 festivalde de özel seçki listesine girerek ödüller aldı. Bu çalışmasının ardından Yazar, tamamlanmak üzere olan yeni belgeselini gösterime sokmaya hazırlanıyor. Kurgusu bitmek üzere çalışmalara devam edilen “Terör Psikolojisi Belgeseli” uluslararası alanda yine yankı uyandıracak bir içeriğe sahip. Terörün ve teröristin temel psikolojisinin incelendiği belgeselin ana konuşmacısı, Atik’in 11 birincilik kazandığı “Göç Psikolojisi Belgeseli”nin de ana konuşmacısı olan, dünyaca ünlü, politik psikoloji dehası kabul edilen Prof. Dr. Vamık C. Volkan.

Dr. Volkan’ın terör psikolojisi üzerine yaptığı çarpıcı çalışmalar ve anlatılar, belgeselin temelini oluşturuyor. Yazar, bu belgeselden de önce ki belgeselde olduğu gibi çok ümitli olduğunu söylerken, yine bir çok uluslararası festivalde başarı elde edeceğine inanıyor.



Diğer yandan çekimleri ve kurgusu tamamlanan “Mevlana’nın Hümanizm’i Belgeseli”nin Kasım ayında İstanbul’da gösterime girmesinin planlandığını ifade eden Ferhat Atik, belgeselin yapım ve yönetimini Bangladeşli ünlü yönetmen ve aktivist Shahriyar Kabir ile birlikte üstlendiklerini söyledi. Yazar, canlandırma başrolünü Neyzen Hakan Mengüç’ün gerçekleştirdiği belgeselin çekimlerinin Konya, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi birçok ilde gerçekleştiğini belirtti.



Yeni bir sürpriz kitap geliyor

Önceki bir çok ödüle ek olarak Yazar, 2018 yılında kendisine, Türkiye’de “Altın Alem Edebiyat Ödülü” ve “Edebiyat Prestij Ödülü” kazandıran ve yazarın 10. kitabı olan “Kristal Gece” Romanı’nın ardından, “Kendi Divanında Bir Psikanalist” kitabı ise 2019 yılında İngiltere’de, alanında yılın en iyi kitabı seçilmişti. Bu iki kitaptan sonra yayımladığı İbn-i Arabi’nin felsefesini anlatan “Kimi seviyorsan, herkesin yüzünde onu görürsün” kitabı ile, Şems-i Tebrizi felsefesini anlatan “Kalbinde iyilik biriktirenin yolu hep açıktır” kitabı ise, Türkiye’de olduğu gibi, Azerbaycan ve Avrupa genelinde yüksek satış listelerine girmeyi başarmıştır.

Şimdilerde ise yeni bir kitabı daha baskı aşamasında. Kendisi için “çok özel” bir çalışma olduğunu belirten Yazar Ferhat Atik, kitabının yine Destek Yayınları tarafından İstanbul’da baskı için hazırlandığını ve kısa süre sonra tanıtımlarının başlayacağı bir sürpriz proje olduğunu aktarıyor.