Erçin'le Kitap Dünyası

İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur. MARK TWAİN





HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

TMT VE KIBRIS TÜRKÜ – YILMAZ BAŞKAYA

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

KAPLANIN SIRTINDA – ZÜLFÜ LİVANELİ



HAFTANIN KİTABI

MADDE 22 – HOSEHP HELLER

HAFTANIN YAZARI

MELİH CEVDET ANDAY (1915 – 2002)

Emekli Albay Yılmaz Başkaya'nın "TMT ve Kıbrıs Türkü" isimli kitabı Galeri Kültür tarafından yayımlandı.Belgelerin de yer aldığı 224 sayfalık kitapta, "TMT yapılanması ve işlevi ile dönemin Kıbrıs Türk toplumu mücadelesi" irdeleniyor.

Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid'in tahtını kaybettikten sonra yaşadıklarına odaklanırken, bireyi, toplumu, devleti ve iktidarı sorguluyor. Selanik sürgünü boyuncaSultan'ın ve maiyetinin hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf Hüseyin Bey'in hatıratından hareketle vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar kavramına çarpıcı bir bakış açısı sunuluyor. Selanik sürgünü boyuncaSultan’ın ve maiyetinin hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf Hüseyin Bey’in hatıratından hareketle vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar kavramına çarpıcı bir bakış açısı sunuluyor.Bazı kitapları ya seversiniz ya da nefret edersiniz, ortası yoktur, Madde 22 bu kitaplardan biri… Her çağa, en çok da bu çağa söyleyecek sözü olan, insanları hem kurban hem suçlu haline getiren bir savaşın ekseninde, kendinden öncekilerden miras kalan anlamsız zinciri kırmaya çalışmayanlarla, bürokratik saçmalıklarla, sistemdeki defolarla, insanların zaaflarıyla dalga geçen, savaşın kendisi kadar absürt bir kara komedi.Madde 22 standart roman okuyucuları için biraz yorucu olsa da enteresan kurgusuyla, çarpıcı, komik, düşündürücü ve kesinlikle hayranlık uyandırıcı...Olaylar, 2. Dünya Savaşı’nın en civcivli dönemlerinde Akdeniz’de bir adaya konuşlanmış savaşın dışındaymış gibi yaşayan, hepsi birbirinden enteresan çok sayıda subay ve askerin bulunduğu Amerikan hava üssünde geçiyor… Denizin mavisine uzanıp keyif çatarken yapılan anonsla koşarak üsse dönen, uçaklarına atlayan, ölmeyi ve öldürmeyi düşünmemeye çalışarak bombalar atan, şansları varsa üsse dönüp yemek yiyen ve hala aynı kişi olmayı umarak az önce çıktıkları denize giren, anlamsızlığın kucağındaki insanlar…Ana kahramanımız Yossarian bombardıman pilotu olarak görev yapoyor. Çivisi çıkmış bir dünyanın küçücük bir modeli aslında. Okurken bugün dünyada yaşananlarla kitaptaki öykü arasındaki bağlantıyı kurup aslında ne kadar absürd, çılgın, ürkütücü ve kin dolu bir dünyada yaşadığınızı fark edeceksiniz.Yossarian'ın en büyük sorunu askerlik görevini bitirmesi için gereken uçuş sayısının her geçen gün artması... Bir daha bombardıman uçuşuna çıkmamaksa en büyük dileği… İkna edici bir gerekçesi de var; ölmek istemiyor, ölümden korkuyor… Bu saçma savaşın içinde onu ölümden koruyabilecek tek şeyin korku olduğunu biliyor... Görevini bitirip evine dönmek istiyor ama general olmayı isteyen Albay Catchart subayların katılmaları gereken uçuş sayısını sürekli artırdığı için umudunu kaybetmiş... Nihayetinde bir gün “Öldürülmektense ölürüm daha iyi” diyor ve tam ortasında durduğu savaşın parçası olmamaya, ölmemeye, öldürmemeye yemin eden adamın absürt macerası başlıyor…Savaştan kurtulmak için türlü yollar deneyen kahramanımız bir gün Madde 22 diye bir şey duyuyor; namı diğer “delilik maddesi”.Madde 22'nin temel açmazı Akli dengesi yerinde olmayan biri uçamaz ve görevden alınması için bunu talep etmesi yeterlidir. Ancak uçmayı reddeden biri deli olamaz, öyleyse deli değildir ve göreve devam etmelidir… Yani kimse görevden ayrılamaz…Kitabın kalınlığı gözünüzü korkutmasın cesaretinizi toplayıp okumanızı tavsiye ederim. İnanın pişman olmayacaksınız…Melih Cevdet Anday, 13 Mart 1915 de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kadıköy’de geçen Anday, lise eğitimini ise Ankara’da tamamlamış ve burada Garip akımının bir diğer savunuları olan Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat gibi isimler ile tanışmıştır.Hukuk eğitimi alan Anday, Devlet Demiryolları'ndaki görevinden ötürü eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. 1936’da Varlık Dergisinde Ukde adını verdiği şiirini yayımladı ve devamında Ses, Yaprak, Yeditepe, Papirüs, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Soyut, Ataç, Dönem, Yön gibi dergilerde de aynı şiiri yayınlanmıştır.Anday, Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip hareketini başlatan; akılcı, toplumsal çizgileri ele alarak eserlerini sunan, şiirlerinde duygudan ziyade aklın egemenliği referans edinen bir şairdir.Garip hareketine bağlı olarak uyak ile ölçü kaygısı olmadan eser vermeye devam etmiş, duygu anlayışı ile diğer iki önemli garip akımı öncüsü olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat’tan ayrılmıştır.Güzel günlere özlem duyan Anday, eserlerin de bunu sürekli ele almış ve anlatımlarında yalın bir dil kullanmıştır. Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte 1941 yılında Garip adını verdiklerini şiir kitabı çıkarmıştır.1946 sonrasında sanatını romantik ögelerden kurtararak sosyal temellere dayandırmış ve düşünce ile akla dayalı şiirler yazmıştır. 1950 sonrası yazdığı şiirler simgeler ve imgeler ile zenginleştirilmiştir.Milli Eğitim Bakanı’ndan almış olduğu tavsiye üzerine Neşriyat müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başlamıştır. 1953 ile 1955 Aralığında Akşam Gazetesi’nde sanat ve edebiyat sayfalarında editörlük yapmıştır.Şiir, roman ve deneme ile tiyatro gibi çok çeşitli türlere de yer vermiş olmak ile birlikte şiirlerinde özellikle 1960 sonrasında Eski Yunan ve Doğu kültürlerinden etkilenerek mitolojik unsurlara da yer vermiştir.1956’da ‘Yan Yana’ isimli bir şiir kitabı çıkarmış ancak 142. Maddeye aykırılığı nedeni ile 1964'de yasaklanmıştır. 1979 ile 1980 yıllarında Paris’de eğitim müşavirliği yapmıştır.Edebiyat dünyası için hayli önemli isimlerden biri olup, Garip akımı savunucularından olan Melih Cevdet Anday; solunum ve böbrek yetmezliği tanısı ile Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesine kaldırılmıştır. Uygulanan tedavi yöntemi ne yazık ki sonuç vermemiş ve 28 Kasım 2002 de 87 yaşında iken hayata gözlerini yummuştur.