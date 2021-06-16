Erçin'le Kitap Dünyası

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
HAFTANIN ÇOK SATAN KIBRIS KİTAPLARI:
Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı
Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
Paşalar Papazlar - Kıbrıs ve Hegemonya - Niyazi Kızılyürek
Kar Uykusu - Neşe Yaşın
Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan
PAŞALAR PAPAZLAR - KIBRIS VE HEGEMONYA - NİYAZİ KIZILYÜREK
Paşalar Papazlar Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların içerisinde bulunduğu bağımlılık sarmalını diyalektik yöntemin ışığı altında irdeleyen bir kitap.
Kitap ne “dışarının” ne de “içerinin” ne de “dışarısı ile içerisinin karşılıklı ilişki/çelişkilerinin” homojen bir nitelik arzetmediğini yalın bir dil ile ortaya koyuyor. Tarihsel birçok etkenin de sonucu olarak çok faktörlü bir denklem haline gelen Kıbrıs Sorunu’na dair söylenecek her sözü söyleyen bir kitaptan değil; kullandığı yöntem itibariyle her olguyu yorumlamaya olanak veren bir yaklaşımdan bahsediyoruz.
HAFTANIN ÇOK SATAN DÜNYA KİTAPLARI:
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş
Veba Geceleri - Orhan Pamuk
Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
Mitoloji 101 (Eski Yunan ve Roma Mitolojisi) - Kathleen Sears
Söylenmemiş Sözler - Sabahat Emir
HAYAT KAYBETTİĞİN YERDEN BAŞLAR - MİRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ
Hayat gerçekten kaybettiğin yerden başlar
Pes etmek yıkılmak yenilmek kaybetmek yok düştüğümüz yerden tekrar kalkmamız gerektiğini defalarca bize anlatması her yazısı sanki bana ait sana ait bize ait olmuş dili çok güzel her kelimesini cümlesini özenle seçilmiş akışı mükemmel sıkılmadan okunabilecek bir kitap özellikle hikayeleri verdiği örnekleri harika tavsiye ediyorum tükendim diyen okusun okutsun.
Ve ayrıca ayraçta ki söz "Yoruldun biliyorum değerini bilecek insanlara çıksın yolun."
UNUTMAYIN
“Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin”
Bütün dünya bir araya gelse ve sana geç kaldığını söylese bile, hayır, kalmadın!
Aksine, tam da yeniden başlaman gereken noktadasın.
HAFTANIN YAZARI
AZİZ NESİN 1915 – 1995
Aziz Nesin Sivri dili kendine has anlatım tarzıyla roman, öykü, şiir, deneme ve makale konularında sayısız eser üreten yazdıkları farklı pek çok dile çevrilmiş ve eserleri toplamda 8 milyondan fazla baskı yapmış, ünlü mizah yazarıdır.
Aziz Nesin 1915 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1937 senesinde Ankara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1944 senesinde subaylık yapmayı bırakarak gazete yazarlığına geçti. Nesin, kariyerine 1944 yılında Millet Dergisi ile başladı. Sonrasında Sabahattin Ali ile birlikte Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba adlı dergileri çıkardı. Kısa sürede dünya çapında tanınan bir mizah yazarı oldu. Bunun yanında kendi başına yayınladığı Zübük isimli bir dergisi bulunmaktadır. 1956 senesinde Bir Ara Düşün Yayınevi'ni kurmuştur. 1973 senesinde Türk Mizahı isminde bir de antoloji düzenlemiştir. 1972 senesinde Nesin Vakfı'nı kurdu. Bu kurumda her sene 4 kimsesiz çocuğu okutarak, meslek sahibi yapılmıştır. Hayatını bağımsız bir yazar olarak devam ettirdi. Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
HAFTANIN KİTABI
EROİNLE DANS – CANAN TAN
İşte yine tüylerinizi diken diken edecek bir kitap... Hele de ergenlik çağında çocuğunuz varsa… Hele de asi ve kolay etkilenebilen bir çocuksa… Geceleri uykuları kaçan ebeveynlere şiddetle tavsiye edebileceğim bir gecede bitirdiğim bir kitap
Roman Eylül adlı üniversiteli bir genç kız ile çevrelerindeki arkadaşlarının eroinle tanıştıktan sonraki dünyalarını ve hayatlarında meydana gelen acımasız yok oluşlarını dile getiriyor. Roman Eylül ve Dünya adlı iki üniversite öğrencisinin gözünden eroin bağımlılığının nasıl başladığı ve insanların hayatının bu illet ile nasıl tanıştığı konusunu işlemektedir.
Eroinle Dans, hem güçlü bir arkadaşlığı, hem de böylesine güçlü bir arkadaşlığın sonuçlarını anlatıyor.
Dansımız bitti! Sonsuza dek susturuyorum orkestrayı...
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