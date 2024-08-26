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Fatma Akilhoca’dan yeni bir çocuk kitabı: “Bal Arısı MİMİ”

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Fatma Akilhoca’dan yeni bir çocuk kitabı: “Bal Arısı MİMİ”
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 Şiirleri ve şiirsel düz yazıları ile tanınan yazar Fatma Akilhoca’nın yeni çocuk kitabı “Bal Arısı MİMİ” çıktı.
Khora Yayınlarından çıkan kısa öykü kitabının resimlerini Yağmur Bayhanlı, tasarımını Ömer Tatlısu, yayına hazırlanmasını Nazen Şansal üstlendi.
Okul öncesi çağına ve ilkokul çocuklarına hitap eden “Bal Arısı MİMİ”, dostluk, yardımseverlik, iş birliği gibi temaları ele alıyor. Ülkenin de bir gerçeği olan orman yangınları konusunu da işleyen kitap, oyun oynamayı çok seven ancak sorumluluk almayı reddeden  MİMİ karakteri üzerinden çocuklara mesajlar veriyor.
Kitabın çocuklarla ilk buluşması Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Kültür Dairesi iş birliği ile gerçekleşti. Etkinlikte MİMİ ile tanışan çocuklar, öykü ve içindeki karakterler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Fatma Akilhoca küçük okurları için kitabını okudu ve imzaladı.
Bal Arısı MİMİ kitabı, Khora Kitap ve tüm kitabevlerinden temin edilebilir.
 
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