Erçin'le Kitap Dünyası

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür hayatımın seksen yılını bu işe verdim yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem. Wolfgang Van Goethe

Ulus Kaçağı - Niyazi KızılyürekVefa Borcum Köklerim ve Ben - Erenköye Dair Herşey - Nevzat SürmelioğluHukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan EsendağlıGök Çatının Altındakiler - Fatma TürkoğluKar Uykusu - Neşe YaşınHayat beni iki toplumlu, iki dilli, tek bölgeli kıldı. Kıbrıs’ın bütününün insanıyım. ‘Biz’ dediğimde Mehmet ile Yannis, Ayşe ile Maria aynı anda aklıma düşer. Onların hassasiyetleri, özgüllükleri, kültürleri ve çıkarları bende ortak ve birdir. Fakat benim kendimden saydığım insan toplulukları, ‘biz’ ve ‘onlar’ karşıtlığı içinde yaşıyorlar. Birbirini değersizleştirmeye, kavga ve rekabet etmeye devam ediyorlar. Benim aynı anda hem içlerinde ve aralarında olmam, hem de ‘biz’ ve ‘onların’ ötesini aramam, bu sürtüşmeden fırlayan kıvılcımların üstüme sıçramasına yol açıyor. Ve biliyorum ki, Oliki Kipros/Bütün Kıbrıs aşamasına geçilmedikçe, bu durum devam edip gidecek... Avrupa Parlamentosuna seçilmem (2019) bu açıdan fazla bir şeyi değiştirmedi. Kıbrıs’ta olduğu gibi, Uluslar Avrupa’sında da varlığımı ulus-ötesi çıplak bir vatandaş olarak sürdürüyorum...”Niyazi Kızılyürek, Ulus Kaçağı’nda, ülkesi milliyetçiliğin bölücü çağrısının peşinden sancılar içinde sürüklendiğinde, bu çağrıya uymayan, bu nedenle iki yanda hep öteki, başka, yabancı kalan bir bölünmüş kimliğin hikâyesini anlatıyor.Yaşamak Sakinlik İster - Özgür BacaksızBalıkçı ve Oğlu - Zülfü LivaneliKayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet ÜmitHayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı AktaşVeba Geceleri - Orhan PamukSen yavaşladığında her şey düzelecek...Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun. Hayatta kalabilmenin tek çaresi, çağın hızına ayak uydurabilmek diye düşünüyorsun. Oysa sen hızlandıkça, stres ve kaos artıyor sadece... Sen hızlandıkça çözümsüz görünen sorunlar, kaygı ve belirsizlik çoğalıyor. Çözmek için daha da hızlandığında, çözümsüz bir hal alıyor her şey...Ne zaman çözümcü, üretken, başarılı, kazançlı ve en önemlisi de sağlıklı olursun biliyor musun?Yavaşladığında...Çünkü sakinliğin içinde çözüm vardır, çare vardır, yaratıcılık ve fikir vardır. Sakinlikte bilgelik, bilgelikte anlam ve değer vardır.Sakinlik “detay” demektir ve unutma ki farkı yaratacak olan da yine detaylardır. Çünkü detayda fırsatlar vardır.Çağımızın insanı, ihtiyaç duyduğu fırsatları, çareleri, huzuru, güveni, sağlığı, başarıyı ve ilhamı hızın içinde kaybetti.Erhan Tuncer, Yeşilçamın vefakar emekçilerinden ve Türk filmlerinin vazgeçilmez karakter oyuncusu sevilen İhsan Yüce’nin hayatını ilk kez tüm bilinmeyen yönleriyle gözler önüne seriyor. Bu titiz çalışma, Yavuz Turgul, İlyas Salman, Kaya Ererez, Yılmaz Atadeniz, Ahmet Sezerel gibi Yeşilçam’ a emek vermiş önemli isimlerin yanı sıra İhsan Yüce’nin, hayatına dokunduğu altmıştan fazla kişinin röportajlarıyla destekleniyor ve Yeşilçam’dan az bilinen anekdotlara yer veriyor.Gül Gibi Zabıta Dururken Kızını Çöpçüye Veren Adam bu özelliğiyle bir biyografiden çok daha fazlası. İhsan Yüce’yi ve onun sanatla örülmüş hayatını merak edenler ile Yeşilçam’ın nostaljik ruhunu özleyenler için...Meşhur Sherlock Holmes karakterinin fikir babası, Arthur Conan Doyle22 Mayıs 1859 tarihinde İskoçya- Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.1876-81 arasında Edinburgh Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Doyle, eğitimine devam ederken kısa hikayeler yazmaya başladı. Henüz yirmi yaşına gelmeden, br dergide iki hikayesini yayınlatmayı başarmıştı.Mezuniyetinden sonra bir gemide doktor olarak çalışmaya başlayan Doyle, 1882 senesinde Plymouth'ta kendi muayenehanesini açabildi. Üç sene sonra, 1885 senesinde doktorasını tamamladı.Tıp alanında fazla başarılı olamayan Doyle, odasında hasta beklerken hikayelerini yazmaya devam etti.İlk önemli eseri, 1887 senesinde yayımlanan Beeton's Christmas Annual'da basılan "Kızıl Dosya" isimli hikayeydi.Kızıl Dosya isimli hikayenin en önemli özelliklerinden biri, Sherlock Holmes'un ilk kez bu hikayede görülmesidir. Sherlock Holmes, toplamda 56 kısa hikaye ve 4 romanda yer bulmuştur.1890 senesinde Viyana'da göz üzerine araştırmalar yapan yazar, bir sene sonra Londra'da optalmolog olarak bir muayenehane açtı. Buraya bir hasta bile gelmeyince, yazılarıyla daha çok ilgilenebildi.Güney Afrika'daki İkinci Boer Savaşı'nı takiben 20. yüzyılın başlarında, Birleşik Krallık'ın bölgede olan idaresine olan eleştirilere cevaben Conan Doyle, Krallık'ın Boer Savaşı'ndaki rolünü haklı çıkartan kısa bir kitapçık yazdı ve yayınladı. Bu yazısından sonra 1902 senesinde şövalye ve Teğmen Vekili ilan edildi.1906 senesinde eşi ve oğlunun, I. Cihan Harbin'de de kardeşi, iki kayınbiraderi ve yeğeninin ölümünden sonra bunalıma girdi.Meşhur Amerikalı bilim tarihçisi Richard Milner, 1912 senesinde ortalığı kasıp kavuran ve bilim dünyasını kırk sene boyunca meşgul eden Piltdown Adamı aldatmacasını başlatan kişi olabileceğini söyledi. (Piltdown Adamı aldatmacası, evrimciler arasında, erken dönemde yaşamış insan türünün kafatasını bulduklarını sandıkları, halbuki şakacı(!) birinin insan kafatası ile orangutan çenesini birleştirerek elde ettiği bir fosilin çıkardığı kargaşadır. Ortaya atıldıktan kırk sene sonra yalan olduğu anlaşılmıştır.)Arthur Conan Doyle, 7 Temmuz 1930 tarihinde, 71 yaşındayken elini göğsüne bastırarak hayatını kaybetmiştir. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülmektedir. Son sözleri ise, eşine "Sen harikasın" olmuştur. İki kez evlenen yazarın toplamda beş çocuğu olmuştur.