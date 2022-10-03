“Felaket" konulu panel yapıldı

Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatro eseri "Felaket" konulu panel, önceki gün yapıldı



Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın ilk tiyatro eseri "Felaket" konulu panel, önceki gün, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) yapıldı.

Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Dervişe Güneyyeli Kutlu yönetimindeki panelde, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) Onursal Başkanı İsmail Bozkurt, Lefke Avrupa Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Girne Amerikan Üniversitesinden Doç. Dr. Emin Onuş birer konuşma yaptı.

İsmail Bozkurt, panelde yaptığı konuşmada, 1875 yılında Mağusalı Hasan Nef'i tarafından kaleme alınan "Felaket" adındaki tiyatro eserinin gün yüzüne çıkmasıyla, şu ana kadar ilk tiyatro eseri olarak kabul edilen "Hicran-ı Ebedi"nin yayınlandığı 1895 yılından 20 yıl daha geriye giderek Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun başlatılabileceğine dikkat çekti.

Oğuz Karakartal ise konuşmasında "Felaket"te kullanılan dile vurgu yaparak, eserde kullanılan dilin, dönemin dil anlayışı düşünüldüğünde, gayet yalın bir Türkçe olduğunu belirtti. Karakartal, eserde, Kıbrıs'ta sürgün bulunan Namık Kemal'in etkisinin olduğu, Hasan Nef'i'yi yazmaya teşvik edenin, "Felaket"in yazılması ve basılmasında Namık Kemal'in desteğinin görüldüğüne dikkat çekti. Karakartal, “İstanbul"da basımı yapılan ‘Felaket’in, Kıbrıs'ta basılmamış olmasının bu eseri Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyatı dışında düşünmenin yersiz olacağını” da ifade etti.

Panelin diğer konuşmacısı Emin Onuş, "Felaket"i tema yönünden değerlendirerek, eserdeki kahramanların adları ve eserin adının bir simge olarak kullanıldığına dikkat çekti. Onuş, Namık Kemal'in tiyatro eserlerinin etkilerinin "Felaket"te de görüldüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından panelde soru-cevap bölümüne geçildi.

Dr. Hüseyin Ezilmez tarafından akademik incelemesi yapılan ve okuyuculara sunulan Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın İlk Tiyatro Eseri: "Felaket", KITED ‐KIBATEK yayını olarak , KITED ve Girne Ada Lions Kulübü'nün katkılarıyla basıldı. "Müze Kitap" olarak da adlandırılan yayın, Işık Kitabevi'nde okurlara sunuldu.

