Erçin'le Kitap Dünyası

Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır. ALEXANDRE POPE

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

SİNEMASAL – ZEKİ ALİ



HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

METİN AKPINAR – SAHNEYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR – ZEYNEP MİRAÇ TANER



HAFTANIN İNSANI

KUTLU ADALI

Sinemasal – Zeki AliKıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı – Mete HatayKıbrıs Mutfağından Tatlar – Aysel BodiBir Dönemin Panoraması 1946 – 2022 – Yücel DolmacıGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint – Exupery"Şairin yeni şiir kitabı yine kendi çizgisi olan doğa merkezci tinsel salınmaları içeriyor. Zeki Ali "kendinde doğa"nın bir misafiri olarak politik sınırlardan arınmış, modern dünyanın maddiyatçı iştahını reddeden bir evren yaratıyor şiirlerinde.Metin Akpınar – Sahneye Adanmış Bir Ömür - Zeynep Miraç TanerGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigSeni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş Psikoloji - Destek YayınlarıBülbülü Öldürmek – Harper LeeSerenad – Zülfü LivaneliKarşımızdaki manzara yalnızca Metin Akpınar’ın hayatı değil, aynı zamanda bir Türkiye tarihi kesiti; muhtıralar, ihtilaller, sansürler, davalarla belki örselenen, ama asla tutkusundan vazgeçmeyen tüm sanat emekçilerinin çok iyi bildiği bir direnme hikâyesi bu anlatılan. Ne de olsa Metin Akpınar’ın hayatı, sahneye adanmış bir ömür…3 Ocak 1935 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. 1938 yılında ailesiyle Antalya'ya göç ettiği için orada büyüdü. İlk, orta ve lise Öğrenimini Antalya'da yaptı. 1946-47 yıllarını Lefkoşa'da geçirdikten sonra, yeniden Antalya'ya giderek 1954 yılına kadar Türkiye'de kaldı…1958-61 yıllarında Gençlik, Beşparmak, Uyarı dergilerini çıkararak, Kıbrıs Türk kültürüne hizmette bulundu. Daha sonra kitaplar ve oyunlar yayınlayarak bu hizmetini sürdürdü…Gazeteciliğe, Kıbrıs Türk Kurumlan Federasyonu'nun organı, Nacak Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü olarak 1959 yılında başladı. "Kıbrıs Cumhuriyeti "nin kurulmasıyla, Kasım 1960'ta kamu görevine geçerek, Türk. Cemaat Meclisi Özel Kalem Müdürü oldu. (1960-1972)…1972-1974 yılları arasında Bayrak Radyosu'nda Denetleme Kurulu Üyeliği yaparak ve siyasal yorumlar yazarak gazetecilik görevini sürdürdü…1974 yılında ise. Kayıt Dairesi Müdürü ve Nüfus Başyazmanı oldu. 21 Aralık, toplumlararası çarpışmaların çıkmasının ardından başlayarak, 1964-1967 yılları arasında Yedili Komite Sekreterliği. Türk Cemaat Meclisi Genel Sekreterliği ve Müsteşarlık görevlerinde bulundu…Edebiyat yaşamına 1948'de Antalya Lisesi'nin duvar gazetesinde şiir ve öykü yazarak başladı. Şiirleri 1955'te Antolojide çıktı ve Dost Dergisi'nde yayımlandı. Kıbrıs'ta ise Gençlik, Uyarı ve İz dergilerinde çıktı...Kamu görevlisiyken, Kıbrıs'taki köyleri dolaştı ve köy yaşamını gerçekçi çizgileriyle "Köy Raporları"nda, köy yaşamının kültürel, geleneksel, folklorik yaşamının zenginliği etkisinde kalarak, geçtiği köylerden notlarını, "Dağarcık" adlı yapıtta topladı, (1961 – 1962 – 1963)…1968'de "Söyleşi", 1969'da "Çirkin Politikacı Pof, "Hayvanistan", "Sancılı Toplum", "Köprü". 1970'te "Şago", 1971'de "Nasrettin Hoca ve Kıbrıs" adlı kitapları çıkardı...Kutlu Adalı Kıbrıs Türk basınında, yazı işleri müdürlüğü, yönetici, köşe yazarlığı yaptı. Daha çok eleştirel, uyarıcı, yergi ağırlıklı ama kültür birikimli yazılarıyla, okunan ve aranan bir yazar durumuna geldi...Alışılmadık üslup ve içerikle siyasal yöneticilerin hışmını üzerine çekti, bu nedenle birçok kez mahkemeye çıkarıldı, evi polislerce basılıp arandı, müdürlük görevine birkaç kez son verildi. Mahkeme kararları ile aklanıp hakkını elde ettiği halde, zorunlu olarak emekliye sevk edildi. Yazılarından dolayı çeşitti baskılara uğradı, evi kurşunlanarak birkaç kez taşlandı...Yazılarında barışı, insan haklarını, kardeşliği, sevgiyi dostluğu, bağımsızlığı, özgürlüğü ve Kıbrıslılığı savundu. Akdeniz uygarlığından mayalanmış Kıbrıs Türk kültür ve uygarlığını Kıbrıslılık bilinciyle bağdaştırmaya çalıştı. Savaşın, terörün, şovenizmin, diktatörlüğün. silahlanmanın ve tüm baskılarla haksızlıkların karşısında kalemiyle savaş verdi...1996'da 14 Mart gecesi bugün bile açıklığa kavuşturulamamış Mağusa’daki tarihi St. Barnabas Manastırı baskını hakkında yayınlanan yazılarından dolayı Yenidüzen gazetesini arayan Sivil Savunma Örgütü tarafından ölüm tehditleri almaya başladı…17 Mart 1996 tarihinde soygunda kullanılan arabaların iki KKTC Sivil Savunma Örgütü mensubu üzerine kayıtlı resmi araçlar olduğunu yazdı...23 Mart 1996'da Kıbrıs Harekatı'nda görev yapmış ve yasa dışı işlere bulaşmış askerlerin harekat sırasında Rum evlerinden çaldıkları mücevher ve değerli eşyaları St. Barnabas Manastırı'na sakladıklarını ve söz konusu baskının bu ganimeti almak amacıyla düzenlendiği yönünde söylentiler dolaştığını aktardı...Bu haberden sonra kamuoyunda oluşan merak üzerine dönemin Başbakanı Hakkı Atun olayın "askeri bir operasyon" olduğunu söyledi…6 Temmuz 1996 tarihinde, saat 23.30 sıralarında evinin önünde otomatik bir silahtan kendisine yöneltilen kurşunlarla "Faili Meçhul" bir cinayetin kurbanı oldu.Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı, süikastin doğru şekilde soruşturulmaması ve dolayısıyla aydınlatılmaması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine dava açtı. AİHM, 31 Mart 2005'te, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi İlkay Adalı'ya 95 bin Euro manevi tazminat ödemeye mahküm etti.Bu ceza sonrasında da Kutlu Adalı cinayetinin gerçek bir failleri bulunamadı…Duayen gazeteciyi ölüme götürdüğüne inanılan son makalesi “Sopa ve Sıpa” şu cümleyle başlıyordu…“Bu politikanın ruhunda acındırma vardır, âcizlik vardır, sızlanma vardır, dilenme vardır, tembellik vardır, kolaycılık vardır, hazırlopçuluk vardır. Ananın memesindeki sütü, emme basma, tulumba gibi emerek sömürme vardır. Muhtaçlık vardır, boyun eğme vardır, şamar vardır, tokat vardır, tekme vardır, baskı vardır, sopa vardır. Ama kişilik, kimlik, gurur, onur yoktur.”Birçok kitap yazmasına rağmen ışıklar yoldaşı olsun babamın dostu Dr. Mustafa Hami Amca’nın bana hediye ettiği 1969 tarihli “Çirkin Politikacı Pof” ve “Hayvanistan” kitapları günümüzden çok uzun zaman önce yazılmasına rağmen güncelliğini koruyor. Mutlaka okunması gereken Kıbrıs Edebiyatı klasiği bu iki kitap benim de bütün kitaplarım arasında tekrar tekrar severek okuduğum kitaplardandır…İkisi de insanı güldüren ama o oranda da düşündüren, politik taşlama ve kara mizah örneği kitaplar…Varlıklı bir tüccar olan Pof politikaya soyunur. Bazen başta olur, bazen kıçta bazen da ortada! Arzu edilen hiç bir yerde olmamasıdır. Fakat gel gör ki O her yerdedir ve yalnız menfaatini düşünmektedir. Her şeyden önce rey avcısıdır, demagogdur, çıkarcıdır, yalancıdır düzenbazdır.Ne ülkenin ekonomik durumu, ne de siyasal geleceği onu ilgilendirir. İşsizlik parasızlık kol gezerken; partiler, kokteyller, davetler, törenler sürüp gider. Davetlileri Pof kendisi belirler. Evet efendimci olmayanlar davetlere çağrılmayınca aile tartışmaları olur. Esasen halk, baştakilerin idaresinden yıllardır usandığından, daha çok kendilerine kulak vermektedir. Sayın Pof, kulağını kendilerine vermiş olan vatandaşın kulağına, kendi lehine sözler fısıldamakta güçlük çekmez; ve 24 saat, bir kepçe gibi ülkeyi karıştırır durur!Hayvanistan’da, ülke yönetimi dönüşümlü olarak bir yıllık süre için “bir sınıfı temsil eden” bir hayvan türüne geçer. O yıl sıra koyunlardadır. Yapılan tören sakin geçer ama tavuklarla koyunlar tören alanı çizgisini aşınca köpekler onları ısırarak düzeni sağlarlar…Şeref tribününde koçlar, koyunlar, keçiler, eşekler, inekler, öküzler, develer, tavuklar, horozlar, köpekler, bukalemunlar, keneler, yılanlar, ağustos böcekleri ve sülükler vardır. Balarıları değil şeref tribününde, törende bile yer almaz, çünkü onlar çalışırlar. Baba eşek, oğul eşeğe şöyle anlatır şeref tribününü: “İşlemeyen ve işe yaramayan hayvanlar, daima işleyenlerden daha gözdedirler. Faydalı olamadıkları ve ellerinden bir iş gelmediği için kendilerini böyle şerefli yerlerde tutarlar! Çünkü Hayvanistan Yönetimi’nde, böyle şerefli yerlerde önemli bir işi olmayanlar yer alır.”Bu kitaplar için fazla yoruma gerek yok. Keşke yeniden basılıp günümüz okuyucusuna da okuma olanağı yaratılsa…