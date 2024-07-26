Fatoş'la Kitap Dünyası

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 -Turgül Tomgüsehan

Bir Dönemin Panoraması 1946-2022 - Yücel Dolmacı

Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel

Hayvan - Fatoş Avcısoyu Ruso

Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş

Arafta Düet - Yiğit Bener, Selahattin Demirtaş

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Tağut - Kutsal Aldanışın Soyağacı - Soner Yalçın

Makbule - Atatürk'ün Kız Kardeşi Makbule Atadan'ın Hayatı Mektupları ve Yayınlanmamış Hatıraları - Murat Bardakçı

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜM – ZEUS KABADAYI

Canım kendim. Anlasınlar diye boş yere, nasıl da paraladın kendini...

Sana dürüst olacağım.

"Kırıl ama dağılma. İnan. Birlikte toparlanır, birlikte kalkarız ayağa."

Senden bir kuru günaydını eksik edip herkese gülümseyen bir insan, sana ne verebilir? Mutluluk mu? Huzur mu? Yoksa kalp kırıklığı mı? Doğru cevabı biliyorsun..

İşin sonu nere bağlanıyor biliyor musun? "Sen bilirsin'e."

Bu kadar sahteliğin içinde tertemiz kalabilmek de bir güçtür. Yalana değmemek, hak yememek, vicdanı terk etmemek ve iyi kalabilmek için direnmek de güçtür. O sensin. Sen hayattan daha güçlüsün. Üzülme, bu ilk kırılışım değil. İlk dağılışım, ilk yanlışım, ilk yanılışım değil. Artık bu son desen, İnan o hiç değil. Biliyorum. Ama senin tüm bunlara aynı anda dahil olmanı kabullenemiyorum.

Yol dikenli, geri dönüş karanlık belki. Şimdi o dikenleri teker teker ayıklayıp yola devam etme vakti.

İlk olmak iyi midir bilmiyorum ama bence herkes sevdiğinin sonu olmalı. Çünkü bazen birinci olmak bir şeyleri kazandığın anlamına gelmez.. "Filmlerde bile mutlu ilk yazmaz, mutlu son yazar."

İnsanlar gelirken gülümseyip giderken hoşçakal bile demiyorsa, gerçekten insanlık ölmüş demektir.

HAFTANIN YAZARI : PAULO COELHO

Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın altı çocukları oldu: 1870’lerin başında Fatma, 1874’te Ahmet, 1875’te Ömer, sonra Mustafa, 1885’te Makbule ve 1889’da da Naciye...Bu çocuklardan dördü küçük yaşlarda vefat ettiler ve sadece ikisi, Mustafa ile Makbule hayatta kalabildi...Mustafa’nın ismine ileriki senelerde Kemal adı da ilâve edilecek ve tarihe Mustafa Kemal diye geçecekti...Makbule hiç okula gitmedi, okuma-yazmayı bile çok sonraları öğrendi ve hayatını ağabeyinin gölgesinde, onun sağladığı maddî imkânlar ile sürdürdü. Ağabeyinin vefatının ardından 18 sene daha yaşadı ama maddî sıkıntıya düştü, son yıllarında devletin bağladığı 1000 lira vatanî hizmet maaşı ile geçinmeye çalıştı ve doğduğu günden itibaren çilelerle dolu hayatı 18 Ocak 1956’da Ankara’da, Gülhane Askerî Hastahanesi’nin bir odasında noktalandı.Bu kitap hep arka plânda kalıp gösterişsiz bir hayat yaşayan Makbule Hanım ile kocasının, yani Atatürk’ün eniştesi Mustafa Mecdi Boysan’ın belgelere dayalı hüzünlü hikâyesidir...Mizahi bir üslup ve sürükleyici bir kurguyla kaleme alınan Arafta Düet, hepimizi barış, vicdan, erdem üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor..Denize bakan kayalıklarda bir bungalov… Yoldan fırlayıp yanına düşen bir araba… Bir patlama…Huzur arayışındaki emekli Tümgeneral Ayvaz Dere’nin planları ilk günden altüst olmuştur. Kazaya karışan gençler de olaya bambaşka bir boyut katar ve işler çetrefilleşir. Bir de 1980’lerde takıştığı solcu bir avukat, Sinan çıkar karşısına. Böylece geçmişe ve geleceğe ışık tutan zorlu bir düet başlar.Mizahi bir üslup ve sürükleyici bir kurguyla kaleme alınan Arafta Düet, hepimizi barış, vicdan, erdem üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.Biri yıllardır hapiste olan iki eş yazarın hiç karşılaşmadan beraber kaleme aldıkları roman, bu açıdan dünyada bir ilk …Her giden dönmeyecek,Her yara kapanmayacak,Her hatanın telafisi olmayacak.Paulo Coelho, dünya çapında ün kazanmış Brezilyalı bir yazar olup, eserleriyle milyonlarca okuyucunun hayatına dokunmuştur. 1947 yılında Rio de Janeiro, Brezilya'da doğan Coelho, edebiyata olan ilgisi ve yazma yeteneği sayesinde, felsefi ve mistik temaları işleyen romanlar yazarak büyük başarılara imza atmıştır.Simyacı'nın yazarı olarak da bilinen Coelho, genç yaşlarda yaşadığı sıradışı deneyimler ve arayışlar sonucunda kendi iç dünyasını keşfetmeye yönelmiştir. Bu süreç, onun daha sonra eserlerinde sıklıkla ele alacağı kişisel dönüşüm, ruhsal arayış ve hayallerin peşinden gitme temalarının temelini atmıştır.988 yılında yayımlanan "Simyacı" adlı romanı, dünya çapında büyük bir başarı yakalayarak, 50'den fazla dile çevrilmiştir ve milyonlarca kopya satmıştır. Bu eseri, "Brida", "Zahir", "11 Dakika", "Elif" ve "Aldatmak" gibi diğer önemli romanlar takip etmiştir. Coelho'nun eserleri, insanın iç dünyasına ve ruhsal yolculuğuna dair derinlikli mesajlar içerir.Coelho, yazdığı kitaplar ve aldığı ödüllerle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da etkili bir figür olmuştur. O, yazılarıyla insanları, hayallerinin peşinden gitmeye ve içlerindeki gücü keşfetmeye teşvik etmektedir.