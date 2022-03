Erçin'le Kitap Dünyası

Kadınların 'hüzünlü prenses' olmayı bırakıp 'bilge kadın' olmaya ihtiyaçları vardır. Okumak, düşünmek, fikirleriyle var olmak, günümüzün kadınlarının temel görevi olmalıdır... NEVZAT TARHAN

Artık Sır Yok – Zeki ErkutAskıdaki Egemenlik – Mete HatayVefa Borcum Köklerim ve Ben – Erenköy’e Dair Her şey – Nevzat SürmelioğluSon İniş – Lefkoşa Uluslararası Havaalanı Temmuz 1974 - Adamos KombosDoktor Behiç’in Öyküsüne Dair – Mustafa DoğrusözParanın peşine düşenlerin kirli hesaplaşmalarına, yozlaşan siyasetle ortaya çıkan çıkar ilişkilerine, sakin ve doğal güzelliğiyle huzur veren Trodos’un Çakistra köyüne, aşkın ve dostluğun gücüne Hasan Nasır’ın bilinmezliklerle dolu yolculuğunda tanık olmaya hazır mısınız?Tiamat – İhsan Oktay AnarGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigSeyir – PirayeÇoğu Zarar Azı Karar – Dünyayı Küçülme Kurtaracak – Jason HickelMutluluk Hayatın Dirençsiz Akışıdır – Kıbrıslı Zenonİhsan Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız siluetin hem içinde hem dışında, olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.Tara, Mormon bir ailenin yedi çocuğundan en küçüğü. Hristiyanlığın bir türü olan Mormonluk, mehfur günler denilen kıyamet vaktinin çok yakın olduğunu düşünüp buna göre yaşayan çok sert şartları olan bir tarikat. Aile körü körüne mormonizme bağlı. Baba devletin sürekli kendilerine komplo kurduğunu düşünüyor ve devletle en küçük bağı dahi reddediyor. Bu yüzden çocuklarını nüfusa kaydettirmemiş, her türlü tıbbi yardımı reddetmiş "her şeyi yaşamamı Tanrı istedi" inanışına sarılmış psikolojik sorunlu katı bir muhafazakar. Kocasının her yaptığına sessiz kalan şifacı ve silik bir anne… Psikopat ve ciddi şiddet eğilimi olan bir abi ve babanın kaskatı kurallarına boyun eğmiş kardeşler.Talebe bir otobiyografi ve yazarın yirmi yılını anlatıyor. Nasıl bir kurtuluş mücadelesi. Okulda eğitimin, doktor veya hastaneye gitmenin, ilaç kullanmanın hatta tuvalet çıkışında ellerin sabunla yıkanılmasının bile büyük günahlar arasında olduğu bir inanç sisteminde yaşayıp , bütün bunlara karşı gelmenin özellikle de aile içindeki insafsız sonuçlarına katlanılarak verilen bir hayatta kalma mücadelesi. Ve sonuçta büyük bir başarı, bir kendini bulma öyküsü. Tamamen gerçek ve yaşanmış bir hikaye. Tutuculuğun her dinde, her mezhepte, her tarikatta aynı olduğunu ve her zaman insanlara, özellikle de kadınlara zarar verdiğini bize gösteren bir kitap.Hangi okuma zevkine, hangi yaşa, hangi kültüre sahip olursanız olun okumanız gerektiğini düşünüyorum…Türk feminist yazar, editör, yayıncı, TV sunucusu olan Duygu Asena,1946'da İstanbul'da doğdu. Orta sınıf bir ailede büyüyen Asena’nın dedesi Atatürk’ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev’di.Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi’nde çalıştı.Başlangıçta öğretmen olmak için eğitildi ancak o kadın haklarını savunan bir gazeteci olmayı tercih etti.1970'lerde, Hürriyet ve Cumhuriyet gazeteleri için yazdı. Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı.1978’de Türkiye'nin ilk kadın dergisi Kadınca'yı kurdu. Sesi, kadınların özerkliğini sert bir şekilde kendi yaşamları boyunca kısıtladığı bir zamanda, Türk kadınlarına ilham kaynağı olarak kabul edildi.Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, 1987’de yazdığı ilk romanı “Kadının Adı Yok” Türkiye'yi şok etti ve anında en çok satanlar arasında yer aldı ancak kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.1989 yılında ilk kitabının devamı niteliğinde olan “Aslında Aşk da Yok” kitabı yayınlandı.1992’de 13 öyküden oluşan kitabı “Kahramanlar Hep Erkek” 1994 yılında ise gazete ve dergi yazılarından birleşmiş denemeleri içeren “ Değişen Bir Şey Yok” Kitabı çok satanlarda uzun süre zirveyi zorladı.1997 ise üç farklı kuşaktan olan üç kadının hikayesini anlattığı “Aynada Aşk Vardı” kitabı yayınlandı.1992 – 1997 yılları arasında TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu.2001 yılında yayınladığı Aslında Özgürsün kitabında, iki kadının ekseninde kadın duygularını, kadın psikolojisini ve sorunlarını kendine has tarzıyla okuyucuya sundu.2003 yılında “Aşk Gidiyorum Demez” kitabıyla aldatmayı ve ikinci kadın olma sendromunu, 2004 yılında ise son kitabı “Paramparça” ile bu kez erkeklerin dünyasına giriyor. O dünyanın en gizemli yanlarına el atıyor. En farklı yanlarını ortaya çıkarıyor.Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle feminist bir yazar olarak tanınan Duygu Asena beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi’nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti.Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği 2006 yılında Türkiye kadın hareketine hizmetleri nedeniyle Duygu Asena adına ödül koydu ve ilk ödülü Latife Hanım biyografisi nedeniyle İpek Çalışlar'a verdi.