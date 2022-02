Erçin'le Kitap Dünyası

Bir hayatı mutlu kılmak için sadece üç şey gereklidir… Tanrının kutsaması, kitaplar ve bir arkadaş... LACORDAİRE

Ersan Berksel kitabında yakın geçmişimize damga vuran TMT hakkında bilimsel verilere dayalı ve olabildiğince gerçeğe yakın bulguları okurlara sunmaya çalışmış. Ayrıca bu konuda yazılan kitaplardan en başarılısı olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca bu konuda yazılan kitaplardan en başarılısı olma özelliğini de taşıyor.Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir – Esra EzmeciSen Yola Çık Yol Sana Görünür – Mevlana’nın 21 Kuralı – Hakan MengüçMutluluk Hayatın Dirençsiz Akışıdır – Kıbrıslı ZenonHepberaber – Kalpsiz Bir Dünyaya İnat – Ece TemelkuranHayat Kaybettiğin Yerden Başlar – Miraç Çağrı AktaşKitap gayet anlaşılır bir dille yazılmış, kişisel ilişkilerinizde çıkmaza girdiğinizde aklınıza takılan sorunların cevaplarını bulabileceğiniz, sorunun çözümü için elinizin altında mutlaka olması gereken bir kitap.Öncelikle hemen belirteyim ki mutlaka okunması gereken bir kitap… Şimdiye kadar İkinci Dünya Savaşı’nı ele alan pek çok roman okumuş veya okumasanız dahi ismini duymuşsunuzdur… Şimdi hepsini unutun… Bu çok daha vahşi, çok daha karanlık, çok daha gerçek, çok daha can yakıcı…II.Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Rus topraklarında yaşananlara tanık olan çocukların hatıraları var kitapta… Savaşın ufacık çocukların görmek, yaşamak zorunda kaldığı onca kötülüğe sebep olan, yıllarca akıllarından silinmeyen, hayatlarını etkileyen ne kötü bir durum olduğunu bu kitaptan daha iyi anlatan başka bir eser görmedim.Hele bir yerinde "O kuşatma sürecini yaşadıktan sonra... Biliyorum ki her şeyi yiyebilir insan. Toprak bile yemiştik... Bombardıman sırasında yanıp yerle bir olan Badayev erzak depolarından alınan toprak satılıyordu pazarda; üzerine ayçiçeği yağı dökülen toprak ya da yanık mermeladın kokusunun sindiği toprak, bilhassa kıymetliydi. Her ikisi de daha pahalıya satılıyordu. Annem en ucuza satılan topraktan alabilmişti, üzerinde salamura ringa balığı fıçılarının durduğu topraktı bu, tek özelliği tuz kokmasıydı ama hiç tuz yoktu içinde. Bir tek ringa balığının kokusu vardı."Kitap o kadar canlı ve elle tutulur acılar barındırıyor ki yemek beğenmeyen çocuğunuzu omuzlarından tutup sarsmak bu vahşeti gözlerinin önüne sermek istiyorsunuz.Evet kabul ediyorum sindirilmesi oldukça zor… Elime aldığım kitabı bitirmeden başka kitaba başlamayan ben bu kitabı birkaç ayda bitirebildim… Çünkü her öyküyü sindirmek istedim… Anılarını bizimle paylaşırken o günleri tekrar yaşayan insanların acılarını hissetmek istedim…İnsanlığımızı unuttuğumuz bu günlerde insan olduğumuzu hatırlamak için şiddetle tavsiye ederim.Kitaplarla kalın.Sultan II. Abdülhamid’in hünkâr yaverlerinden Tahir Bey’in oğludur. İlköğrenimini gezginci hastaneler inzibat subaylığı yapan babasının yanında çeşitli kentlerde tamamladı. Kasımpaşa Cezayirli Hasanpaşa Rüştiyesi (1923) mezunu. Galatasaray Lisesindeki öğrenimini onuncu sınıfta iken annesinin ölümü üzerine yarıda bırakarak avukat kâtipliği ve Zonguldak Kömür İşletmesinde ambar memurluğu yaptı.1932’de Yakup Sabri, Ertuğrul Şevket, İsmail Safa, Arif Nihat Asya ile birlikte Geçit adlı bir sanat dergisi çıkardı. Vakit, Haber, Son Posta, Karagöz gazeteleriyle, Yedigün ve Karikatür dergilerinde düzeltmen, sayfa sekreteri, röportaj yazarı ve çevirmen olarak çalıştıBabıâli yıllarında Yusuf Ziya Ortaç, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl, Sedat Simavi, Cemal Nadir, Naci Sadullah, N.N. Tepedelenlioğlu, Sadri Ethem, Suat Derviş, Hakkı Tarık Us, Serteller vb. pek çok ünlü kişiyle dostluğu ve tanışıklığı oldu. Bir süre İzmir Ticaret gazetesinin İstanbul temsilciliğini yaptı, iktisadî konularda telif ve çeviri yazılar yayımladı. 1937’de öğretmen Fatma İrfan’la evlendi.1938’de Nâzım Hikmet’le birlikte “askeri isyana teşvik” suçlamasıyla tutuklanarak Bahriye Dâvâsında yargılandı. On beş yıla hüküm giydi.1940’ta eşinin isteğiyle boşandılar. Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde on üç yıl hapis yattı. Çorum cezaevinde iken Sedat Simavi’nin isteği üzerine serüven romanları yazmaya başladı.1950 genel seçimlerini kazanan Demokrat Partinin çıkardığı af yasasıyla hapisten çıktı. Hapisten çıktıktan sonra, çoğu defa takma adlarla, roman çevirileri yaparak geçimini sağlamaya çalıştı. Çevirdiği Mayk Hammer polisiye roman dizisinin bir bölümünü kendisinin yazdığı söylenir. Sıdıka (Semiha) Uzunhasan ile evlendi.1955’te, 6-7 Eylül Olayları’na karıştığı iddiasıyla altı ay tutuklu kaldı. Aynı yıl Göl İnsanları kitabını yazdı.1957’de Aziz Nesin’le Düşün Yayınevini kurdu. Önceleri kendi romanlarından birkaçını gazetelerde takma adlarla tefrika etti. Bazı senaryoları filme çekildi. Hayatının son yıllarını roman yazmak ve yayımlamakla tamamladı.1970’te akciğer kanserine yakalandı ve bir ameliyatla sol akciğeri alındı. 1973’de kalp yetmezliğinden öldü ve Erenköy Sahray-ı Cedit Mezarlığında toprağa verildi.Eserlerinde değişik kesimlerden Anadolu insanlarını çeşitli sorunlarıyla anlatan Kemal Tahir, özellikle Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Bozkırdaki Çekirdek gibi ünlü tarih romanlarıyla aydınlar arasında önemli tartışmalar başlattı. Türk edebiyatında roman geleneğine kazandırdığı yeni bakış açısı ve sağlam tekniğiyle en güçlü romancılar arasında yer aldı.