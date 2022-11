Erçin'le Kitap Dünyası

Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir JOHN LOCKE

DR. KÜÇÜK’ÜN 80 YILLIK ESERİ – DR. FAZIL KÜÇÜK VAKFI – OSMAN GÜVENİR

BİLİNÇALTININ GÜCÜ – JOSEPH MURPHY

AH BİZ EŞEKLER – AZİZ NESİN

OSMAN GÜVENİR (1943 – )

Dr. Küçük’ün 80 Yıllık Eseri – Dr. Fazıl Küçük Vakfı – Osman GüvenirBir Sır Adam- 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi – İlter KırmızıAda Karanlığı 2 – Turgül TomgüsehanKarşılaştırmalı Federal Devlet – Tacan ReynarKıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı – Mete HatayDr. Fazıl Küçük Vakfı ve Osman Güvenir’in ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Dr. Fazıl Küçük’ün 80 Yıllık Eseri”, Varoluş Mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve bu mücadeleye ışık tutan Halkın Sesi Gazetesini gelecek nesillere anlatmak amacıyla gazetenin 80. Yıl onuruna hazırlanmış tarihi değeri olan bir eser.Bilinçaltının Gücü – Joseph MurphySeninle Başlamadı – Mark WolynnKaplanın Sırtında – İstibdat ve Hürriyet – Zülfü LivaneliGömülü Dev – Kazuo IshiguroBir Ceza Avukatının Anıları – Faruk EremKişisel gelişim alanında güçlü ve etkili bir rehber olan Bilinçaltının Gücü, yayımlandığı günden bu yana birçok kişinin hayatına dokunmaya devam ediyor.Bu hafta yine anlatılmaz okunur türde bir kitap var sayfamızda…Çok uzun yıllar önce yazılmış ama güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir kitap… Kitabı okurken attığınız kahkahanın ortasında içinizi burkulacak, acı bir tebessüm dudularınıza oturacak ve “Vay be bunca yıl hiç mi bir şey değişmez” diye düşüneceksiniz…Unutmayın insan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.Yaşadığı süre boyunca hep tartışılan doğruyu eğip bükmeden söyleyen bir isim Aziz Nesin ve onun 1960 yılında yayınlamış olduğu öykülerinden oluşan kitabı “Ah Biz Eşekler” ...Üstad yine döktürmüş resmen… Çağının sorunları karşısında etkin bir aydın tavrı göstererek yazdığı her hikayede, inadına toplumsal düzendeki çarpıklıkları ve çelişkileri büyük bir ustalıkla anlatmış…Kitap 20 hikayeden oluşuyor… Anlattığı hikayeler geçmişten günümüze güncelliğini hiç yitirmemiş… Kafanızda hemen kişiler canlanıveriyor…Bizim Ev, Garba Açılan Pencere, Ah Biz Eşekler, Mutlu Kedi, Hırant Hüdaverdi gibi 20 sıcacık hikaye… Benim en beğendiğim hikayelerinden birisi "Mutlu Kedi". İnsanın kendisine çizdiği sınırları ve bu sınırların dışına çıkmamasını anlattığı bu hikayesindeki şu alıntı benim için son derece kıymetliydi: "İnsan, insanca davranışı beceremezse, kedinin mutluluğuna bile özenebilir."14 Şubat 1943 Lefkoşa doğumlu olan yazar 1961 yılında Lefkoşa Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni bitirdi. 1965-67 yıllarında “London Chamber of Commerce”nin Lcc Muhasebe eğitimi gördü. 2010 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.Güvenir, 1961 yılında memur olarak çalışmaya başladı. 1964 yılından itibaren 4.5 yıl mücahitlik yaptı. 1964-73 yılları arasında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün özel kaleminde ve Bakanlar Kurulu sekretaryasında görev aldı. 1974 Barış Harekatı sırasında yine mücahitlik yaptı ve sonra memuriyet görevine döndü. 1973-76 yıllarında KKTC’nin kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi’nde görev aldı. İskân Dairesi Müdürlüğü (1976), Devlet Sosyal İşler ve Turizm Bakanlığı’nda müdürlük (1983), KT Denizcilik İşletmeleri il KT Turizm İşletmeleri’nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nda müdürlük (1985-95) yaptıktan sonra Güvenir; Kıbrıs Sanatçılar Ocağı, Kıbrıs Türk Edebiyatçıları Derneği, Kıbrıs Türk Senfoni Orkestrası ve Korosu (Kurucu) üyesidir.Osman Güvenir’in ilk şiirleri ile öyküleri 1962 yılında “Halkın Sesi” gazetesinde çıkmıştı. 1964 yılında “Yakın” adlı sanat derginin kurucuları arasında yer aldı. Önceleri “Halkın Sesi” ve “Birlik” gazetelerinde olmak üzere, devamında otuz yılı aşkın bir süre birçok Kıbrıs gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Basın Şeref Kartı ve Sürekli Basın Kartı sahibidir.“Günaydın Kıbrıs” gazetesinin 1983 yılında açtığı “Ulusal Marş Yarışması”nda birincilik ödülünü aldı. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın öykü yarışmalarında birincilik, ikincilik ödülleri ve mansiyonları vardır. Çocukluğundan itibaren resim de yapan sanatçının iki tablosu devlet tarafından satın alınıp pul olarak basıldı. Üç kişisel sergi açtı, beş devlet sergisine katıldı. Ayrıca mücahitlerle ilgili bir marşın sözlerini yazdı ve başka şiirleri de bestelendi. Dört arkadaşı ile yazdığı dokuz kısa oyun, 2012 yılında Azerbaycan diline uyarlanarak sahnelendi.