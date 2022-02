Erçin'le Kitap Dünyası

“İyi arkadaşlar, güzel kitaplar ve uykulu bir vicdan, işte ideal yaşam budur.” MARK TWAİN

Kıbrıs İşlemelerinden Lefkara Nakışı – Şenay EkingenAskıdaki Egemenlik – Rebecca Bryant, Mete HatayGök Çatının Altındakiler – Fatma TürkoğluKıbrıs Mutfağından Yemek Keyfine Yolculuk – Zehra EliçinKıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı – Mete HatayŞenay Ekingen’in “Lefkara Nakışı” adlı kitabı UNESCO tarafından korunması gereken dünya soyut kültür mirası listesine alınan, İngiliz kraliçesine hediye olarak sunulan, Leonardo Da Vinci’nin ünlü Son Akşam Yemeği tablosunda yer alan, beş asırdan beri ada topraklarında hayat bulan Lefkara Nakışıyla ilgili tarihçe ve teknik bilgileri de içeriyor.Sen Yola Çık Yol Sana Görünür – Mevlana’nın 21 Kuralı – Hakan MengüçEzbere Yaşayanlar – Emrah Safa GürkanNe Olduğunu Anlamak İstiyorsan Ne Olmadığına Bak – Ruhani Özgürlüğe Ulaşmanın Sekiz Adımı – PatanjaliHayat Hanım – Ahmet AltanSeyir – PirayeBüyük düşünür, sekiz yüz yıl öncesinden sesleniyor çağımızın acı çeken ruhlarına...Onlara 21 altın kuralı hatırlatıyor!Hiçbir şeyin çaresiz ve çözümsüz olmadığını, her derdin içinde bir derman saklı olduğunu fısıldıyor.‘Yetim Koleksiyoncusu’ hüzün, merak, korku ve çaresizliklerle dolu, okuyucuya da bunları hissettiren bir kitap.Kitabın kahramanı 13 yaşındaki Amerika'da yaşayan Alman asıllı Pia Lange... İkinci Dünya Savaşı yılları… Pia'nın babası savaşa gidiyor, annesi, ikiz kardeşleri ve Pia salgın döneminde yalnız kalıyorlar... Grip salgınında annesini de kaybeden Pia iki küçük ikiz kardeşiyle yalnız kalıyor ve yaşam savaşı başlıyor.Beş yüz sayfalık kitabı çok kısa bir sürede tek bir sayfasında bile sıkılmadan bitirdim. Her sayfayı büyük bir heyecan ve merakla çevirdim… "Acaba başarabilecek mi? Acaba bu olacak mı?"...Anlatılan sadece grip salgını ve insanların yaşadığı o müthiş çaresizlik değil… Irkçılık, yetim çocuklar, açlık, mücadele, dostluk, aile bağları her şey var kitapta.İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine benzer olayların yaşanması da insanın içini ürpertiyor… Keyifle okuyun…Asıl adı Marie Henri Beyle olan Ünlü Fransız realist yazar Stendhal 23 Ocak 1783 yılında burjuva bir ailenin çocuğu olarak Grenoble’de dünyaya geldi. Babası avukat Cherubin Beyle, annesi Hanriette Gagnon’dur. Çok sevdiği annesi 1790 yılında, Stendhal henüz yedi yaşındayken öldü. Stendhal, disiplinli ve muhafazakar kimseler olan teyzesinin babasının etkisi altında büyüdü.Fransızların önemli yazarlarından birisi olarak gösterilen Stendhal 1796’da Grenoble’da bir okula girdiyse de, 30 Ekim 1799’da askeri okulun giriş sınavına katılmak için Paris’teki, kuzeninin de çalışıyor olduğu Savaş Bakanlığı’na gitti.Ertesi yıl ağır süvari birliğinde teğmen olarak İtalya’ya gitti. Bu seyahati sırasında Dimenico Cimarosa ve Gioachino Rossini’nin müziğini ve Vittorio Alfieri’nin eserlerini tanıması için bir fırsat oldu.1801’de ise Napolyon Bonapart’ın ordusunda görev alarak İtalya seferine çıktı. Bu sefer sırasında bir komutanın asistanı olarak Brescia’da üç ay kaldı ve bu sırada soylu ailelerin evlerinde bulundu ki bu sürenin onun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, sonradan yayınlanan günlüklerinden anlaşılmaktadır. Yine bu zamanlarda yerel dergilerin yazarlarıyla tanışıp Romantik edebiyatı öğrendi.1802’de bu bölgeden ayrılarak Almanya, Avusturya ve Rusya’da bazı askeri görevlerde bulundu, ama asla savaşa katılmadı. Aynı yıl, hayatı boyunca aşık olduğu onlarca kadından ilki olan Madame Rebuffel’in peşinden Marsilya’ya gitti. Orada ticarete atıldıysa da başarısız oldu. Bu ve bunu takip eden olayların ve yılların, Kırmızı ve Siyah romanının başkarakteri Julien Sorel’in karakterinin detaylarının çizilmesine büyük katkı sağladığı düşünülmektedir.1812’de Napolyon ile birlikte Rus seferine katıldı ve Moskova’nın baştan sonra yanışına şahit oldu. Napolyon’un büyük ordusundan sağ kalmayı başaran az sayıdaki askerden olan Stendhal, notlarının önemli bir kısmını, ordu Rusya’dan geri çekilirken kaybetti. Ayrıca o zamana kadar yüzlerce takma isim kullanan yazar, Stendhal ismini bu sıralarda seçmiştir.1814’te Napolyon’un düşüşünden sonra Milano’ya yerleşmiş ve burada da Angéla Pietragrua’ya âşık olmuştur. Ertesi yıl Parma’yı ziyaret etmiş ve bu seyahati, üçüncü romanı olan Parma Manastırı’na ilham kaynağı olmuştur.1817’de ise İtalya’daki izlenimlerini anlatan ve İtalya’ya olan hayranlığının simgesine dönüşen Roma, Napoli ve Floransa kitabını yazmıştır.1818’de Napolyon’un Hayatını yazmaya başlamıştır. Bu sırada da mutsuz bir aşk yaşayacağı Mathilde Dembowski ile tanışmıştır.1821’de ise yasadışı bir İtalyan örgütüne üye olduğu suçlamasıyla Milano’dan uzaklaştırılmıştır. Stendhal bunun üzerine Batı Avrupa’yı dolaşmaya başlamıştır. Bu yolculuklar sırasındaki tecrübeleri, düşünceleri ve hisler, sonradan yazacağı romanların ana şeklini oluşturmuştur. 1827’de ilk roman Armance’ı, üç yıl sonra da Kırmızı ve Siyah’ı yazmıştır.1831’de ise Trieste’ye giderek bir süre konsolosluk yapmıştır. 1839’da Parma Manastırı’nı yazmayı bitirdikten sonra, gençliğinde yaptığı İtalya seyahatlerinden birinde kaptığı frengi hastalığı etkilerini göstermeye başlamıştır.1841’de geçici bir felce uğramış, daha sonradan da birçok benzer sıkıntılar yaşamıştır. Paris sokaklarında yürürken bayılıp kaldırım kenarına yığılmasından birkaç saat sonra, 22 Mart 1842 da hayatını kaybetmiştir. Mezarı Montmarte Mezarlığı’ndadır.