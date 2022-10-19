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Fazıl Say, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde resital verecek

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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde resital verecek.

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Fazıl Say, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde resital verecek
 Fazıl Say bu yılki festival çerçevesinde Kıbrıs'ta sanatseverlerle ikinci kez buluşacak.

Sanatçı, 21 Ekim Cuma akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı'nda bir müzik başyapıtı olan Bach'ın Goldberg Varyasyonlarını, Beethoven'in Ayışığı Sonatı'nı ve pandemi döneminde bestelediği Yeni Hayat Sonatı'nı yorumlayacak.

1 Kasım’a kadar 12 farklı konserin yer alacağı festival 25 Ekim Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak John Williams Film Müzikleri LBO Konseri ile devam edecek.

Festival biletleri Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden alınabiliyor.
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