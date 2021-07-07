Erçin'le Kitap Dünyası

HAFTANIN SÖZÜ Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden âlâ akraba mı olur? Cemil Meriç

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Üşümüş Kuşlar - Neşe YaşınKar Uykusu - Neşe YaşınHukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan EsendağlıGök Çatının Altındakiler - Fatma TürkoğluAy Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç ŞabanlıÜşümüş Kuşlar, “nereye giderse gitsin kendi kafesini, yaralarını yanında taşıyan insanın” mutsuzluğunu ve çıkmazlarını iki kişinin ilk bakışta çok öznel görünen ilişkisi üzerinden dizelere döküyor. Kitabın bütününe yayılan aşk şiirleri, “insanın kendi yalnızlığı kadar başkalarının yalnızlığından da beslenen kederli bir ışığın” eşliğinde, siyasal çatışmaları, şairin bölünmüş ülkesinin acılarını dile getiriyor. Okurun imgeleminde tamamlanabilecek yarım bırakılmış “küçük hikâyeler”den oluşan kitap, dayatılmış veya kabullenilmiş her türlü tutsaklık biçimine karşı masumiyet, arınma, direnç ve özgürleşme tutkusuna kanat verme çabasında...Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet ÜmitBalıkçı ve Oğlu - Zülfü LivaneliDüşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. HayBilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan ZweigHayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı AktaşZeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor.Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval baş komiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.Ateş-i Aşk, yakın tarihimizin en trajik olaylarından Sivas Katliamı’nı, Alevi hareketinin önde gelen örgütlerinden Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği’nin kurucu genel başkanı Murtaza Demir’in çarpıcı tanıklıklarıyla yeniden gündeme getiriyor.Murtaza Demir, 1990’lardan sonra Alevi kitle örgütlerinin ortaya çıkışlarını, Sivas Katliamı’yla yüzleşmelerini ve sonrasında mücadelelerinin nasıl gelişip ilerlediğini kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatıyor.Yazar sadece bir katliamın tanıklığını yapmakla kalmıyor, Ezilen Dünya’nın “mezhep savaşlarına” sürüklendiği yeni dönemi de inceliyor.Ateş-i Aşk, Alevilerin dünyasını ve ruh halini “içeriden” aktaran önemli bir kaynak kitap.15 Eylül 1890 yılında doğan İngiliz yazar, polisiye edebiyatın kraliçesi sayılıyor.Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi tarafından evde eğitilen yazar küçük yaşta öyküler yazmaya başladı ve 1914’de pilot albay Archibald Christie ile evlenip Fransa’ya yerleşince dislektik olmasına rağmen boş vakitlerinde çok sevdiği polisiye romanları okuyarak oyalanan Agatha Cristie bu öykülerin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polis romanı olan Styles’daki Esrarengiz Olay kitabını yazdı ve böylece Hercule Poirot’u da yaratmış oldu.Hercule Poirot, zekası, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı nezaketi ile dikkat çeken Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri “küçük gri hücreler” dediği beynini kullanarak çözmesi ve bu arada da İngiliz yüksek sınıfının özel yaşamının saklı yönlerini ortaya dökmesi ile tanınır. Agatha Christie’nin arka arkaya yazmaya başladığı polis romanları Poirot tipine uluslararası ün kazandırdı.Christie 1971 yılında, İngiltere'nin en yüksek onur unvanı olan Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı unvanını almıştır. Yazar, 12 Ocak 1976 tarihinde yaşama veda etmiştir.Agatha Christie, polisiye romanlardan başka, aşk romanları, kısa hikayeler, tiyatro, radyo ve televizyon oyunları, şiirler ve anı-biyogrofi türünde kitaplar da yayınlamıştır. Ölümünden sonra yazılan, biyogrofileri, el yazmaları ve oyunlarından romanlaştırılmış kitapları da mevcuttur. Ayrıca gene ölümünden sonra bulunup yayınlanan hikayeleri de vardır.Agatha Christie’nin 66 dedektif romanı, 153 kısa hikaye yazdığı bilinmektedir. Öykülerinin çoğu, ilk olarak 1920’lerde, dergilerde yayınlanmıştır.Agatha Christie, Mary Westmacott takma adıyla altı romantik romana da imza atmıştır. Bu romanları 1930 ile 1956 yılları arasında yayınlanmıştır.