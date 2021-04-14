Erçin'le Kitap Dünyası

Okuma alışkanlıkların en asilidir. ANTOİNE ALBALAT

Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları

Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını

Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap

Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

Veba Geceleri- Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları

Gitmeli miyim Kalmalı mıyım- Hakan Mengüç - Destek Yayınları

Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap

Empedokles’in Dostları - Amin Maalouf - Yapı Kredi YayınlarıRoman

Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık

Oyuncağımız yoktu. Yokluk zamanları. Kendimiz yapardık oyuncaklanmızı. Oyuncağımız yoksa da sokaklarımız vardı. Sokaklar çocuktu. Çocuklarını yitirdi o sokaklar. Çatışmalar- da, savaşlarda, göçlerde; isimlerini yitirdi. Çocuklarını arayan sokaklar var şimdi. Anılarını arayan sokaklar... Kokusunu, kimliğini, belleğini ...Sokaklar yarıldı, ayrıştı, kütlendi, çürüdü, dilsizleşti. Şimdi birbirinden renkli oyuncaklar var; oyuncakların çocuklarını yitirdiği sokaklar ... Yurtsuz, kimliksiz, yaralı...Şimdi vicdanını yitirmiş, kurtarıcısından kurtulmaya iç çeken sokaklar var!“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.”Aşk yakıyorAyrılık kavuruyorAldatılmaksa hep çok acıtıyor…Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil, ona âşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize.Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir…“Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.”- Dr. Gülseren Budayıcıoğlu-1941'de Bağlıköy’de doğan Demiray Doğasal 1966 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu.1968-1995 yılları arasında Tarih Öğretmenliği ve uzun yıllar Müdür Yardımcılığı yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu kararıylaadlı eserin yazımında Kemal Tekakpınar’la birlikte görevlendirildi. Bu eser, iki cilt olarak 1991 yılında yayımlandı.Atatürk’le ilgiliadlı ikinci kitabından sonra, uzun araştırmalar sonucundakitabı Dr. Fazıl Küçük Vakfı himayesinde basıldı.Bu kitapta Dr. Fazıl Küçüğün mücadele yılları boyunca ve Halkın Sesi Gazetesinde yayınlanan yazılarından kesitler bulmanız mümkün. Demiray Doğasal Dr. Fazıl Küçük’le Satır Araları kitabında Doktor Küçüğün fikirlerini, düşüncelerini kendi kaleminden okuyucularına en doğru şekilde aktarıyor.Osmanlı İmparatorluğu 1878 yılında Kıbrıs Ada'sını İngilizlere kiraladığı zaman vakıf mallarının yönetimini de kaybetmiş oldu. Bu olayın hemen ardından Kıbrıs Türk Cemaati’nin ileri gelenlerince Evkafın Türk Toplumuna iadesi için başlatılan mücadele, 1931 yılından sonra liderimiz Dr. Fazıl Küçük tarafından yönetilmişti. 15 Nisan 1956 yılına gelindiğinde Evkafın yönetimi, tüm varlığıyla Türk halkına kayıtsız ve şartsız olarak devredilmiştir. Bu kitap verilen kutsal mücadelenin tarihidir. Kıbrıs Türk'ü, özgürlüğüne kavuşmak için birçok yönde mücadele vermiştir. Ancak Evkafın geri alınması bunlar içerisinde en çetin, uzun ve kilit sayılabilecek en önemli mücadeledir.Bu eser yıllarca süren silahsız savaş ile ilgili olarak liderimizin kendi anlatımıyla ve kendi kaleminden, yazdığı köşe yazılarından ve arşivlerden faydalanılarak ortaya çıkarılmıştır. Çağdaş Türkçe ile hazırlanan ikinci baskısında ise genç nesillerin de bu mücadeleyi tüm açıklığıyla anlaması amaçlanmaktadır. Referans kitap olarak da kullanılabilecek olan bu eserin, güncel siyasi bir konu olan Türk vakıf mallarına ışık tutacağına ve aynı zamanda vakıf mallarımızın Büyük Britanya Koloni Hükümetince Rumlara nasıl peşkeş çekildiğini de gözler önüne sereceğine inanıyoruz.