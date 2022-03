Erçin'le Kitap Dünyası

Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır. VİCTOR HUGO

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

MAĞMA MAVERA – FİLİZ NALDÖVEN

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

EFSUNKÂR – ARZU KHAYAL

HAFTANIN KİTABI

RENKLERDEN MORU – ALİCE WALKER

HAFTANIN YAZARI

MARK TWAİN (1835 – 1910)

Mağma Mavera – Filiz NaldövenAnılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrısın Son 90 Yılı (Ciltli) – Halil M. GüvenSahiden – Özden SelengeŞiirin Vaktine Mezmur – Fikret DemirağSevapları ve Günahları ile TMT – Ersan BerkselMağma Mavera Kıbrıs Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Filiz Naldöven’in sanatının ilk yirmi beş yıllık şiirlerini içeriyor.“Her zaman yanardağ ağzında bekleyen bir lav değil. Çok derinlerde ateşten bir sıvı gibi beni dağlayıp - ne zaman ki insanın, barışın, sevginin, güzelliğin hasreti dayanılmaz olur - yeryüzüme çıkan ve sonsuzluğa uzayan bu şiirin yirmibeş yıllık serüvenini sizlerin serüvenine katıyorum."Efsunkar – Arzu KhayalHakikat Şaraptadır Will – Soren KierkegaardLordlar ve Varisler – N. G. KabalDaralan – Mine SoysalEyvah Büyükler – Isabella PagliaKüllerinden doğan bir aşkın hikayesi…Yıllar sonra ölen nişanlısının yasını tutan kız ile evlenmesi gerektiğini öğrendiğinde, aşkı onunla alay eder gibi saklandığı yerden çıkarak tüm kalbine hükmetmişti. Aşk küllerinden doğmuştu.Bazı kitapları okuyup bitirdiğinizde içinizde tatlı bir sızı olur ya Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran Renklerden Moru benim için bu kitaplardan biri oldu.Erkek egemen dünyada siyahi ve kadın olduğu için ayrıma uğrayan Celie’nin yaşadıkları o kadar ağır ve utanç vericidir ki, bunu yüksek sesle Tanrı’ya bile söyleyemez, sadece yazarak anlatır. O ağır hayatın içinde tecavüz, şiddet, çocuk yaşta evlendirilme, çok çalışma var. Sevgi ile zulüm, inanç ile kötülük iç içedir. Ancak bir gün Celie, kendi gücünü ve içindeki neşeyi keşfetmesiyle kendi benliğini bulur.Kitap her biri birbirinden dirençli kadınların yanı sıra, kendi ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin de hikâyesi. Kitaptaki her kadın karakterin ayrı ayrı hikayeleri beni çok etkiledi. Kendilerine olan güvenleri, umutları, başkaldırı ve direnişleri çok güzel anlatılmış. Bunlardan beni en çok etkileyeni Celie’nin kardeşi Nettie'nin öyküsüydü. Afrika'ya açılan bir pencere sundu bize. Beyaz adamın kendi üretim sistemini devam ettirebilmesi için yerli halkı hiçe sayıp talan etmesini gördük o penceredenKarakterler hepsi başladığı noktadan bambaşka bir yerdeydi. Değiştiler, dönüştüler, olgunlaştılar tıpkı hayatta olduğu gibi. Değişmeyenler ise öldü.Yazar tanrıya, kadına, erkeğe, topluma, ırkçılığa, acıya, dayanışmaya ve daha atlamış olabileceğim pek çok değere yer verip bunları öyle güzel eritmiş ki birbiri içinde, hiçbiri fazla gelmiyor.Çok çok severek okudum kesinlikle tavsiyemdir.Mark Twain, 30 Kasım 1835 tarihinde Florida- ABD'de dünyaya geldi.Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra okulunu bırakıp çalışmak zorunda kaldı.18 yaşındayken dünyayı gezme hayalleri kuran bir delikanlıydı. Bu nedenle önce ülkesinde gezmeye başladı ve çeşitli eyaletlerde bulundu. Burada çeşitli işlerde çalıştıktan dört sene sonra memleketine döndü ve burada bir buharlı gemi kaptanı olmak istedi. Kaptanlık sınavına hazırlanırken nehrin her yerini etraflıca öğrenmesi iki sene sürdü.Bir gece, rüyasında kardeşinin çalıştığı vapurun yandığını görmesi ve bu hadisenin 1858 senesinde aynen yaşanmasının ardından kardeşinin hayatını kaybetmesi onu derinden etkiledi. Kardeşinin ölümünden kendini sorumlu tutan Twain, bu olaydan sonra parapsikoloji ile ilgilendi.24 yaşındayken kaptanlık ehliyetini aldıktan sonra, meşhur Amerikan İç Savaşı'na kadar kaptanlık yaptı.İç Savaş sırasında gönüllü olarak orduya katıldı ve 14 günlük bir eğitim sürecinin ardından ordudan ayrılarak vali olan ağabeyinin yanına gitti. (Nevada)Burada zengin olma hayaliyle maden işine girdiyse de, başarılı olamadı.Bazı gezi yazıları ve makaleler yazarak çeşitli eyaletleri dolaşan yazarın, Mark Twain adıyla imzaladığı ilk makalesi "Carson’dan Mektup" isimli makalesiydi. Mark Twain, Mississippi gemilerinde “iki kulaç derinlik” anlamına gelen bir takma isimdi.18 Kasım 1865 tarihinde "Zıplayan Kurbağa Kutlaması" isimli hikayesi ile edebiyat dünyasında bir çıkış yaptı. Bu hikaye ile ünü yakalamıştı.Ardından 1866 senesinde, bir gazete adına Akdeniz'de gemi turuna çıktı ve gezi yazılarını "Saflar Yabancı Ülkede" kitabında topladı. Kaleme aldığı bu eseri sayesinde, artık ülkesinde tanınan bir komedi yazarı oldu.En önemli eserlerinden biri olan "Tom Sawyer"'ı 1875 senesinde yazdığında büyük bir ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda Avrupa ile ilgili bir kitap yazmak için bir yayıneviyle anlaştıktan sonra gitti ve geri döndükten sonra yazdığı romanı "Prens ve Dilenci" de büyük ilgi gördü.1885 senesinde yayınladığı "Huckleberry Finn" isimli eseri, bazı çevreler tarafından Amerika tarihinin ilk büyük edebi eseridir.Ölümüne kadar yazarlığa devam eden Mark Twain, 1906 senesinde yazmaya başladığı otobiyografisini tamamlayamadan 21 Nisan 1910 tarihinde hayatını kaybetti.