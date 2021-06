Erçin'le Kitap Dünyası

''Ne kadar çok iyi kitapla tanışırsan, birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır.'' Ludwig Feuerbach

Leymosun ve Kadınları kitabı Kıbrıs Kültürüne gönül vermiş kitapseverlerin kütüphanelerinde mutlaka olması gereken bir kitap.Limasollular Derneği'nde yıllarca aktif görev alan Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmalarının başlatıldığı ve Özay Akif tarafından kaleme alınan "Leymosun (Limasol) ve Kadınları" isimli kitap, Kıbrıslı Türk kadınların geçmişten günümüze kadar yaptıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları konu alıyor.Yazdığı kitaplarla halkın ta yüreğine dokunan üstad Zülfü Livaneli bu kez bize Ege'yi balıkçılarını yurdundan ve hayallerinden mahrum bırakılan göçmenlerin hikayesini anlatıyor.Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı "göçmenliği" balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor. Balıkçı ve Oğlu, Ege'nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası "deryaya yakın, dünyadan uzak" yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli'nin belki de en şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope. Zülfü Livaneli'nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor."Tutuklusun sen de... Karakollara, havaalanlarına, sınır kapılarına yazılmış, görüldüğün yerde... 'Gizli örgütün beyin takımından olduğu' deniyor iddianamede, suç listen epey kabarık.Durum aydınlanana değin kaçmak zorundasın... Ensende eylülün kızgın soluğu... Duvarlarda arananların solgun fotoğrafları... Gazetelerde sıkıyönetim duyuruları, alanlarda konuşan resmi giysili yüzü yitik bir general..."Mehmet Başaran'dan ülke tarihinde kara bir leke olan 12 Eylül dönemini, belgelerden ve yaşanmışlıklardan yola çıkarak romana taşıyor.Kitaba düşman gerici bir zihniyeti eleştirel olarak sergilerken faşizmin bıraktığı yaraları, derin izleri de gündeme getiriyor. Kitap, gözdağı vermek için açılan düzmece Ceylanköy davasına bir elebaşı olarak dahil edilen Mehmet Can öğretmenin gerimli kaçak günlerini, korkularını, endişelerini, tinsel dünyasını; dostlarını, düşmanlarını, ailesine yapılan baskıları yazara özgü şiirsel biçemle okuyoruz.Geç Victoria dönemi Britanya'sının en başarılı ve ünlü yazarlarından İrlandalı şair, romancı, oyun yazarı ve eleştirmen olan Oscar Wilde, sıra dışı kişiliği ve aldığı tüm tepkilere rağmen değiştirmediği yaşam tarzıyla dönemin adından oldukça söz ettirmiştir.Hem sanat hem de siyasi görüşleriyle dikkatleri üzerine toplayan yazar, en çok da cinsel tercihleri nedeniyle eleştirilmiştir. Hatta fiili livata ve ahlaksızlık suçlarından dolayı cezalandırılmış, 2 sene kürek mahkumiyetine çarptırılmıştır. Cezası bittikten sonra ise beş parasız yaşamış, hayatının son yıllarını ucuz otellerde kalarak geçirmiştir. Sonunda da Paris'te köhne bir otel odasında son nefesini vermiştir. Oysaki dünyaya geldiğinde hem adı hem de maddi durumuyla gayet iyi bir yerdedir.Özellikle de oyun türünde oldukça başarılı eserler vermesine rağmen, eşcinsel sevgilisinin babasının suçlamaları nedeniyle 2 sene kürek cezası almış Oscar Wilde. Ve her daim tepkileri üzerine toplasa bile bu olay, başarılı ismin düşüşündeki en büyük etken olmuş. Nitekim Ciddi Olmanın Önemi, Önemsiz Bir Kadın ve İdeal Bir Koca gibi dönemin en beğenilen oyunlarının yazarının adı, sözüm ona ahlaksızlığı ve eşcinselliği yüzünden bir çırpıda silinivermiş. Hatta karalanan yazarın, eserlerinin basımı bile engellenmiş.Tıpkı kendisi gibi eşcinsel olan Virgina Woolf gibi o da tabuları yıkmaktan, alaycılığı ve özgürlükçü düşünceleri ile fikrini belli etmekten kaçınmamış. Son yıllarını büyük bir amaçsızlık içerisinde, rüzgar nereye götürürse oraya savrularak geçiren Wilde, bu dünyadan 46 yaşındayken yapayalnız göçmüş. Ve son nefesini verirken yanında ne tutuklanmasının ardından soyadlarını değiştiren oğulları ne de bir yakını varmış. Ölümünde yanında olan iki insan, yalnızca o ucuz otelin sahibi ve bir de papazmış