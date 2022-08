Erçin'le Kitap Dünyası

Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir. DENİS WAİTLEY

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

KRONAKA – GÜZEL ÜLKE KIBRIS’IN HİKAYESİNE DAİR BİR KRONİK CİLT 1 – LEONTİOS MAKHAİRAS

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

DEVRAN – SELAHATTİN DEMİRTAŞ



HAFTANIN KİTABI

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN…



HAFTNIN YAZARI

Kronaka – Güzel Ülke Kıbrıs’ın Hikayesine Dair Bir Kronik Cilt 1 – Leontios MakhairasKronaka – Güzel Ülke Kıbrıs’ın Hikayesine Dair Bir Kronik Cilt 2 – Leontios MakhairasErenköy Çatışmalarından Yunan Darbesine – Halil SadrazamGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint-ExuperyAda Karanlığı – Turgül TomgüsehanKitap Kıbrıs’ın siyasi arenada oynadığı role, barındırdığı kültürel çeşitliliğe, komşu bölgeler ile olan ilişkilerine ışık tutarken, daha genel olarak ise Geç Orta Çağ olarak adlandırılan dönemin atmosferini bir nebze olsun göz önüne sermektedir.Devran – Selahattin DemirtaşMelek Terörist Fahişe – Osman BalcıgilKaplanın Sırtında – İstibdat ve Hürriyet – Zülfü LivaneliGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigMutlu Yaşam Üzerine – SenecaToz duman kenarlardan, taşradan ve kuytulardan, memleketten yoksulluk halleri. Utananlar, üzülenler, âşıklar, yevmiyeciler, küçük kasabalar, hazin ve uzakta kalan hayatlar.Tiyatro sinemadan çok daha özel bir sanat dalıdır… Hele sahnede devleşen sanatçıların muhteşem performansları oyunun kalitesiyle birleşince oradaki hazzı ve tatmini başka bir yerde bulamazsınız... İşte yıllar, yıllar önce Sabancı Gösteri Merkezinde “Münasebetsiz” oyununu izleme zevkine eriştiğim Zafer Alagöz’de bu muhteşem tiyatroculardan biri… Ama kitaplarını daha önce hiç okumamıştım… Kesinlikle en kısa zamanda diğerlerini de alıp okuyacağım...Büyük usta, yılların üstadı öyle yazmış ki okurken sanki karşıma oturup bana anlatıyormuş gibi eğlendim... Sahilde millet deli gibi tepinirken, ben dünyayı sessize alıp şezlongda kahkahalarla güldüm… İnsanlar neye gülüyor bu deli deyip beni birbirlerine gösterdiler… O derece yani…Öyle güzel anılar tecrübeler var ki kitapta, keşke o masada bende olsaydım dedirtiyor... Açın okuyun koskoca üstat kalemi eline aldıysa var bir bildiği…Gerek bizzat şahit olduğu, gerekse çok yakınlarından duyduğu yaşanmış hikâyelerden oluşan çok güzel ve samimi bir derleme. Kimler yok ki Kemal Sunal'dan Sadri Alışık'a, Öztürk Serengil'den Fatma Girik'e Cem Yılmaz’dan Zeki Müren’e, Savaş Dinçel’den Yıldız - Müşfik Kenter çiftine sanat camiasına damgasını vurmuş, kalplerimizde yer edinmiş duayenlerle yaşadığı komik ve duygulu hatıralarını anlatıyor.O kadar ince bir mizah anlayışıyla ve yalın yazılmış olaylar gözünüzde canlanıyor…Dediğim gibi kitabın nerdeyse tamamını kahkahalarla okudum… Etraftan yahu sen ne okuyorsan ver biz de okuyalım diyenler oldu :) Ayrıca kitap bölüm bölüm hikayelerden oluştuğu için zaman zaman herhangi bir yerinden açıp okusanız da keyif alırsınız diye düşünüyorum…En kötü tarafı ise çarçabuk bitmesi…Çocuk edebiyatının Stephen King'i olarak da anılan yazar 1943'te Yahudi bir ailenin oğlu olarak Columbus Ohio’da doğdu.Stine, dokuz yaşında, tavan arasında bir daktilo bulduğunda yazmaya başladı, ardından hikayeler ve şaka kitapları yazdı.1965 yılında İngilizce Lisans derecesi ile mezun olduğu Ohio State Üniversitesi'ne devam etti. Oradayken üniversitenin mizah dergisi “The Sundial” ın editörlüğünü yaptı.Mezun olduktan sonra yazılı olarak kariyer yapmak için New York'a taşındı. Scholastic, Inc.'de çocuk dergileri üzerinde çalıştığı bir iş buldu. Boş zamanlarında Jovial Bob Stine kalem adı altında çocuklar için mizah kitapları yazardı.1970'lerin ortalarında, çocuklar ve gençler için 'Muz' adı verilen bir mizah dergisi yarattı. Dergi Scholastic Press tarafından 1975-1984 yılları arasında 72 sayı yayınlandı.Scholastic'teki işini kaybedince tam zamanlı yazmaya başladı ve korku türüne girdi.1986 yılında ilk korku romanı 'Blind Date'i yazdı. Onu' Twisted '(1987) ve' The Baby-Sitter '(1989) ile takip etti.1989'da 'Fear Street' dizisinde kitap yazmaya başladı. Hayaletler, katiller ve diğer kötü niyetli karakterler gibi habis güçlerle karşılaşan gençler etrafında dönen gençler için bir korku serisiydi.'Korku Sokağı' dizisi “en kötü kabuslarınızın yaşadığı yer” yumruk hattına sahipti ve 80 milyondan fazla kopya satan neredeyse 100 romanı içerecek şekilde oldukça popüler bir diziydi.Çocukların televizyon dizisi 'Eureeka’'nın Kalesi'ni birlikte yarattı ve aynı zamanda başyazarıydı. Gösteri 1989-1995 sezonunda Nickelodeon Network'te yayınlandı.1992'de 'Goosebumps' serisini başlattı. Çocukların korku romanı, son derece popüler hale geldi ve 300 milyondan fazla kitap dünya çapında satıldı.Romanın başarısı, 1995'ten 1998'e kadar dört mevsim süren bir televizyon dizisi olan "Goosebumps" ı ortaya çıkardı. Ayrıca üç video oyunu yaratıldı.Yeni binyılda üretken yazar 'Mostly Ghostly', 'Rotten School', 'The Nightmare Room' ve 'Dangerous Girls' (2003) ve 'The Taste of Night' (2004 The Taste ') adlı romanlar üzerinde çalışmaya başladı.2007 yılında, bir korku fantazi filmi olan 'Haunting Hour: Don't Don't Think it It' adlı filmi, adsız çocuklarının romanından uyarlandıÇocuklar için ‘Goosebumps’ korku kurgu dizisi ona Çocuk edebiyatının Stephen King’i unvanını kazandırdı. Oldukça başarılı olan seriler 32 dile çevrildi ve The New York Times Bestseller listesi de dahil olmak üzere birçok çok satanlar listesinde yer aldı.