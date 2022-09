Erçin'le Kitap Dünyası

Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır. ALCOTT

Anka’nın Yolculuğu – Barış Demokrasi ve Eşitlik Yazıları – Aslı MuratGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-ExuperyKıbrıs Mutfağından Tatlar – Aysel BodiKayıp Özne Kıbrıslı Türklerin Yurdu Neresidir – Niyazi KızılyürekAda Karanlığı 2 – Turgül TomgüsehanKitap, aktivist, insan hakları hukukçusu ve avukat Aslı Murat’ın yazılarında barış, demokrasi mücadelesi, insan hakları, feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği temaları ön plana çıkıyor.Her Şey Vaktini Bekler Şems’in Öğrencisi Olmak – Hakan MengüçSeninle Başlamadı – Mark Wolynn – Sola UnitasŞeker Portakalı – Jose Mauro de VasconcelosKaplanın Sırtında – İstibdat ve Hürriyet – Zülfü LivaneliSeni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş PsikolojiŞems’in öğrencisi olmak zordur. Kararlılık ister, cesaret ister, disiplin ister, yürek ister... Bu yolda yürümeye razı mısın?Biyografi ve gerçek yaşam anlatan kitapları okumayı her zaman çok sevmişimdir. Gerçek bir yaşam öyküsünü okurken kendi hayatımdan izler buldum…Kitap 1940'lı yıllarda, Hollywood'da ünlü bir film yıldızı olan Hedy Lamarr'ın hayat hikayesini anlatıyor…Çok güzel olduğu kadar zeki ve mucit bir kadın olan Hedy günümüzün olmazsa olmazımız Wifi ile Bluetooth'un temellerini de atan çok özel kadındır…Yahudi bir ailenin kızı olan Hedy Kiesler Avusturya'da tiyatro sanatçısıdır. Olağanüstü güzelliği her zaman erkeklerin ilgisini çeken genç kız Nazi partisinin zulmünden ailesini korumak adına 'Ölüm Taciri' lakaplı silah tüccarı Fritz Mandl ile evlenir.Güzel olduğu kadar zeki bir kadın olan Hendy evliliğinin başında seçiminin yanlış olduğunu anlar… Çok kıskanç bir adam olan Mandl önce ona oyunculuğu bıraktırır. Herhangi bir erkekle konuştuğunu görse öfkeden deliren Fritz onu hiç yalnız bırakmak istemez ve her yere beraberinde onu da sürükler.Onun güzelliğini koz olarak kullanan kocasının dikkate almadığı zekası sayesinde Hady eşiyle gittiği gizli toplantılarda silahlar, savaş teknikleri, teknoloji ve Nazi "Nihai Çözümünün" tüm bilgilerini öğrenir. Erkeklerin arasında dikkat çekmez ne de olsa o "Odadaki Tek Kadın" dır. Evliliği çekilmez hale gelince kaçıp Amerika'ya yerleşir. Burada kısa sürede ünlenir ve Hady Lamarr olur, yönetmenlerin onun sadece durarak güzelliğini sergilemelerinden sıkılır ve müzisyen George Antheil'le bilimsel çalışmalar yapar. Amacı buldukları icadı donanmaya kabul ettirmek Nazi zulmüne son vermek ve kendi içinde yaşadığı savaşı kazanmaktır.Bu dünyadan yaptığı icadın şu an ki durumunu göremeyen mucit bir kadın geçmiştir…Hedy'nin güçlü mücadelesini yaptığı evlilikleri, sırf kadın olduğu için icadın geri çevrilmesini, eşi tarafından uygulanan psikolojik şiddeti, savaş mağdurları için yaptıklarını ve daha fazlası için bu kitabı okumanızı tavsiye ederim ben gerçekten çok beğendim sizlere de gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum...William Golding, 1911’de İngiltere‘de doğdu.Annesi Mildred, kadınların oy kullanma hakkı için savaşan aktif bir oy hakkına sahipti. Babası Alex, okul müdürü olarak çalıştı. William Golding, ilkokulu babasının çalıştığı Marlborough’daki okulda okudu. İlkokulu bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi’ndeki Brasenose Koleji’ne devam etti.William Golding, Oxford Üniversitesinden İngiliz edebiyatı eğitimi alarak mezun oldu. Üniversiteden mezun olmadan önce 1934 yılında “Poems” adlı bir şiir kitabı yayınlandı. 1935 yılında Salisbury’de Bishop Wordsworth Okulunda İngilizce ve felsefe öğretmeye başladı.1940 yılında Kraliyet Donanması’na katılmak için geçici olarak eğitimden ayrıldı. İkinci Dünya Savaşı‘nda deniz subayı olarak 6 yıl bir gemide görev yaptı. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1945‘te, Golding tekrar öğretim ve yazı yazmaya döndü.Daha önce gönderdiği 20 yayınevi tarafından ret cevabı aldığı ve yayınlatamadığı Sineklerin Tanrısı romanı 1954 yılında yayınlandığında birden Bestseller oldu. 1954’te “Sineklerin Tanrısı” adlı kitabı ile ün kazandı. Bu kitabından sonra yayınlanan kitapları (özellikle Piramit) çok daha güçlü bir edebi yapıya sahip olmasına rağmen aynı etkiyi yaratmadı. 1980’de “Rites of the Passage” adlı eseriyle Man Booker Ödülü’nü aldı.William Goulding’in ilk romanı olan “Sineklerin Tanrısı” ilk yayımlandığında pek ilgi görmese de 1960’lardan itibaren bestseller olmuş ve ABD‘de birçok okulda okutulması zorunlu kitaplar arasına girmiştir.1963 yılında “Sineklerin Tanrısı” adlı kitabı, sinema yönetmeni Peter Brook tarafından sinemaya uyarlandı. 1990 yılında yönetmen Harry Hook tarafından filmin yüksek bütçeli yeni bir çevrimi daha yapıldı.1983’te İsveç Akademisi “Gerçekle söylenceyi ustaca birleştiren, insanın ruhsal ve fiziksel boyutlarını derinlemesine inceleyen romancı bu yılın ödülüne layık görüldü” diyerek Nobel Edebiyat Ödülü‘nü William Golding’e verdi.1988 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından “Sir” ünvanı verildi.William Golding, 1939 yılında Ann Brookfield ile evlendi. David (1940) ve Judith (1945) adında iki çocuğu oldu.William Golding, 19 Haziran 1993 tarihinde Perranarworthal, İngiltere’de 82 yaşında kalp yetmezliğinden öldü.