Erçin'le Kitap Dünyası

En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

KIBRIS İÇİN HAVALANDILAR “G-GÜNÜ” – LEVENT BAŞARA – SERHAT GÜVENÇ

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

KUMKURDU – ASA LİND

HAFTANIN KİTABI

ÇALIKUŞU – REŞAT NURİ GÜLTEKİN

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN







HAFTANIN YAZARI

EMİLY BRONTE (1818 – 1848)

Kıbrıs İçin Havalandılar “G-Günü” – Levent Başara – Serhat GüvençAda Karanlığı 2 – Turgül TomgüsehanGındırık – Şöhret BaşaranKıbrısın En Uzun Yüzyılı – Mete HataySalıncak – Cenk MutluyakalıTürk havacılık tarihi araştırmacıları Levent Başara ile Serhat Güvenç’in kaleminden son tanıkların anlatımlarıyla Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hava cephesi.Kumkurdu – Asa LindAtomik Alışkanlıklar – James ClearNaruto 1. Cilt – Masaşi KişimotoKaplanın Sırtında – İstibdat ve Hürriyet – Zülfü LivaneliSeni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş PsikolojiZackarina ile Kumkurdu’nun müthiş dostluğunu anlatan bu hikâyecikler büyüleyici, eğlenceli, merak uyandırıcı ve eşsiz.Kumkurdu’yla tanışmak gerçekten büyük bir şans!Okumayı yaşam tarzı haline getirmiş herkes bu kitabı yaşamı boyunca en az bir kez okumuş veya mutlaka okumalıdır... Ben mi? Belki de yüzlerce kez okudum… Gözüm gördüğü, aklım erdiği sürece de okumaya devam edeceğim…Kitap hakkında uzun uzadıya birşeyler söylemek gereksiz… Atatürk’ün en sevdiği kitaplardan biri olan Çalıkuşu başlı başına bir mücadele ve yalnızlık romanıdır… İyi bir eğitimin hangi toplumda, ne koşulda olursa olsun hayat kurtarabileceğinin örneğidir Çalıkuşu… En önemlisi de o günlerdeki zihniyetin baskınlığıyla evinden çıkması dahi ayıplanan bir kadının, bir erkeğe tutunup ömrünü refah içinde geçirmek varken kendi özgürlüğünün peşinden koşup tek başına ayakta durmasının hikayesidir… Virane ahırlardan emek verip okul yaratan idealist bir kadın öğretmenin hikayesidir…Tekrar söylüyorum Çalıkuşu yok olmanın eşiğindeki bir ülkeyi kuran olağanüstü bir dehanın Mustafa Kemal Atatürk’ün başucu kitabıdır... O yıllarda kadınların akın akın Anadolu'nun en ücra köylerinde öğretmenlik yapmaya gönüllü olmasının tetikleyici faktördür... Bitirdiğimizde daha net ortaya çıkan şu ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikasını etkileyecek kadar önemli bir eserdir Çalıkuşu...Bu kitabı okumadan ben iyi bir okurum diyemezsiniz… BENCE TABİ…İngiliz roman yazarı ve şair. Kaleme almış olduğu tek roman, Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) bugün İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak anılmaktadır.Emily Bronte 1818 yılında Thornton, Yorkshire'da doğdu. 6 çocuğun beşincisi olan Emily, Charlotte Brontë'nin küçük kız kardeşi idi. 1820'de aile Haworth'a taşındı. Çocukluk yıllarında, annelerinin ölümünün ardından, üç kız kardeş (Charlotte, Emily ve Anne) ve erkek kardeşleri Branwell Brontë hayalî yerler düşlemişlerdir ki bunların isimlerine hikâyelerinde rastlanmaktadır. Emily'nin o dönemde kaleme aldığı çalışmalarından çok azı bugüne ulaşabilmiştir. Emily 1838'de Halifax yakınlarındaki Mis Patchett'in Kızlar Akademisinde (Miss Patchett's Ladies Academy) çalıştı. Daha sonra kardeşi Charlotte ile birlikte Brüksel'deki özel bir okula devam etmiştir.Emily'nin şiirdeki yeteneğinin ailesi tarafından keşfedilmesiyle, kız kardeşleri Charlotte ve Anne ile birlikte, 1846'da ortak bir şiir kitabı yayımlamışlardır. Eseri, dönemin kadın yazarlara karşı önyargılı tavrından sıyrılabilmek amacıyla, hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan mahlaslarla basmışlardır. Kullandıkları mahlaslar gerçek isimlerinin baş harfleriyle aynı baş harfe sahipti: Charlotte için Currer Bell, Emily için Ellis Bell ve Anne için Acton Bell.1847'de tek romanı olan Uğultulu Tepeler'i yayımlamıştır ki bu roman üç ciltlik bir setin ilk iki cildini oluşturmaktaydı. Son cilt kız kardeşi Anne tarafından yazılan Agnes Grey isimli romandır. Romanın yenilikçi yapısı eleştirmenleri bir anlamda şaşırtmıştır. Her ne kadar ilk çıktığında hem iyi hem de kötü yorumlar alsa da, roman zamanla bir İngiliz edebiyatı klasiği haline gelmiştir. 1850'de Charlotte romanı yayına hazırlayıp, düzenlemiş ve Emily'nin gerçek ismiyle, tek başına bir eser olarak Uğultulu Tepeler ismiyle yayımlamıştır.Kız kardeşleri gibi Emily'nin sağlığı da evde ve okuldaki zor şartlar sebebiyle zayıflamış, kötüleşmiştir. Erkek kardeşinin Eylül'deki cenazesi sırasında soğuk algınlığı kapmış ve her türlü tıbbî müdahaleyi reddettikten sonra 19 Aralık 1848'de tüberküloz sebebiyle ölmüştür. Haworth, West Yorkshire ("Batı Yorkshire"), İngiltere'de defnedilmiştir.