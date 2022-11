Erçin'le Kitap Dünyası

Kitap okuyan kişi, ölmeden önce binlerce hayat yaşar; hiç okumayan kişi ise yalnızca bir tane. G.R.MARTİN

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

ARDA GİZ - EVRENİN TACİRLERİ – ÜNVER ALİBEY

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

KEN TAÇ DİS – ZAFER ALGÖZ

HAFTANIN KİTABI

KUZGUNUN GÖLGESİ SERİSİ – ANTHONY RYAN

HAFTANIN YAZARI

ORHAN VELİ KANIK (1914 – 1950),

Arda Giz – Evrenin Tacirleri – Ünver AlibeyBir Sır Adam1955/1974 Döneminin Saklı Tarihiİlter KırmızıAnka’nın YolculuğuAslı MuratGüçük PrensKıbrıs TürkçesiAntoine de Saint-ExuperyÖzgürleşme DenemeleriHasan YıkıcıUyarı: Bu kitapta kimse göründüğü gibi değil!Botanikçi Dr. Leonid Politkovski önemli bir deneyin ortasında kaçıp gider. Arda ile Takaşi Berlin’de sevgili arkadaşları Semih’i ziyaret eder. Semih’in Uzak bir gezegenden gelen bir suikastçi de olaya karışınca, Berlin’de tuhaf ve ölümcül bir kovalamaca başlar.Ken Taç DisZafer AlgözSeninle BaşlamadıMark WolynnKaplanın SırtındaZülfü LivaneliBilinmeyen Bir Kadının MektubuStefan ZweigHer Şey Vaktini Bekler Şems’in Öğrencisi OlmakHakan MengüçZafer Algöz yeteneğini konuşturup bizi geçmişe, yaşanan güzel anıların tam göbeğine götürüyor. Hep birlikte eğlenerek yeni maceralar yaşamamıza fırsat tanıyor. Ben bu eğlenceyi kaçırmadım, kitabı sizlerden önce okudum; şimdi sıra sizde.Bu hafta Fantastik edebiyatı seven herkese kesinlikle tavsiye ettiğim bir seri var menüde… Kuzgunun Gölgesi Serisi Kan Şarkısı, Kule Efendisi ve Ateş Kraliçesi adlı 3 kitaptan oluşuyor ve biz fantastik edebiyat severlerin az rastladığı bir şekilde tamamlanmış bir seri ki bu bile başlamak için başlı başına bir neden…Ne kadar çok kitap okursanız da o kadar seçici oluyorsunuz… Hani bazı kitaplar vardır sadece okursunuz, bazı kitaplar vardır okurken sanki o anın içinde bulur, karakterlere bağlanır ve olayların akışına kaptırırsınız kendinizi… İşte bu seri de tam onlardan…Fantastik Edebiyatın en sevdiğim türlerinden “epik fantastik” bir kurguya sahip, muhteşem karakterlerle harmanlanmış ve bir o kadar sağlam kurgusuyla bu türü sevenler için muhteşem ve anlaşılır bir dile sahip...Hikaye bambaşka bir evrende geçiyor... Ana karakterimiz olan Vaelin Al Sorna’nın memleketi olan Birleşmiş kendine has kültürleri ve yer yer de inançları olan, aynı kıtada yer alan dört farklı derebeylikten oluşan bir çeşit federasyonSerinin tüm kitapları “Verniers’nin Kaleminden” isimli bir bölümle başlıyor. Aslında bu bölümler sadece kitabın başına has değil, ara ara Alpirli bir tarihçi ve alim olan Verniers tarafından yazılan bölümler karşımıza çıkıyor ve bu kısımlar hikayenin gidişatıyla ilgili ufak tefek bilgiler de veriyor…Kitap daha ilk sayfadan ana karakterimiz olan Vaelin Al Sorna'nın bir düello için tutsak olarak adalara gitmesiyle başlıyor. Tutsak olarak tutulduğu imparatorluğun tarihçisi de ona bu yolda eşlik ediyor ve bir tarihçi olarak Al Sorna'nın yani Umut Katili'nin kendi ağzından geçmişini yazmaya başlıyor.İlk kitaba göre pek çok açıdan farklı. İlk kitap tamamen Vaelin üzerinden gidip onun bakış açısından anlatılırken, artık yeni kahramanlarımız ve bakış açılarımız var.Serinin üçüncü kitabı da, tıpkı öncekiler gibi birden fazla karakterin bakış açısından anlatılıyor. İkinci kitaba ek olarak bu kitapta bazı olaylara yine önceki kitaplardan tanıdığımız Alucius’un gözünden bakıyoruzAsıl adı Ahmet Orhan olan Cumhuriyet Döneminde şiir, hikaye, deneme, makale ve çeviri türlerinde eserler kaleme almış, 30'dan fazla eseri bulunan, Garip akımının kurucusu olan Türk şair, deneme, makale, öykü yazarı, çevirmen ve nasirdir.Orhan Veli Kanık, 1914 yılında İstanbul’un Beykoz semtinde Fatma Nigar Hanım ve Mehmet Veli Bey'in çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Füruzan ve Adnan Veli adında iki kardeşi vardır.Sokaktaki insanların dilini şiire taşımış olan Orhan Veli Kanık, eğitim hayatına Akaretler İlkokulu’nda başlamıştır. Üniversite eğitimini yarım bırakmış ve 1937 yılında Ankara’da PTT Umum Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Muamelât'ta memur olarak çalışmaya başlamıştır. Askerliğini Gelibolu'da yapmış olan Orhan Veli Kanık, Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda da çalışmıştır. İçkiye düşkün olan şair hayatı boyunca düzenli bir çalışma hayatının içerisine girememiştirOrhan Veli Kanık, çevresi tarafından sevilen, iyi yürekli, dost canlısı, kibar ve duygulu birisidir. Orhan Veli Kanık, fiziksel olaraksa oldukça kemikli bir vücuda sahiptir ve kollarıyla bacakları epey uzundur. Yaylanarak ve göğsünü hafifçe öne doğru eğerek yürüyen Orhan Veli, ince ve beyaz ellere sahiptir. Şair, geniş bir alına ve sivri bir çeneye sahiptir. Yüzünde gençliğinde yaşadığı sivilce problemi nedeniyle sivilce izleri vardır. Büyük bir tiyatro tutkunu olan Orhan Veli Kanık, hem tiyatro oyunu yazmış hem de çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır.Orhan Veli Kanık, şiire getirdiği yenilikler nedeniyle başlarda büyük ölçüde yadırganmış ve çok sert eleştirilere maruz kalmış bir şairdir. Alışılmışın dışındaki eserleri ile önce yadırganmış sonra da eğlenme ve aşağılamaya maruz kalmıştır. Yaşadığı dönemde büyük bir üne sahip olan nadir şairlerden Orhan Veli Kanık, tüm olumsuz tepkilerin yanı sıra büyük bir sevgi ve hayranlıkla da karşılaşmıştır.Orhan Veli Kanık, 1940 yılında Abidin Dino, Alaeddin Hakgüder ile birlikte sadece bir sayı yayımlanabilen "Küllük" isimli bir dergi çıkarmıştır. Bu dergi bir sayı çıksa da Orhan Veli Kanık'ın ilk sayıda yayımladığı "Tahattur " şiiri 1968 yapımı "Vesikalı Yarim" filmine ilham kaynağı olmuştur. Orhan Veli Kanık'ın yayımlanmış bir romanı olmasa da yazmaya başladığı bir roman olduğu bilinmektedir. Kitabın adı "Dünyalarının Dışında"dır fakat şair vefatına kadar kitabı tamamlayamamıştır.Şair Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 tarihinde ise İstanbul’da vefat etmiştir.