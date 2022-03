Erçin'le Kitap Dünyası

"Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir." HERMAN HESSE

Doktor Behiçin Öyküsüne Dair – Mustafa DoğrusözGüçük Prens – Kıbrıs Türkçesi – Antoine de Saint – ExuperyGök Çatının Altındakiler – Fatma TürkoğluAda Karanlığı – Turgül TomgüsehanSevapları ve Günahları ile TMT – Ersan BerkselDr. Behiç ve eşi Fatma Hanım’ın dramını bu topraklarda bilmeyen yoktur. Duayen gazeteci Mustafa Doğrusöz vefatından önce bu konuyla ilgili çok detaylı bir kitabı bizlere miras olarak bıraktı.Şeker Portakalı – Jose Mauro de VasconcelosGece Yarısı Kütüphanesi – Matt HaigHayat Kaybettiğin Yerden Başlar – Miraç Çağrı AktaşHarry Potter ve Felsefe Taşı (1. Kitap) – J. K. RowlingBalıkçı ve Oğlu – Zülfü LivaneliŞeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat penceresinden sunuyor.Mükemmel bir gizem kitabı arıyorsanız kesinlikle bunu okumalısınız.Daha önce hiç okumadığım hatta radarıma girmeyen bir yazar olmasına rağmen kapak yorumlarını okuyunca düşünmeden aldım kitabı. İyi ki de aldım çünkü bütün övgüleri hak ediyor.Yazar okuyucuyu öyle bir şaşırtıyor ki, kitabın sonuna kadar katil olduğunu düşündüğünüz kişilerin hiç biri doğru çıkmıyor.Son otuz sayfayı okumaktan korksam da, kendimi sayfaları çevirmekten alıkoyamadım. Keskin bir kalem ve daha da keskin bir sezgiyle yazılmış, hayranlık duyulacak bir roman olduğunu söyleyebilirim.Hasta ruhlu bir annenin yetiştirdiği korkunç bir çocukluk geçiren bir gazetecinin, cinayet araştırması için büyüdüğü kasabaya dönmesi ile başlayan ve sarsıcı sonla biten bir hikaye.Ana karakterimiz Camille kendine fiziksel zarar verme eğiliminden dolayı bir süre akıl hastanesinde yatmış genç bir kadın. Çalıştığı gazete iki kızın hikayesini takip etmek için büyüdüğü kasabaya gönderir. Kızlardan biri öldürülmüş diğeri ise hala kayıptır.Camille için 20 yıl önce şaibeli bir hastalık yüzünden ölen kız kardeşinin hala anılarının canlı olduğu, ruhsal olarak korkunç bir annenin ve yeterince tanımadığı üvey kız kardeşe sahip evine dönmesi işkenceden farksızdır. Olayı araştırırken kendi şeytanları ile yüzleşmeli, gördükleri ve yaşananlardan bir şekilde sağ kurtulmalıdır.Başları size biraz sıkıcı gelse de adım adım olayları örüp sondaki dehşetiyle sizi aşırı rahatsız eden bir kitap.Tekrar söylüyorum müthiş bir psikolojik gerilim...Gerçek adı Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel olan yazar 14 Ağustos 1947, New York’da doğdu. Romanları 800 milyondan fazla kopya satmış ve en çok satan roman yazarlar listesinde tüm zamanların en iyi sekizinci en fazla satan yazarı olmuştur. Yazdığı romanlardan 22 tanesi televizyon için uyarlanmıştır.Varlıklı bir ailenin kızı olan Steel anne ve babasının o yedi yaşındayken boşanması sonucu babasının yanında büyümüş ve nadiren annesi ile görüşmüştür.1965’de18 yaşındayken Claude-Eric Lazard ile evlenmiş ve New York Üniversitesi'nde de eğitimine de devam etmiştir. Kızı Beatrix'in doğumunun ardından, New York'ta tanınan Supergirls isimli bir halka ilişkiler ajanslığı için çalışmıştır. Bir dergi sahibi müşterisinin yazdığı makalelerden etkilenmesi ve ona kitap yazmasını önermesinin ardından San Francisco'ya taşınan Steel metin yazarlığı yaparak Grey Reklam için çalıştı.1972 de boşanmış ve aynı yıl ilk romanı Eve Gidiş (Going Home)'i yayımlamıştır.1975 yılında Danny Zugelder ile evlenen Steel ile Danny çiftinin evliliği kısa sürmüş, boşandıktan sonra Zugelder tecavüz suçlamasından hapse mahkûm olmuştur.1978’de üçüncü eşi William Toth ile evlenmiş ve eski eşinden evliliği sürdüğü sırada iki hafta sonra boşanma işlemlerine başlamıştır. Steel yine kısa süren evliliğinin ardından üçüncü eşinden de 1981 yılında boşanmış ve aynı yıl bir şarap tüccarı olan John Traina ile evlenmiştir. Nick adında da bir erkek çocuğu olmuştur.1996 yılında John Traina'dan boşandıktan sonra oğlu Nicke’e kendi soyadını veren Steel'in evliliklerinden toplam 7 çocuğu olmuştur.Çocuklarıyla mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirmek için kararlı olan Steel, sık sık gün boyunca çocuklarıyla birlikte oluyor, sadece dört saat uyuyor ve geceleri dahi yazıyordu. Özellikle oğlu Nick'e olan düşkünlüğüyle biliniyor ve velayeti babası Train’de kalan oğlunu geri almak istiyordu. Açtığı velayet davası "Ünlü olması” göz önünde bulundurarak ret edildi.Dava sonunda Nicholas Traina, bipolar bozukluk sonucu 1997 yılında intihar etmiştir. Steel, intihar eden oğlu Nick'in anısına "Onun Parlak Işığı" (His Bright Light) adlı kurgusal olmayan romanını yazmıştır. Steel kitabının ön sözünde şöyle demiştir;"Bu kitabı, Nick'le birlikte yaşadığımız acıyı, cesareti, sevgiyi ve bunları yaşarken öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak için yazıyorum. Nick'in hayatı yalnızca bizim için içimizi burkan bir anı olarak kalsın istemiyorum; başkalarının bu kısacık hayattan dersler çıkaracağını umuyorum. Her şeye rağmen yaşadığımız umutları ve gerçekleri ihtiyacı olan herkes görsün istiyorum. Dileğim, birilerinin bizim öğrendiklerimizden yararlanması ve bunların yardımıyla bir hayat kurtarması..”New York Times gazetesinin en çok satanlar listesinde yer alan kitabın gelirleri ise akıl hastalığı tedavisi için özel kuruluşların fonlarına verilmiştir.1986 yılında Guinness Dünya Rekorlarına kitaplarından en aşağı birinin The New York Times listesinde devamlı olarak 225 hafta kalmasından dolayı adını yazdırmıştır. Steel ayrıca genç okuyucuları için toplamda 10 resimli kitap serisi "Max ve Martha"'yı çocukların gerçek hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlarına yardımcı olmak amacıyla yazmıştır.1998 yılında finansçı Tom Perkins ile beşinci evliliğini gerçekleştiren Steel'e eşi Perkins "Sex and the Single Zillionaire" romanını yazmıştır. 2002 yılında evliliğini sonlandıran Steel sonraki yıl gelişme gösteren genç sanatçıların heykel ve resimlerinin sergilendiği bir sanat galerisi açmıştır. Aynı yıl Steel'e dünya kültürüne olan katkılarından dolayı "Memur" ödülü verilmiş, ödül dönemin Fransız hükümeti tarafından dekore edilmiştir.2007 yılında kapanan galeri için Andrea Schwartz çabalarıyla galerinin yılda bir veya iki kez sergilenmesini sağlamaktadır.Kariyeri boyunca yılda bir kitap yazan Steel, ortalamalarda iki yılda bir kitap çıkaran yazarlardan bu özelliği ile farklı olmuştur.1973 yılında kariyerine başlamış, 1977 yılından itibaren ise her yıl aralıksız kitap yayınlayan Steel kariyeri boyunca birçok yıl iki ya da üç kitabını aynı yıllar içinde yayınlamıştır. Kariyerini sürdüren, yazdıklarıyla özellikle kadın okurların beğenisini kazanmış Steel uzun yıllar boyunca ikamet ettiği San Francisco'dan ayrılmış, şu sıralar Paris de yaşamaktadır.