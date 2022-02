Erçin'le Kitap Dünyası

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. RENE DESCARTES

Damızlık Kızın Öyküsü dehşet ve vahşet gibi görünen korkutucu, sarsıtıcı ve mide bulandırıcı bir distopya.Kitap Kadınların erkeklerin buyruğu altında olduğu ve bir kast sistemine göre sınıflandırıldıkları, doğurmanın her şeyden çok teşvik edildiği ve değerli görüldüğü dehşet verici bir hiyerarşiyi, totaliter ve teokratik bir devleti anlatıyor. ABD`nin günbegün itibar kaybetmesine bir son vermek amacıyla askerler ABD başkanını öldürür (ama bunu bir terörist saldırı gibi gösterir ve suçu Müslüman teröristlerin üzerine atarlar), bu da ilk hedefleri `düzeni yeniden sağlamak` olan, "Jacob`ın oğulları" isimli hareketi başlatmış olur. Yaptıkları ilk iş de, ülkedeki tüm kadınların banka hesaplarını dondurarak tüm haklarını ellerinden almaktır. Yeni askeri diktatörlük, toplumu teokratik, ırkçı ve şovenist biçimde yönetmeye başlar. Ürkütücü bir o kadar da gerçekçi...Ünlü İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Godwin Shelley 1797 yılında Londra'da doğdu. Babası William Godwin, radikal siyasal görüşleriyle tanınan bir yazar, annesi Mary Wollstonecraft ise dönemin etkili bir kadın hakları savunucusuydu. Annesi doğumu sırasında ölünce, babası tarafından büyütüldü.Babasından ve arkadaş çevresinden etkilenerek edebiyat ve felsefeye ilgi duydu. Çocukluğunun büyük bölümünü kitap okuyarak, hikâyeler yazarak geçiren Mary Shelley 1814'te, henüz 17 yaşındayken şair ve yazar olan Percy Bysshe Shelley ile tanıştı ve ona aşık oldu. Percy 22 yaşındaydı ve evliydi. Mary'nin babasının yakın arkadaşı olduğundan sık sık Mary'nin ailesinin evine geliyordu. Bu iki aşık zaman içinde Mary'nin gizli yeri olan annesinin mezarında buluşmaya başladılar. Babasının karşı çıkması üzerine İsviçre'ye kaçmak zorunda kaldılar. Percy'nin eşinin 2 yıl sonra gerçekleşen intiharından sonra Londra'ya döndüler ve ancak o zaman evlenebildiler.Mary Shelley aşk ve evlilik ile ilgili liberal bir görüşe sahipti. Percy ve Mary'nin ilişkisi, edebiyata ve yeni fikirlere ilişkin duydukları ortak ilgiye dayanıyordu. Ancak Percy borçlarından dolayı sık sık taşınmak zorunda kalıyordu. Bu ayrılıklar 1814'te hamile kalan Mary'yi büyük ölçüde üzüyordu. Mary 1815 yılının Şubat ayında yaptığı doğumla bir kız çocuk dünyaya getirdi. Doğumundan bir ay sonra kızını kaybetti ve derin bir depresyon sürecine gömüldü.1816 yılının yazında, yarı uyanık olarak gördüğü bir kabus ile gördüğü bir karakter sayesinde tarihteki ilk bilim kurgu romanı olan Frankenstein ortaya çıktı ve Modern Prometheus adıyla 1818 başlarında yayınlandı.Kitap genç bilim insanı olan Victor Frankenstein'ın bilimsel deneylerle yarattığı, garip bir görünüme sahip ama akıllı yaratık Frankenstein'ın yalnızlık, merak, aşk, hayal kırıklığı dolu hikayesini anlatıyordu.1822 yılında sevgili eşi Percy'i bir tekne kazasında kaybeden Mary, Londra'ya döndü. 1839 yılında artık sağlığı iyice bozulmaya başlamıştı. Hatta kitap okuyamayacak kadar ağır olduğu zamanlarda oluyordu. 1 Şubat 1851 yılında İngiltere'deki evinde beyin tümörü nedeni ile hayatını kaybetti.Mary Shelley ölünceye kadar profesyonel yazarlık yapmaya devam etti. Ölümünden sonra insanlar Mary'nin evindeki masasının çekmecesinde kocası Percy'e ait kalbi ipek kumaşa sarılı bir şekilde buldular. Çekmecede Mary'nin vefat etmiş üç çocuğuna ait saçlar da vardı. Mary Shelley'nin hayatı en az eserleri kadar büyüleyici idi. Korkunç trajediler, ölümüne kadar kalbinde tuttuğu büyük bir aşk, cesaret ve macera hayatını doldurmuştu.Daha çok Frankenstein kitabıyla anılan Mary Shelley ayrıca Lodore, Falkner (1837), Perkin Warbeck ve insanlığın yavaş yavaş yok oluşunu inceleyen ve 1826 da yayımlanan apokaliptik bir roman olan The Last Man'in de yazarıdır.