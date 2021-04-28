Erçin'le Kitap Dünyası

OKUMAYI HİÇBİR HAZİNEYE DEĞİŞMEM. EDWARD GİBBON

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery -Kar Uykusu -Neşe YaşınÖzgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı –Gün Işığının Sesi- Mustafa MüezzinoğluGaraböcü Kıbrıs Halk Masalı - Akıle Ruh EkizoğluGaraböcü bir Kıbrıs Halk Masalı olarak sizlerle buluşuyor. Eğitimci Yazar Akile Ruh Ekizoğlu tarafından derlenen “Garaböcü” Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ile ortak yayınlanmış bir masal kitabı. Kitap çocuklarımıza Kıbrıs Masallarını öğretmeyi amaçlıyor. Gelişim Piskoloğu Fatih Bayraktar’ın onayı, Talim Terbiye Dairesinin uygunluk raporu ve sanatçı Mehmet İlkerli’nin canlı, eğlenceli bir o kadar da yaratıcı çizimleriyle çocuklarımızın çok hoşuna gideceğinden eminim. Mutlaka Kütüphanelerinde olmalı diyorum…Veba Geceleri - Orhan PamukGitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç -Seyir - PirayeKüllerin Günü - Jean-Christophe GrangeMavi Vatanın Kudüsü (Kıbrısta Din ve Siyaset) Mustafa ŞengilKitap seyir eden misin, seyreden mi bu alemde? diye başlıyor Müthiş bir yol hikayesi. Mina isimli bir karakter üzerinden ilerleyen kitap sayfalar ilerledikçe sizi hapsediyor… Başlarda okurken çok bunalabilirsiniz. İlk 50 sayfa falan biraz sıkıcı… Sonra Mina enkaza döndüğünde Magistra isminde bir kadınla tanışıyor ve nefes çalışması ile yolcuğu başlıyor. Bu kitap “Heyyy millet bende varım buradayım” demeni sağlayacak… Sakin bir kafayla ve sindire sindire okumanızı öneririm(27 Şubat 1902 - 20 Aralık 1968),Steinbeck Amerikalı ve gerçekçi bir yazardır. Eserlerinde genellikle İşçi yaşamını ve toplumsal sorunları dile getirdi. Gençliğinde bir zamanlar çalıştığı Salinas Vadisi onun eserleri için vazgeçilmez bir mekandır. Bir ailenin Oklahoma'dan, Kaliforniya'ya göçünü anlattığı GAZAP ÜZÜMLERİ eseri ile Pulitzer ve Ulusal Kitap Ödülünü kazandı. Ayrıca edebiyat alanında verdiği katkılardan dolayı 1962’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Klasikleri okumaya başlayacaksanız Steinbeck’den başlayın derim.Ben çok az kitapta bu kadar sarsıldım ve sinirlerime hakim olmakta bu denli zorlandım. Mükemmel bir otobiyografi kitabı. Waris Dirie Somali’deki yaşamından top modelliğe kadar uzanan yaşantısını oldukça akıcı bir dille anlatmış. Etkisinden uzun zaman çıkamadığım ender kitaplardan.Çöl Çiçeği, Somali'de ki açlığı, vahşi hayvanları, kadın sünnetini, cehaletle yapılan kavgayı anlatan bir kitap. Bu kitabı okuyunca sahip olduğunuz her şeye şükredeceksiniz.Kadın olmak zor evet ama Afrika'da hele de Somali'de çok daha zor. Çocuk olmak ise nerdeyse imkansız. Okudukça insanın kanı donuyor. Sinirlerinize güvenmiyorsanız okumayı denemeyin bile.