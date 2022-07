Erçin'le Kitap Dünyası

İtiraf ediyorum, kitap okumak kadar eğlenceli bir şey yokmuş! İnsan kitap okumak dışında her şeyden çabucak sıkılı veriyor. JANE AUSTEN

Hazırlayan: Eçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

NERİMAN CAHİT – GÜLDAMLASI – KADIN HALLERİ

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

KARANLIK KIZ – ELENA FERRANTE

HAFTANIN KİTABI

KIRMIZI ŞEMSİYELİ KIZ - SUSAN MEİSSNER

OKUMA AZMİNİZ HİÇ BİTMESİN…

HAFTANIN YAZARI

URSULA K. LE GUİN (1929 – 2018)

Neriman Cahit – Güldamlası – Kadın HalleriKıbrıs Mutfağından Tatlar – Aysel BodiGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint – ExuperySinemasal – Zeki AliIşık Prensi – Ünver AlibeyHer dokunduğu canda kendi vardı. Bilerek çıktığı yolculuklarda gezgin oldu. Sonra düş kırıklıklarıyla incindi. Sevinçleri tepelerde gezindi.Karanlık Kız – Elena FerranteMetin Akpınar – Sahneye Adanmış Bir Ömür - Zeynep Miraç Tanerİz Bıraktığın Kadar Varsın – Esra EzmeciSeni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş Psikoloji - Destek YayınlarıEfsun – Selahattin DemirtaşKaranlık Kız aile kurumunun kısıtlı dünyasını, – bir kadın olarak – özgürlük için ödenen bedelleri ve tutkuları, hüsranları, travmaları anlatıyor...Bir II. Dünya Savaşı konulu kitap daha… Son zamanlarda Nazilerin dünyaya saldığı dehşeti hem Almanların gözünden hem de Yahudilerin gözünden anlatan birçok kitap okudum. Ama bu seferki bizi İngiltere’ye Büyük Baskın zamanlarına götürüyor…Yıl 1940, Emmy ve Julia anneleri aynı babaları farklı iki kardeş. Babalar ortada yok, anneyle yaşıyorlar. Büyük Baskın öncesi devlet bütün çocukları koruma amaçlı, daha güvenli olan kırsal kesimlere gönderiyor ve savaş bitene kadar koruyucu ailelerle birlikte kalıyorlar. Bu şekilde Emmy ve Julia Londra'dan ayrılıp bir köyde yaşamaya başlıyorlar. Buraya kadar her şey normalken Emmy'nin hayalleri onu tekrar Londra'ya sürüklüyor. Başka bir deyişle Emmy köyden, koruyucu aileden kaçıyor. İşte o gün başlıyor her şey.Sonrasında gelen 2 ay ise geleceğini çizmesine yardımcı oluyor. Ne yazık ki Emmy bir daha asla 15 yaşında hayalleri olan kız olmayacaktır…Kafanızı asla toparlayamadığınız bir anda tarih boyunca insanların ne kadar hızlı kararlar aldığını, bu kararların onların hayatlarını nasıl alt üst ettiğini görüyoruz. İnsanların her daim umut etmekten nasıl vazgeçmediklerini, belki bugün “ne olabilir ki” diye yaptığımız küçücük bir hatanın düzeltemeyeceğimiz kadar büyük sonuçlar doğurabildiğine tanık oluyoruz. Tüm bunların hepsinin kalbimizdeki sevgiyle ve inançla çözülmesinin büyülü dünyasında geziye çıkıyoruz. Herkesin mutlaka okuması gereken ve kalbinize işleyecek bir hikaye.379 sayfayı elimden bırakmadan okudum desem sanırım kitap hakkında asıl söylenmesi gerekeni söylemiş olurum.Susan Meissner karakterleri ve onlara verdiği kişiliği çok güzel oturtmuş. Konuların geçişi, olay örgüsü ve okuyucuya hissettirdiği duygular oldukça etkileyici. Savaşın gerçekleri yalın ve akıcı bir dille anlatılmış, duygu yüklü harika bir kitap.Kitabın sonunda yine yazar ile yapılmış bir röportaj var. Okumanızı tavsiye ederim.Amerika’nın en önemli yazarlarından olan Ursula K. Le Guin 21 Ekim 1929 tarihinde Kaliforniya eyaletinde doğdu.Tüm dünyada bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilmiştir. Bu alandaki eserlerin yanı sıra şiir, çocuk edebiyatı, tiyatro gibi alanlarda çevirmen olarak katkıları olmuştur.Ursula K. Le. Guin antropolog bir baba, psikolog ve yazar olan bir annenin kızıdır. Ebeveynleri ve üç erkek kardeşi ile birlikte kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında büyüdü.Kitapları 40’dan fazla dile çevrildi ve milyonlarca satış yaptı. Ursula K. Le Guin cinsiyetçi kalıplara meydan okuyan tarzı ile fantastik ve bilim kurgu alanında kendine özgü bir üslup geliştirdi.Ursula K. Le Guin Yerdeniz serisi, Karanlığın Sol Eli, Mülksüzler, Sürgün Gezegeni gibi kitapları ile büyük ses uyandırmıştır.50’li yıllarda bilim kurgu türünden kitaplar yazmasına karşın ilk kitabını ancak 1965 yılında yayınladı. 1974 yılında Mülksüzler kitabı çıkana kadar 6 adet bilim kurgu romanı yayınladı.Bu tarihten sonraki eserlerinde fantastik ögelere daha ağırlık vermeye başladı. Yazdığı kitapları ile bilim kurgu severlerin gönlüne taht kurdu ve bilim kurgunun kraliçesi olarak anılmaya başladı.Fantastik edebiyat alanında çok değerli olan Gandalf Ödülü'ne layık görüldü. Bilim kurguya yeni bir bakış açısı kazandıran Le Guin, yeni dalga bilim kurgunun önemli temsilcilerinden oldu.Ursula K. Le Guin ilk öyküsünü 9 yaşında yazdı ve bir bilim kurgu dergisine gönderdi. Seçkin üniversitelerde edebiyat eğitimini tamamlayarak fantastik ve bilim kurgu kitaplar yazmaya başladı.Nebula, Hugo, Locus ve Dünya Fantezi ödüllerini iki kere kazandı. Amerika edebiyatına sağladığı katkılar nedeni ile Yaşayan Efsane Seçildi.2002 yılında PEN Malamud, Amerikan Ulusal Kitap ödüllerine layık görüldü. Yerdeniz Öyküleri Goro Miyazaki tarafından animeye uyarlandı.Değerli yazar Ursula K.Le GuinKaranlığın Sol Eli ile okurlarına cinsiyet kavramının olmadığı bir toplumun yapısını sundu ve düşündürdü.Yazarın bir diğer büyük özelliği olan ekolojiyi çok iyi şekilde kullanmasıdır. Bu özelliğe Hainish Cycle romanlarında ön plana çıkmaktadır. Le Guin kurguladığı farklı ekosistemleri ve gezegen yaratma dehası ile anarşist, çevreci ve feminist yönü okuyucularını hayran bırakmaya yetmiştir.Ursula K. Le Guin 22 Ocak 2018 tarihinde ABD Oregon’da 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.