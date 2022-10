Erçin'le Kitap Dünyası

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır. TEODOR WALKER

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

KEÇİBOYNUZU – GÜRKAN ULUÇHAN

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

GÖR BENİ – İKİ DEVRİN HİKAYESİ – AKİLAH AZRA KOHEN

HAFTANIN KİTABI

PSİKOZ – LİNWOOD BARCLAY

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN…

HAFTANIN YAZARI

SALMAN RÜŞDİ (1947 - )

Keçiboynuzu – Gürkan UluçhanSafir 1 – Müjdelenen Zaman – Kemal B. CaymazGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi –- Antoine de Saint-ExuperySırlar Adası – Turgül TomgüsehanAnkanın Yolculuğu – Aslı MuratYaşam biçimiyle kendine has özelliklere sahip bir ada… Adada gerçekleşen sıra dışı bir cinayet… Cinayeti çözmeye çalışan iki kardeş… Kardeşlerin izini sürdüğü tuhaf şüpheliler… Şüphelilerin ifadeleriyle okuyucuyu da dedektiflik serüvenine sürükleyen polisiye bir roman…Gör Beni – İki Devrin Hikayesi – Akilah Azra KohenSeninle Başlamadı – Mark Wolynn – Sola UnitasUzak Dağlar ve Hatıralar – Orhan PamukGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigSol Ayağım – Christy BrownCumhuriyetin kadınlarının tek başına verdikleri mücadele gözümüzün önünden geçiyor. Birbirlerine tutunuşlarını, zamanında taş üstünde taş kalmamış dünyalarından nasıl küllerinden doğduklarını, yaralarını nasıl ‘cumhuriyet kadını’ olarak sardıklarını ve saracaklarını okuyoruz.VAYYY…. 5 günde 504 sayfa mı? Demek ki neymiş kitap akıcı olunca böyle oluyormuş, ben de sorun yokmuş…Geçen hafta yağmurun azizliğine uğrayıp uzun süre elektriksiz kalınca bir süredir kütüphanemde duran bu kitabı okuma zamanımın geldiğine karar verdim… Keşke bu kararı çok önce verseymişim…İç içe geçmiş konular, satır arasında açığa çıkan sırlar... Şimdiye kadar okuduğum (garip gelecek ama) klişelerle bezenmiş en ilginç konuya sahip kitap diyebilirim… En çok sevdiğim şeyse, olayı çözdüğümü düşünürken bir kaç sayfa sonra ne kadar yanıldığımı fark etmek oldu...Tek kelimeyle muazzam bir kurgu… Kendinizi sanki bir labirentin içinde buluyorsun ve ne düşüneceğinizi bilemiyorsunuz… Dili çok akıcı sizi hiç yormuyor ve ilk sayfadan itibaren içine hapsediyor sürekli sayfa çevirmek istiyorsunuz…Ana karakterimiz Thomas babasıyla yaşayan bir şizofren… Thomas devlet tarafından görevlendirildiğini ve tüm haritaları ezberlemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bilgisayar ortamındaki haritalar ve nanimasyon sistemlerinin yakın bir zamanda çökeceğine ve haritaları bilen birine ihtiyaç duyulacağına ve o kişinin de kendi olduğuna inanıyor... Hiç kimse ona inanmasa da zamanının tümünü whirl360 adlı internet sitesinin önünde geçiriyor… Baba ölünce kardeşi Ray yanına taşınıyor ve onu daha normal bir hayata alıştırmak istiyor… Sonra bir gün Thomas bir sokaktaki camda yüzü kapatılıp boğulan bir kız görüyor... Ve her şey yeni başlıyor olaylar öyle bir hal alıyor ki nefes almayı unutuyorsunuz…O kız kimdir? Onu öldürmeye çalışan kimdir? Ve bunun gibi birçok sorunun cevabı son cümleye kadar öğrenemiyorsunuz…Bu kitapta hiçbir şey sandığınız gibi olmayacak... Bu türü seviyorsanız kaçırmayın derim…19 Haziran 1947 tarihinde Urduca ve İngilizce konuşan Müslüman bir ailenin oğlu olarak Hindistan‘ın Bombay şehrinde doğmuştur. Annesi Negin Bhatt, babası Anis Ahmed Rushdie’dir. Booker ödülü yanında birçok ödül sahibi olan Salman Rüşdi, Hint asıllı olup Britanya (İngiltere) vatandaşıdır. Ortaokulu Bombay’da okuduktan sonra 1961 yılında ailesi ile birlikte lise eğitimi için İngiltere’ye gitti. Lise bittikten sonra ailesi Bombay‘a döndüklerinde 1964 yılında zorunlu olarak diğer Müslümanlarla birlikte Pakistan’a göç etti ve Karaçi’ye yerleşti.Salman Rüşdi, İngiltere’de okuduğu liseden soCambridge Üniversitesinde tarih üzerine yaptı. Üniversitede roman yazmaya başladı. Romanlarının çoğu Hindistan‘ı konu alır. Anlatımı mit ve fantaziyi gerçeklik ile iç içe geçiren bir tarzdır.1975 yılında yazdığı fantastik bir bilimkurgu denemesi olan ilk romanı Grimus ile eleştirmenlerin dikkatini çektikten sonra, Geceyarısı Çocukları (Metis, 2000) romanıyla (1981 Booker, 1982 James Tait Black, 1993 Booker of Bookers ödülleri) dünya çapında ün kazandı. Hindistan tarihi ve politikasına eleştirel yaklaşımı nedeniyle Hindistan’da yasaklanan bu romanı, bu kez Pakistan’da aynı akıbete uğrayan Utanç (Metis, 2005) izledi. Nikaragua anılarını aktardığı The Jaguar Smile’ın (1987, Jaguar Gülüşü, Pencere, 1989) ardından yazdığı The Satanic Verses (1988, Şeytan Ayetleri) ile 1988 Whitbread ödülünü kazandıysa da Müslümanlığa hakaret ettiği gerekçesiyle kitap Hindistan ve Güney Afrika‘da yasaklandıktan sonra Humeyni tarafından yazar hakkında ölüm fetvası verildi.Salman Rüşdi, 1988 yılında yazdığı “Şeytan Ayetleri” romanı ile İslam dini peygamberi Muhammed’e ithamda bulunduğu gerekçesiyle İslam dünyasından büyük tepkiler aldı. Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Somali, Bangladeş, Sudan, Malezya, Endonezya ve Katar’da kitabın yayınlanması yasaklandı.1989 tarihinde İran lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni tarafından fetva verilerek Rüşdi’nin başına üç milyon Amerikan doları ödül kondu.Salman Rüşdi, 17 Nisan 2004 tarihinde Hindistanlı model ve oyuncu Padma Lakshmi ile evlendi. 2008 yılında boşandı. Zafer Rüşdi, Milan Rüşdi adlarında iki çocuğu vardır.