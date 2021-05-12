Erçin'le Kitap Dünyası

Az bilmek için çok okumak gereklidir. Charles de Montesquieu

Aytunç ŞabanlıAbdullah Korkmazhan – Baranga PublicationsFatma TürkoğluAntoine de Saint-ExuperyHasan YıkıcıFATMA TÜRKOĞLUKitap Nijerya’da ve Kıbrıs’ta geçen hayatların ortaklığını, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkileri ekseninde ve bütün gerçekliğiyle gözler önüne seriyor bu yönüyle ırkçı ön yargılarla da hesaplaşıyor.Şöyle yada böyle bazen kesişen bazen de ayrışan hayatları akıcı ve yer yer mizahi bir dille anlatıyor.Gülseren BudayıcıoğluAmin MaaloufFederico FinchelsteinAdil YıldırımAMİN MAALOUFOlay örgüsünün heyecanla aktığı bu eseri ben çok severek ve merak ederek okudum. Yazar geçmişimizi öğrenmeden bizi gelecekte neyin beklediğini bilemediğimizi söylüyor. Eğer sıkılmadan tarihten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız okuyabileceğiniz en iyi yazarlardan biridir Amin Maalouf.Yazar bu romanında tarihi distopya ile harmanlıyor. Ailesinin ölümü üzerine babasından kalan adaya yerleşen ressam Alec adayı tek komşusu olan Éve ile paylaşır. Dünya nükleer bir felaketin eşiğindedir. İnsanlığa yardım etmek isteyen Empedokles’in Dostları insanlarla anlaşma yoluna gitmeye çalışırlar. Peki ama insanlık bu yardıma hazır mıdır?(5 Haziran 1932 – 7 Eylül 1981), İrlandalı yazar ve ressam22 çocuklu bir ailenin, hayatta kalabilen 13 çocuğundan biri olarak Dublin'de doğdu. Beyin felci ile dünyaya gelmiş ve uzun süre hareket ve konuşma yetenekleri olmadan yaşamıştır. Doktorlar, başlangıçta C. Brown'un zihinsel olarak engelli olduğunu düşünmüşlerdir ve öleceğini söylemişlerdir. Fakat annesi doktorların sözüne aldırmayarak oğlunun eğitilebileceğine inandı. Annesinin bu çabaları sonuç verdi ve Christy Brown sol ayağını kullanarak yazmayı ve resim yapmayı başardı. Konuşmaya başlaması ile birlikte, doktorlar tedavi biçimini değiştirerek fizyoterapiye ağırlık vermişler, böylelikle yazar daha rahat hareket edebilmeye başlamıştır. Engelleri olsada bu onun İrlanda'nın tanınmış yazarları arasına girmesini mani olamamıştır. Sadece sol ayağını kullanarak yazdığı eserler, onun dünya çapında bir üne kavuşmasını sağlamıştır.Christy Brown 1981'de öldü. Christy Brown hayat hikâyesinin bulunduğu Sol Ayağım kitabında annesine sık sık teşekkür etmektedir. Ailesi onunla hep gurur duyduğunu belirtiyor.Türkiye tarihi boyunca birçok isyana ayaklanmaya sahne oldu. İhtilaller, muhtıralar, ideolojiler, öğrenci çatışmaları, gözaltılar, işkenceler ve tabi ki idamlar.O acı dönemlerin en fazla ses getiren dilimi ise üç gencin darağacına kurban verilmesi olmuştu. İşte Erdal Öz’ün bu kitabı bu döneme en iyi rehberlik edenlerden biri.Kitap, 12 Mart 1971 Muhtırası'nı takiben tutuklanan yazarın burada Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan gibi devrimcilerle tanışmasını anlatıyor.Erdal Öz onların hikâyelerini dinler, amacı dönemin romanını yazmaktır.Günlük ve notlar tutar. Bu eser o tuttuğu günlük ve notların derlemesidir. Yazar 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ek olarak 1968 kuşağının diğer devrimcilerinin hikâyelerine de yer veriyor. Ayrıca anılarından derlediği bir öykü şeklinde yazdığı romanında asılan devrimcilerin avukatlarından notlar, son istekleri ve son mektuplarına da yer vererek romanını belgelemiştir.Erdal Öz’ün bu kitabı sıkılmadan okuyabileceğiniz, okurken vay be diyebileceğiniz türde bir kitap.