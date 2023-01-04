Fatoş'la Kitap Dünyası

Bana bir okuyucu ailesi gösterin, size dünyayı hareket ettiren insanları göstereyim. Napolyon Bonapart

Hazırlayan Fatoş KIZILYÜREK

Arda Giz ve Geleceğin Efendileri - Ünver Alibey

Kaybolan Yalnız Onlar Değildi- Gülden Plümer

Crans Montana - Makarios Druşotis

Arda Giz - Evrenin Tacirleri - Ünver

AlibeyYarım İnşaat - Nafia Akdeniz

. Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit

· Kırmızı Pelerin - Gülseren Budayıcıoğlu

· Sokratesin Savunması - Platon (Eflatun)

· Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

· Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit

"Sana kötülük yapmak isteyen insanlar çıkacak karşına ama unutma ki iyilik yapmak isteyen insanlar da çıkacak. Kimi insanın yüreği karanlık kiminin aydınlıktır dünyanın kötülerle dolu olduğunu düşünüp küsme, herkesin iyi olduğunu düşünüp hayal kırıklığına uğrama. kendini koru kızım insanlara karşı koru" (Sayfa 88)

“…Hepimiz içimizde, gizli, nazik davranışlarla üstü örtülen ama bir tehdit algıladığımız zaman hemen o keskin dişleriyle ortaya çıkan bir timsah taşıyoruz…”

“…İnsan ancak yapabileceğini isterdi. “İstemek” kavramı, “dilemek”ten ve “hayallere dalmak”tan farklı bir şeydi. Bedelini göze almakla, gereğini yapmakla ilgili bir şeydi…”

“…Benim tezim, bütün hakların, bütün kültürlerin birbiri hakkında ön yargılara sahip olduğudur. Eğer bir gün bu ön yargı kelimeleri, yani Avrupa dillerindeki barbar, Japon dilindeki gaijin, Müslümanlardaki kafir, Almanlarda ki Ari olmayan gibi ön yargı sıfatlarını kaldırabilirsek, amacımıza ulaşabiliriz. Amaç nedir derseniz bence tam olarak şudur: İnsanın değerinin sadece insan oluşundan geldiği; din, milliyet, cinsiyet, renk, cinsel tercih, siyaset gibi birtakım ön sıfatlarla ayrımcılığa uğratılmadığı bir hümanizm anlayışı…”

Gezegenimizi tehdit eden Plastik Krallığı... Birbiri ardına yok olan genç iklim aktivistleri... Özel sorunlarıyla baş etmekte zorlanan genç bir ajan... Pembeli Kız ve onu sarıp sarmalayan sırlar... Arda Giz ve Geleceğin Efendileri!Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.On bir çocuklu bir ailenin, on birinci çocuğu olarak Silifke’de dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybeden Cüceloğlu ortaokulu Silifke’de bitirdikten sonra, subay ağabeylerinin desteğiyle gittiği Ankara Atatürk Lisesi’nde edebiyat öğretmeni Cahit Okurer’in teşvikiyle mühendislik okumaktan vazgeçip psikoloji alanına yöneldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında ABD’de, Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yaptı. Doktorasını takiben Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Fullbright Bursu’yla Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bir yıl boyunca çalışmalar yaptı. 1980-1996 yılları arasında Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fullerton’da görev aldı.Cüceloğlu’nun Türkçe ve İngilizce dillerinde kırkı aşkın bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Türkiye’ye 1996 yılında son kez dönen Cüceloğlu yaşamının sona erdiği 2021 yılına kadar Türkiye’de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne babalara ve yöneticilere yönelik çok sayıda seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi. Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen 21 kitap kaleme aldı. 16 Şubat 2021’de, İstanbul’daki evinde 83 yaşında yaşama veda etti.