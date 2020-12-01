banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
35 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
8 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
107 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
284 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
40 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
52 0
banner529
banner570

Ergüçlü’den kitap tanıtım ve imza etkinliği

banner476

Gazeteci Süleyman Ergüçlü, son kitabı “Ben Bencilim” için Lefkoşa’da tanıtım ve imza etkinliği yapacak.

Ergüçlü’den kitap tanıtım ve imza etkinliği
 
 
 Etkinlik, 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Hidden Garden’da gerçekleşecek.
Ergüçlü, şiirleri ve denemelerinin yer aldığı “Ben Bencilim” kitabının etkinliğine tüm dostlarını ve kitapseverleri beklediğini belirtti.
Editörlüğünü Serkan Soyalan’ın, sayfa düzeni ve kapak tasarımını Cemal İnce’nin yaptığı kitap, Cyprus Printing Global tarafından basıldı. 
Süleyman Ergüçlü, bu kitapla okuyucusunu, iç dünyasında yolculuğa çıkarıyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.