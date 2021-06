Erçin'le Kitap Dünyası

Kurnaz insan okumayı küçümser basit insan ona hayran olur akıllı insan ise ondan yararlanır. Francis Bacon

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç ŞabanlıGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-ExuperyPaşalar Papazlar - Kıbrıs ve Hegemonya - Niyazi KızılyürekKar Uykusu - Neşe YaşınSırlar Adası - Turgül TomgüsehanPaşalar Papazlar Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların içerisinde bulunduğu bağımlılık sarmalını diyalektik yöntemin ışığı altında irdeleyen bir kitap.Kitap ne “dışarının” ne de “içerinin” ne de “dışarısı ile içerisinin karşılıklı ilişki/çelişkilerinin” homojen bir nitelik arzetmediğini yalın bir dil ile ortaya koyuyor. Tarihsel birçok etkenin de sonucu olarak çok faktörlü bir denklem haline gelen Kıbrıs Sorunu’na dair söylenecek her sözü söyleyen bir kitaptan değil; kullandığı yöntem itibariyle her olguyu yorumlamaya olanak veren bir yaklaşımdan bahsediyoruz.Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı AktaşVeba Geceleri - Orhan PamukSeninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola UnitasMitoloji 101 (Eski Yunan ve Roma Mitolojisi) - Kathleen SearsSöylenmemiş Sözler - Sabahat EmirHayat gerçekten kaybettiğin yerden başlarPes etmek yıkılmak yenilmek kaybetmek yok düştüğümüz yerden tekrar kalkmamız gerektiğini defalarca bize anlatması her yazısı sanki bana ait sana ait bize ait olmuş dili çok güzel her kelimesini cümlesini özenle seçilmiş akışı mükemmel sıkılmadan okunabilecek bir kitap özellikle hikayeleri verdiği örnekleri harika tavsiye ediyorum tükendim diyen okusun okutsun.Ve ayrıca ayraçta ki söz "Yoruldun biliyorum değerini bilecek insanlara çıksın yolun."UNUTMAYIN“Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin”Bütün dünya bir araya gelse ve sana geç kaldığını söylese bile, hayır, kalmadın!Aksine, tam da yeniden başlaman gereken noktadasın.Aziz Nesin Sivri dili kendine has anlatım tarzıyla roman, öykü, şiir, deneme ve makale konularında sayısız eser üreten yazdıkları farklı pek çok dile çevrilmiş ve eserleri toplamda 8 milyondan fazla baskı yapmış, ünlü mizah yazarıdır.Aziz Nesinsenesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1937 senesinde'ndan mezun oldu. 1944 senesinde subaylık yapmayı bırakarakgeçti. Nesin, kariyerine 1944 yılındaile başladı. Sonrasında Sabahattin Ali ile birlikteadlı dergileri çıkardı. Kısa sürede dünya çapında tanınan biroldu. Bunun yanında kendi başına yayınladığıisimli bir dergisi bulunmaktadır. 1956 senesindeni kurmuştur. 1973 senesindeisminde bir de antoloji düzenlemiştir. 1972 senesinde'nı kurdu. Bu kurumda her sene 4 kimsesiz çocuğu okutarak, meslek sahibi yapılmıştır. Hayatını bağımsız bir yazar olarak devam ettirdi. Aziz Nesin,İşte yine tüylerinizi diken diken edecek bir kitap... Hele de ergenlik çağında çocuğunuz varsa… Hele de asi ve kolay etkilenebilen bir çocuksa… Geceleri uykuları kaçan ebeveynlere şiddetle tavsiye edebileceğim bir gecede bitirdiğim bir kitapRoman Eylül adlı üniversiteli bir genç kız ile çevrelerindeki arkadaşlarının eroinle tanıştıktan sonraki dünyalarını ve hayatlarında meydana gelen acımasız yok oluşlarını dile getiriyor. Roman Eylül ve Dünya adlı iki üniversite öğrencisinin gözünden eroin bağımlılığının nasıl başladığı ve insanların hayatının bu illet ile nasıl tanıştığı konusunu işlemektedir.Eroinle Dans, hem güçlü bir arkadaşlığı, hem de böylesine güçlü bir arkadaşlığın sonuçlarını anlatıyor.Dansımız bitti! Sonsuza dek susturuyorum orkestrayı...