Erçin'le Kitap Dünyası

Hazırlayan: Erçin Selasiye
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı
Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
Paşalar Papazlar - Kıbrıs ve Hegemonya - Niyazi Kızılyürek
Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun
Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan
SIRLAR ADASI - TURGÜL TOMGÜSEHAN
Kıbrıs Adası’nda Gizem Dolu Sırların Şifreleri Teker Teker Çözülüyor
Osmanlı Kıbrıs’ı fethederken Venedikliler neyi kaçırdı? Osmanlı’dan neyi gizledi?
Dinler tarihini derinden etkileyecek Barnabas’ın büyük sırrı neydi? Tapınakçılar bunu biliyor muydu?
4. Haçlı Seferi neden Konstantinapolis’e yapıldı? Neyi aradılar? Tapınakçılar Haçlıların elinden neyi kurtarıp Kıbrıs’a kaçırdı?
Sultan 2 Abdülhamit hangi şartlar altında Kıbrıs’ı İngilizlere kiralamak zorunda kaldı?
1901 yılında Lefkoşa Sarayönü’ne inşa edilen camiinin sırrı neydi? İngilizler neden bu camiyi inşa etti?
1940’lı yılların sonlarında Kıbrıs’a avukat olarak dönen Rauf Raif Denktaş’ın savcı atanması için kimler çalıştı? Denktaş’ı neden savcı yapmışlardı? Kimin için tehdit idi?
Toplumlar arası savaşın tetikleyicisi Masonlar mıydı? Adayı NATO Adası yapmak için kimler çalıştı?
Barnabas İncili 20 Temmuz 1974’te bulundu mu?
Derin Vatikan hain Fettullah Gülen ile ne zaman irtibata geçti? Amaçları neydi?
15 Temmuz hain Feto darbesinin altında yatan mistik gerekçe neydi? Darbeciler neye ulaşmaya çalışıyorlardı?
Yaşanan ve yaşanmakta olan her şey büyük sırrı saklamak içindi… Ya da sırra sahip olabilmek için…
Kıbrıs bu sır ile Akdeniz’de kan denizinde savrulan bir toprak parçası olmuştu…
Ve kan masumların kanı akana dek kanayacaktı…
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
Otomatik Portakal - Anthony Burgess
Gitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş
Veba Geceleri - Orhan Pamuk
Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu
OTOMATİK PORTAKAL - ANTHONY BURGESS
Otomatik Portakal, Anthony Burgess'in en iyi eserlerinden biridir. Kitap 1960'lı yılların modernleşme ve değişim sancılarını yansıtırken, bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını sorguluyor. Stanley Kubrick tarafından beyaz perdeye aktarılan kitap, kült film klasikleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Bir grup gencin kurduğu çeteye İngiliz kara mizah anlayışıyla yaklaşan roman, yazıldığı dönem için oldukça iddialıdır. Direkt şiddet, uyuşturucu madde bağımlılığı vb konular tüm yalınlığıyla işlenmiştir. Stanley Kubrick uyarlaması da sinema tarihindeki en başarılı roman - film uyarlamalarından birisi olarak yer almıştır.
HAFTANIN YAZARI
HENRİ CHARRİÈRE 1906 – 1973
1906'da Fransa'da doğan yazar 17 yaşındayken Fransız Deniz Kuvvetleri'ne yazılmış, burada 2 yıl çalışmıştır. Buradan ayrıldıktan sonra Paris'te suç örgütlerine katılmış, yasa dışı işler yapmaya başlamıştır.
26 Ekim 1931 yılında Paris'te cinayet suçundan tutuklanmış, bu suçtan Fransız Guyanası'nda ömür boyu kürek mahkûmiyetine çarptırılmıştır ve 13 yıllık kaçış mücadelelerinden sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Daha sonra Venezuela vatandaşı olmuş, orada da tüm mahkûmiyet hikâyesini kendi lakabını taşıyan "Kelebek" adlı kitapta yazmıştır. Banko adlı kitabında da özgürlüğe kavuştuktan sonraki yaşamını anlatmıştır.
Yazar 29 Temmuz 1973 tarihinde Madrid’de hayatını kaybetmiştir.
HAFTANIN KİTABI
EDDY’NİN SONU – EDOUARD LOUİS
Babamı Kim Öldürdü romanıyla tanıştığımız Édouard Louis’nin toplumsal eşitsizlik, cinsellik ve şiddet üzerine tartışmalara yol açan romanı Eddy’nin Sonu, pek bilinmeyen bir dünyayla tanışmanızı sağlıyor.
Louis, evrensel bir büyüme hikâyesi anlatırken aynı zamanda cinsel uyanışa ve eril zorbalığa dair çarpıcı bir metin sunuyor.
1990’ların sonunda, Kuzey Fransa’da geçen hikayede Eddy Bellegueule’ün yaşadığı kasaba ile verdiği mücadele anlatılıyor. Eddy, eşcinsel bir genç olarak işsizliğin, alkolizmin yaygın olduğu, homofobik bir kasabada büyümektedir. Böyle bir yerde “erkekliğe” dair kalıp yargılar vardır ve Eddy, gün geçtikçe diğerleri için bir “sorun” olmaya başlayacaktır.
Bugüne kadar birçok dile çevrilen kitap, mayıs ayında Can Yayınları aracılığıyla Türkiye’de de kitap kurtlarıyla buluştu.