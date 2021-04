Erçin'le Kitap Dünyası

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi YayınıÖzgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi YayınlarıKarşı Kıyıya Geçenler Seçme Şiirler - Niki Marangou (Türkçesi: Gürgenç Korkmazel Ahmet Yıkık) - Işık Kitabevi YayınlarıKıbrıs'ın Kelebekleri - Arazi Rehberi Ve Kelebek Fotoğrafçılığı - Hasan Bağlar - Eser Sahibinin Kendi YayınıHammurabi Ahmet Şimşek Işık Kitabevi Yayınları"Elinde benim gibi hiçbir şeyi kalmayanlar geçmişe dönüp bakma ve ilerisini görememe hastalığına yakalanırlar."Hammurabi öykülerinde, aynı isimde eski hükümdarın kanunlarını fiziksel olarak değil de zihinsel bir ceza olarak uygulanıyor. Öykü kahramanlarıgeçmişte ettiklerinin cezasını kabuslara hapsolarak, travmatik hatıraları tekrar tekrar yaşayarak ödüyorlar."Her öyküde bir duygu ya da durum ön planda ve sizi o duyguyla ilgili kendi mental hapishanenizle yüzleşmeye itiyor."Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi YayınlarıVar mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik KitapGitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç - Destek YayınlarıSeyir – Piraye - Mona Kitap YayınlarıCamdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu - Doğan Kitapçılık1901 baharında Osmanlı İmparatorluğu’nun 29. vilayeti Minger Adası’nda veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi kimyager Bonkowski Paşa’yı, onun arkasından da genç ve başarılı Doktor Nuri’yi salgını durdurması için adaya gönderir. Padişah kısa bir süre önce genç doktoru, sarayda hapis hayatı yaşattığı ağabeyi önceki padişah V. Murat’ın kızı Pakize Sultan ile evlendirmiştir ve Pakize Sultan da bu yolculukta kocasına eşlik etmektedir. Adada ise genç ve milliyetçi Osmanlı subayı Kolağası Kâmil, onun âşık olduğu adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye çalışan Vali Sami Paşa ile güzel sevgilisi Marika vardır. Karantina yasaklarına itaat edilmesi için çaba harcayan bu insanların vebayla, adadaki geleneklerle ve sonunda birbirleriyle ve ölüm tehditleriyle savaşının ve yaşadıkları aşkların hikâyesidir “Veba Geceleri”.Bir şahit Haifa Zangana. 1970’lerde, Saddam Hüseyin’e ve Baas rejimine karşı mücadele eden devrimci bir grubun mensubuydu. Bu yüzden mahpusluğu, işkenceyi, sürgünü yaşadı. Bu kitapta, kendi geçmişiyle birlikte sevgili vatanı Irak’ın dününü hatırlıyor, bugünü üzerine düşünüyor.Çok katmanlı, değişik karakterde bir kitap Bağdat’ı Düşlemek. Kurgu ile kurgu dışının iç içe geçtiği, otobiyografik özellikler taşıyan ama yalnızca yazarın anıları olmakla da kalmayan, hareket noktası yerel olmasına rağmen evrensele bağlanan bir metin. İnsan zihninin neyi hatırlamak ve neyi silmek istediği, bilinç ile bilinçaltı, politik mücadele, insanlık ve kadınlık halleri üzerine düşündürücü, yer yer kışkırtıcı, yer yer zorlayıcı bir kitap.Haifa’nın gördüğü işkenceler kendiyle yaşadığı muazzem çelişkiler sizi derinden sarsacak. Mutluluk ve acının her tonunu görebileceğini hatta kendinizden de bir parça bulabileceğiniz sarsıcı bir kitap… Mutlaka okunmalı.Çok yönlü ve her yönüyle büyük başarılara imza atmış bir isimdir Zülfü Livaneli. Siyaset adamı, yönetmen, müzisyen, yazar gibi farklı kulvarlarda sürdürdüğü uzun kariyer maratonu boyunca yurt dışı ve yurt içinde büyük ilgi gördü ve ödüller kazandı. 20 Haziran 1946’da Konya’da dünyaya sanatçı her zaman belirgin bir politik duruşa da sahip oldu. 1971’de hapis yatıp çıktıktan sonra 1972’de İsveç’e gidip burada 1 yıl müzik eğitimi aldı. Onlarca dile çevrilen kitapları, Joan Baez ve Leman Sam gibi pek çok müzisyenin yorumladığı eserleri, dış ülkelerde de vizyona giren filmleri ve aldığı ulusal – uluslararası ödülleriyle Zülfü Livaneli bir başarı öyküsüdür. İçeriğimizde sanatçının bir yazar olarak varlığını inşa ettiği kitaplarına bakacağız.İşte tümArafat’ta Bir Çocuk (1978)Geçmişten Geleceğe Türküler (1981)Dünya Değişirken (1987)Sis (1990)Orta Zekalılar Cenneti (1991)Diktatör ile Palyaço (1992)Sosyalizm Öldü Mü? (1994)Engereğin Gözündeki Kamaşma (1996)Livaneli Besteleri (1998)Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm (2001)Mutluluk (2002)Gorbaçov’la Devrim Üstüne Konuşmalar (2003)Leyla’nın Evi (2006)Sevdalım Hayat (2007)Son Ada (2008)Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)Harem (2012)Edebiyat Mutluluktur (2012)Serenad (2013)Kardeşimin Hikayesi (2013)Konstantiniyye Oteli (2015)Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal (2016)Huzursuzluk (2017)Elia ile Yolculuk (2017)Arkadaşıma Veda (2018)Gölgeler (2018)Şapka (2019)Rüzgârlar Hep Gençtir (2019)Gökyüzü Herkesindir (2020)Bir Kedi – Bir Adam – Bir Ölüm (2021)