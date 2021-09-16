Eşsiz bir destan, eşsiz bir sergi

Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 gemi modeli, deniz mayınları ve savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşan ve dünyada eşi olmayan zengin bir koleksiyondan oluşan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, YDÜ’de Büyükelçi Başçeri’nin katılımıyla açıldı

Çağdaş sanatı tarihle buluşturan koleksiyonları ile dikkat çeken Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Deniz Savaşı’nı, benzeri olmayan zengin bir koleksiyonla bugüne taşıdı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan eserleri bir araya getiren sergi Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.YDÜ Büyük Kütüphane sergi alanında açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, bu destansı savaşta yer alan 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ile dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile bugüne taşıyor. Aynı zamanda Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi’nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz koleksiyonda yer alıyor. Muavenet-i Milliye’nin kaptanı Yüzbaşı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisinin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de, ziyaretçilerine 106 yıl önce yaşanan bu destanı yeniden yaşatıyor.Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona ve Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru’nun da yer aldığı koleksiyonda, Nusret Mayın Gemisi, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları ise 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.Çanakkale Savaşını konu alan etkileyici bir belgesel gösterimi ile başlayan sergi açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve YDÜ Rektör Vekili Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi’nde yer alan sanatçı Vural Or’un 20 yıllık bir emekle inşa ettiği gemilerle, Yakın Doğu Üniversitesi Doktora Öğrencisi İsmail Gündoğan’ın büyük bir emekle hazırladığı Nusret Mayın Gemisi Modeli ile birebir ölçekli torpido ve deniz mayınları büyük beğeni topladı.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde açılan Çanakkale Deniz Savaşları Gemileri Koleksiyon Sergisi’nin açılışında konuşan Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, sergiyi görmeden önce, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e sergi açılışı için neden Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ı beklemediklerini sorduğunu ifade ederek, “Serginin zenginliğini ve eserleri gördüğümde açılış için neden 18 Mart'ın beklenmediğini çok iyi anladım. Sergilenen çok kıymetli eserlerin bir an önce sanat ve tarih severlerle buluşması çok doğru bir karar. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e bu kıymetli sergiyi KKTC’ye kazandırma vizyonu için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Tarihin yol göstericiliğine de vurgu yapan Başçeri, “Tarih okunduğunda anlaşılan ve anlaşıldığında geleceğe ışık tutan bilim dallarından biridir. İçinde yaşadığımız çağ, görsellik ve yapay zeka çağı. Dolayısıyla bu çağa doğan nesile tarihi deneyimleterek öğretmek çok önemli. Sanatın ve tarihin buluştuğu bu değerli eserler tam olarak bu işlevi görüyor” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne hızlı adımlarla ortaya koyduğu gelişim ve başarıların takdire şayan olduğunu söyleyen Başçeri, “Her zaman hep daha ilerisini gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurucu rektörü Dr. Suat Günsel başta olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesine ve bu tarihi zenginliği bizimle buluşturmak için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Türkiye’nin kuruluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Destanının, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin de seyrini derinden etkileyen savaşların başında geldiğini söyledi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve 381’inci sergisi olan bu eşsiz serginin, 106 yıl önce yazılan bu destanın özüne ve ruhuna, bugün burada Kuzey Kıbrıs’ta tanık olma fırsatı sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ şöyle dedi:“Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 gemiyi 1/100 ölçekli gerçekçi modelleriyle bugüne taşıyan Çanakkale Deniz Savaşları Koleksiyon Sergisi, dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile sizlerle buluşturuyor. Aynı zamanda Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi’nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz serginin gücünü ve etkisini kat be kat artırıyor. Muavenet-i Milliye’nin kaptanı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisinin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de bizlere 106 yıl önce yaşanan bu destanı yeniden yaşatacak. Çanakkale Deniz Savaşları Koleksiyon Sergisi’nin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruculuğunu yaptığı müzelerin oluşturduğu sanat atmosferi açısından da bir mihenk taşı olduğuna inanıyorum”Kapsamı ve zenginliği ile dünyada eşi benzeri olmayan bu koleksiyon, yıllara uzanan bir emeğin ve birikimin sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sanatçı Vural Or’un 20 yıllık bir emekle inşa ettiği gemilerle, Yakın Doğu Üniversitesi Doktora Öğrencisi sanatçımız İsmail Gündoğan’ın büyük bir emekle hazırladığı Nusret Mayın Gemisi Modeli, Çanakkale Deniz Savaşlarının o efsanevi atmosferinin beynimizde, kalbimizde ve ruhumuzda yeniden canlanmasına olanak sağlıyor. Kıymetli sanatçılarımıza emekleri için ne kadar teşekkür etsek az” dedi.