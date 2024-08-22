Dr. Kenan Arifoğlu'nun bisiklet sergisi Gazimağusa'da açıldı, kitap tanıtımı yapıldı. Etkinlikte katılımcılara nostaljik bir yolculuk yaşatıldı, eski hatıralar canlandı

Dr. Kenan Arifoğlu’na ait “Vintage Bicycles of Cyprus” sergisi ve kitap tanıtımı, Gazimağusa’da yapıldı.

Gazimağusa Bandabulya’da yer alan ve Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, hem kültürel miras meraklılarını hem de bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, açılış konuşmasında, Bandabulya’nın bir yıl içindeki markalaşma sürecine vurgu yaptı ve Gazimağusa’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri olduğuna dikkat çekti.

Belediyenin son dönemde yaptığı kültür, sanat ve kültürel miras çalışmalardan bahseden Uluçay, Dr. Kenan Arifoğlu ile uzun yıllara dayanan dostluğuna değindi. Ayrıca Arifoğlu'nun, Estetik Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak sahip olduğu uzmanlığın, bisikletleri yeniden hayata kazandırmadaki önemini de vurguladı.

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı da, Dr. Kenan Arifoğlu’nun sergisinde ve kitabında yer alan bisikletlerin adanın dört bir yanından toplanmış ve tarihsel tanıklar niteliğinde olduklarını belirtti. Dağlı, bisikletlerin Kıbrıs'ın yakın geçmişindeki önemli rolünü vurgularken, kendi kırmızı Chopper bisikletiyle ilgili anılarını paylaştı, bu bisikletin kendisi için ne kadar değerli olduğunu ve sokakları, mahalleleri, kenti keşfetmedeki ilk özgürlük duygusuna nasıl aracı olduğunu anlattı.

Dağlı, sergi ve kitapta yer alan bisikletlerin, geçmişin sırlarını ve Kıbrıs'ın toplumsal belleğinde saklı kalan hikayeleri ortaya çıkarmada büyük değer taşıdığını ifade ederek, her bir bisikletin geçmişin bir yansıması olduğunu ve adanın sosyal tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

MAKEMÜD olarak kültürel mirası kayıt altına alma, bilimsel yöntemlerle bir araya getirme ve toplumla paylaşma misyonlarını vurgulayan Dağlı, kültürel mirasın sadece anıtlar ve binalardan mevcut olmadığını, insanların günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların da büyük önem taşıdığını ifade etti. Dağlı, bu bağlamda, kent belleği olarak hem bisikletlerin hem de tekerleklerinin kentte bıraktıkları izlerinin önemine dikkat çekti.

Dağlı, Dr. Kenan Arifoğlu’nun büyük bir titizlikle restore ettiği ve kayıt altına aldığı bisikletlerin Kıbrıs’ın sosyal tarihini anlamada önemli bir kaynak oluşturduğunu belirtti. Sergi ve kitabın sadece nostaljik bir yolculuk sunmakla kalmayıp, aynı zamanda adanın saf ve tarafsız tarihini öğrenme konusunda önemli bir referans sunduğunu vurgulayan Dağlı, Arifoğlu’na bu değerli mirası oluşturup gelecek nesillere aktardığı için de teşekkür etti.

Dr. Kenan Arifoğlu da, serginin daha önce yapıldığı yerlerden bahsederek, Gazimağusa Belediyesi'ne ve Mağusa Kent Müzesi Derneği'ne lojistik destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Arifoğlu, ayrıca kitabın fotoğraflarını Yıltan Taşçı'nın çektiğini ve grafik tasarımını Ceyhan Özyıldız'ın gerçekleştirdiğini belirterek, tüm bu çalışma sürecinde emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti. Arifoğlu, konuşmasında ayrıca Amsterdam ve Sevilla'daki bisiklet şehirciliğine de değindi.

Etkinlik, katılımcılara nostaljik bir yolculuk sunarak, eski hatıraların canlanmasına katkı koydu.

Gazimağusa Suriçi Bandabulya’da 30 Ağustos'a kadar devam edecek serginin, geçmişe dair anıları canlandırmak ve Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasına tanıklık etmek isteyen ziyaretçilerini beklediği kaydedildi.

