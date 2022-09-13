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Fazıl Say sanatseverlerle buluşuyor

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Fazıl Say “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak

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Fazıl Say sanatseverlerle buluşuyor
 

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılışında “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Konser; bu akşam 21.00’de başlayacak.

Fazıl Say'ın; Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu İlk Şarkılar'da, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik edecek. Say, bu konserde İlk Şarkılar'ın yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirecek.

Biletler, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Yenikent, İskele Deniz Plazalardan veya Online Bilet: biletfest.com’dan temin edilebilecek.

Bilet ücretleri şöyle: 300 TL (Antik Tiyatro basamaklar), 450 TL (VIP: Sahne önü sandalyeler), 350 TL (Konser akşamı girişten- basamaklar)

6 yaşından küçüklerin etkinlik mekanına alınmayacağı ve 6 yaş ve üzeri çocukların bilete tabi oldukları belirtildi.

 
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