banner583
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
13 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
31 0
 
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
22 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
18 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
78 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
127 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
27 0
banner661
banner570

Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya

banner476

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması Finali'nde İtalya kazandı. Rock grubu Maneskin'in "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi

Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya
Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.
Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 3
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Covid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 4
Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 5

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.


Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 6
Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 7
İşte 2021 Eurovision final gecesşinden yansıyanlar...
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 8
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 9
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 10
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 11
Eurovision 2021 şarkı yarışması finalinde kazanan İtalya - 12
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.