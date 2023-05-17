Fatoş'la Kitap Dünyası

Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri - Kıymet Alibey

Oyalan Biraz Kediler ve Jedi'ler - Evren İnançoğlu

Kristal Kale - Tacan Reynar

Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. Caymaz

Arzu Kılavuzu - Gürgenç Korkmazel

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir - Hakan Mengüç

Son Hediye - Abdulrazak Gurnah

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

DAD - Selahattin Demirtaş

Belki de esas mesele buydu. Beni sokmayan yılan bin yaşasın diyenlerin utanma meselesi ile ne olursa olsun bedel ödemeden insan kalınmaz diyenlerin vicdan muhasebesi arasındaki mesafedir bu ülkenin geleceği.





BİZİMLE BAŞLADI BİZİMLE BİTTİ– Colleen Hoover

“Gelecekte... Bir mucize olur da kendini yeniden âşık olacak durumda bulursan... Bana âşık ol.”

“Onunla geçirdiğim zamanlar, hayatımın en güzel anlarıydı.”

“Benim senin hakkında bildiğimi düşündüğüm her şeyi sorgulamama neden oldun.”

Her olay, sınırından ufak bir parça götürür. Kalmayı seçtiğin her sefer, bir sonraki sefer gitmeni daha da zorlaştırır. Sonunda, sınırını tamamen unutursun.

Sanırım birlikte geçirdiğimiz onca zaman boyunca, ikimiz de bunun sonsuza kadar sürecek bir şey olmadığını biliyorduk.

"Bazı riskler hiçbir zaman alınmaya değmez. Özellikle de bu riskler geçmişte sizi hüsrana uğrattıysa."

“Kalmayı seçtiğin her sefer, bir sonraki sefer gitmeni daha da zorlaştırır. Sonunda, sınırını tamamen unutursun çünkü; şöyle düşünmeye başlarsın, ‘Beş yıldır buna katlanıyorum. Beş yıl daha ne olur ki?”

Hayatım, senin de bir parçası olabileceğin kadar iyi olduğunda gelip seni bulacağım.

Beni bırakırsa ölecekmişim gibi hissettim ama ölmedim. Beni bıraktı ve hâlâ buradayım. Hâlâ yaşıyorum. Hâlâ nefes alıyorum.

"Biliyor musun ?" dedim ona. Parmaklarını parmaklarıma doladı ve elimi sıktı. "Neyi?" "Sen, benim en sevdiğim insansın."

Nedim Gürsel Eserleri

İlk Kadın (1983)

Boğazkesen (1998)

Resimli Dünya (2000)

Cicipapa (1967)

Uzun Sürmüş Bir Yaz (1975)

Kadınlar Kitabı (1979)

Sevgilim İstanbul (1986, Kumandanın Tavşanları adıyla Fransızca)

Son Tramvay (1991)

Sorguda (1996)

Öğleden Sonra Aşk (2002)

Aragon (2000)

Doğumunun Yüzüncü Yılında Dünya Şairi Nâzım Hikmet (2002)

Sağ Salim Kavuşsak (otobiyografi, 2004)

Balkanlara Dönüş (2002)

Pasifik Kıyılarında (2002)

Seyir Defteri (1999)

Gemiler de Gitti (2002)

Güneşte Ölüm (2003)

Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek; yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.(Maksim Gorki)Son Hediye, etnik kimlik, köken ve aile temaları etrafında dokunmuş bir kültürel sentezin romanı. İngiltere’de yaşayan bir Afrikalı göçmen olan Abbas, yakalandığı hastalığın ardından geçmişini sorgulamaya başlar. Abbas’ı bir hikâye anlatıcısına dönüştüren hastalık süreci, yıllardır eşi Meryem ve çocuklarından sakladığı büyük sırrını da ortaya çıkartır. Abbas’ın sınırları aşındıran hikâyesi etnik kimlik ve köken, gerçek ve kurmaca gibi ayrımların kayganlığını ortaya koyarken yüzleşilmemiş hatıraların, dilsiz kalmış hikâyelerin insan zihninde yarattığı kalıcı etkileri de sergiler. Son Hediye, cesur bir hikâye anlatıcısı olmanın insanın yakınlarına verebileceği en büyük hediye olduğunu gösteren çarpıcı bir yüzleşme anlatısı.Nedim Gürsel; 1951 yılında Türkiye'de doğdu. İlk öyküleri 1969'dan itibaren başlıca edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 1970'te Galatasaray Lisesi’ni, 1974'te Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede karşılaştırmalı edebiyat doktorası yaptı (1979). Halen Paris'te yaşayan Nedim Gürsel, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri vermekte ve C.N.R.S.’de (Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Yapıtları on yabancı dile çevrilen Nedim Gürsel,1976'da Türk Dil Kurumu, 1986'da Abdi İpekçi Barış, 1987'de Haldun Taner Öykü ve Fransız PEN Kulüp Özgürlük ödüllerini aldı. 1990'da Radio France Internationale'in `Uluslararası En İyi Öykü Ödülü', 1992'de Struga Plaket ödüllerini kazandı.