Erçin'le Kitap Dünyası

Okuyabiliyor musun öyleyse anlamalısın yazabiliyor musun öyleyse bir şeyler bilmelisin inanabiliyor musun öyleyse kavramalısın istiyorsan zorunda olacaksın bekliyorsan ulaşacaksın ve tecrübeliysen yararlanmalısın. Wolfgang Van Goethe

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Zamansız Zeki Ali'nin Işık Kitabevi tarafından yayımlanan yeni şiir kitabı… Şair Zeki Ali, duygularını yansıtan şiirlerinde sevgi, barış ve isyan temalarını işliyor…Hiçlikten geldim,yine hiçliğe döneceğim.Dokunuşunlaher ana hükmeden kozmos,herşeyim..Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. HayBalıkçı ve Oğlu - Zülfü LivaneliYaşamak Sakinlik İster - Özgür BacaksızKayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet ÜmitSeninle Başlamadı - Mark WolynnDüşündüğünüz her şeyin, yaşayacağınız her şeyin belirleyicisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Louise Hay "Düşünce Gücüyle Tedavi" adı altında kaleme aldığı kitabında bu düşünceden yola çıkarak yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu öyle bir dünya ki sevginin ve özgüvenin temelleri üzerine kurulu. Ve sevgiyle özgüvenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Kitabı okumaya başladığınız anda, gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini farkediyor ve olumlu bir değişim içine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu bir tür düşünce tedavisidir. İyi, olumlu ve gerçek... Bugüne kadar başınıza gelen tüm olumsuzlukların ve hastalıkların, kendi kendinize ürettiğiniz olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını söylüyor, Hay. Bundan sonra yaşayacaklarınızın sizi memnun etmesini mi istiyorsunuz? Bu kitabı okuyarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Kendinizi bu dünyaya çile çekmeye ve mutsuz olmaya gelmiş bir zavallı insancık olarak değil; seven, sevilen ve mutlu olmaya layık bir canlı olduğunuz için gönderilmiş bir pozitif enerji olarak düşünün. Kitap küçücük bir sivilceden, kansere kadar birçok hastalığın nedenlerinin psikolojik olumsuzluklardan kaynaklandığını satır satır anlatıyor. Hangi hastalık için, hangi olumlu öneriyi düşüncelerimizin besini olarak kullanacağınızı da söylüyor.Amerikalı yazar Adam Fewer’ın 2005 yılında yayınladığı “Olasılıksız”, tüm dünyada büyük yankı uyandıran bir başyapıt niteliği taşıyor. “İnsan, beyninin ne kadarını kullanabilir ki?” sorusuna yanıtların arandığı bu kitap, okuyucuları matematiksel düşüncenin ve bilimin etrafında topluyor. Eserde işlenen konu, Laplace’in şeytanı teorisi üzerinde dururken, aslında hiçbir şeyin şans eseri olmadığını ve geçmişteki olayların etkileşimi ile bu anın yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Zekice oluşturulmuş bir kurgu ile karşı karşıya kalacağınız bu kitap, sizi içerisinden çıkamayacağınız bir olasılıklar zincirine davet ediyor.Eserin başkahramanı, David Caine epilepsi hastası bir karakter. Olasılık konusunda oldukça uzman olan David üniversitede okurken geçirdiği bir kriz sonucu okula devam edemez. Para kazanabilmek için en iyi yaptığı şeye yönelen David olasılıklara sarılarak iyi bir poker oyuncusu olur.Bir oyun sıradında yeni bir krizle gözlerini hastanede açan kahramanımız tüm parasını kaybetmiştir. Dahası, kumarhaneye de borçlanmıştır. Doktorlar ise Caine’in hastalığı konusunda ümitsizdir. Ya birkaç ay içinde bitkisel hayata girecektir ya da kendisine denek olmasını teklif eden doktorunu dinleyecek ve para kazanacaktır. İkinci şıkkı seçen Caine, ilaçları kullanmaya başlar ve ne olduysa tam da o anda olur.David Caine, tüm olasılıkları öngörebilme yeteneği kazanmıştır. Ve bu şekilde geleceği öngörebilmektedir. Pek çok kişi tarafından ele geçirilmek ve hatta öldürülmek istenen Caine, olasılık tahmini ile mükemmel bir kaçış planı kurgular. Her şey umduğu gibi giderse hayatta kalacaktır. Ya da hazin sona boyun eğecektir.1907 – 1948)Edebî kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı; romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem 21. yüzyılda etkisini sürdürdü.1907 yılında Eğridere'de doğan Sabahattin Ali, ilk hikâye ve şiir denemelerine Balıkesir'de başladıktan sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımladı. Anadolu'da kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra Türk devleti tarafından dil eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Türkiye'ye döndüğünde Almanca öğretmeni olarak göreve başlasa da önce komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklandı, ardından ise Türk devlet yöneticilerini eleştirdiği iddiasıyla tekrar tutuklandı. Bu dönemde memurluktan ihraç edildi ancak Atatürk hakkında yazdığı bir şiirden dolayı yeniden devlet kurumlarında görevlendirildi. Ayrıca kendisine yüklenen sosyalist algısını kırmak için de Esirler adlı bir oyun kaleme aldı.Hayatının son yıllarında Türk milliyetçileriyle yaşadığı tartışmalarla da öne çıktı, özellikle Türkçü-Turancı yazar Nihal Atsız ile yaşadığı gerilim giderek artarak Irkçılık-Turancılık Davasının bir parçası oldu. Bu dönemde Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Markopaşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Hakkındaki davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi ve Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü.