Eralp Adanır'ın yeni kitabı çıktı

Dostum Eralp Adanır’ın 19. Kitabı geçen günlerde yayımlandı. Bu defa ülkemizin 60 yıllık müzik tarihini eserinde inceleyip, o dönemin önemli müzik gruplarını kuran kişilerle yapmış olduğu söyleşileri de eserine katan bu 300 sayfalık kitap, sosyal yaşamımızın değişmez olgusu müziğimizi derinlemesine irdeliyor.Müzik, insan yaşamında olmazsa olmazıdır, moral bulmak, keyiflenmek için onu hep dinleriz, aşık olur, hüzünlenir yine ona sarılırız. Her geç bir müzik aleti çalıp, bir grup kurmak ister veya gençliğinde bu hayale yaşar. İşte bu hayallerini Kıbrıslı Türkler’de kimler gerçekleştirdi ve sürdürdü, topluma neler katkı vb. soruları çoğalta biliriz. Bu soruların bir kısmına cevap bulmak isterseniz. Bu kitap içerisinde 25 söyleşiyi mutlaka okuyun, çok şeyler öğreneceksiniz. Dostum Eralp Adanır’ı bu konuları kalıcı kılıp bu eseri çıkardı için tebrik eder sizlerin de kitabı alıp okumanızı salık veririz.Yazar için şöyle diyor: “Kıbrıs Türk Popüler Müzik Tarihimizde '60'lı, 70'li yılların ayrı bir önemi var. Popüler Müzik türünde orkestraların oluşmasında büyük bir patlama yaşanmıştı.Aralık 1963 toplumlar arası çatışmaların şiddetlenmesiyle kan ve barut kokusunda uzun yıllar sürecek bir yaşam içerisinde müziğin yeşermesi, ayrı bir ironi aslında. İşte tam da bu "i-roni" dediğimiz hâl, birçok yerleşim bölgemizde müzik gruplarının oluşmasını tetiklemiş oldu. Bu tetik; kurşun için değil, müzik için çekilmişti.Bazı yerleşim bölgelerinde özellikle Sancaktarlıklar, müzik gruplarının oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Çünkü bu müzik gruplarının üstlenecekleri önemli bir misyon vardı;Toplumun birçok bölgesinde enklavlar kurulmuş, kendi içerisine hapsedilmiş bir halde varlık mücadelesi veren şehirler, kasabalar, köyler oluşmuştu. Ve böylece bölgelerde bir başka o-luşum müzik gruplarıydı. Kendi bölge insanına konserler veriyor, geceler düzenliyor hatta balolar düğünler yapıyorlardı.Aslında bu müzik gruplarında yer alan birçok müzisyen aynı zamanda Mücahittiler. Gündüz elinde Piyade tüfeği tutan gençlerin geceleyin o ellleri, gitarı alıp insanların ruhuna güzellikler sunuyordu. Böylesi bir yaşam sürdürülmüştü 1963-67 yılları arasında. 1967 sonrası ise bölgeler arasındaki barikatların azalması, normale dönüş adımları ve Türkiye'ye tahsile gidişlerle gruplarımız da sürekli yeni isimler yeni elemanlarla 1974-'e kadar o devamlılığı sürdürmüşlerdi.Bu kitabımızda 10 Ekim 1998-26 Haziran 2004 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl süresince yayınlanmış, BRT Televizyonunda hazırlayıp sunduğum İSTASYON isimli müzik programıma konuk aldığım kişiler arasından, '60'lı '70'li yıllardaki müzik çalışmalarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdiklerimin müzikal izdüşümleri var. Fakat müzik tarihimizde yer almış "bazı" gruplarımıza maalesef burada yer veremediğimi de belirtmek isterim. Bunun nedeni, ilk dönemlerde yapılan bazı Tv programlarımızın maalesef BRT arşivimizde bulunamamasından dolayıdır. Buna rağmen örneğin The Four Lights, Bayrak Kuartet, Güryeller gibi gruplarımız hakkında gazete haberlerinden yola çıkılarak hazırladığım "Kıbrıslı Türkler'de Müzik-2 Popüler Müziğin Gelişimi 1966-76 Dönem Toplulukları" kitabımda bulabilirsiniz. Ayrıca kitabımızda gazete için yaptığım bazı söyleşilerin de yer aldığını belirtmek isterim.Gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde bazı soruların tekrarlandığını sizler de fark edeceksiniz. Örneğin Beat müzikle ilgili ya da grup isimlerinin İngilizce olarak da yer alması gibi. Bu durum, söyleşilerin değişik zamanlarda yapılmış olmasından kaynaklanıyor olsa da, dönüp kendi sorularıma baktığımda, bu tekrar soruların benim ve müzik kültürümüz için önemli olduğunu düşünmüş olmalıyım ki tekrar tekrar sormuşum. Popüler Müzik Tarihimize bir katkı olması dileğimle.”1964 Limasol-Kıbrıs'ta doğdu. 1974 Kıbrıs savaşının ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyine, Girne'ye göç etmek zorunda kaldı. 1986 yılından bu yana Bayrak Radyo Televizyon Kurumu-'nda (BRT-Kıbrıs) Tv program yapımcısı-sunucu ve yönetmenlik görevini sürdürmektedir. Adanır aynı zamanda belgesel yönet­menliği de yapmış, Kıbrıs ve dış ülkelerle ilgili birçok belgesele imza atmıştır. 1989 yılından itibaren Kıbrıs ulusal gazetelerin­deki yazarlığını, uzun süredir Yenidüzen gazetesinde devam et­tirmektedir. Sürekli basın kartı sahibi olan Adanır, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Mete Adanır Vakfı kurucularından aynı za­manda Mete Adanır Vakfı'nın da başkanıdır.2005 yılından bu yana ulusal ve uluslararası kültür araştırma içerikli sempozyumlara katılarak, çoğunlukla Kıbrıs Türk Kültü­rü, folkloru ve Müziği üzerine bildiriler sundu.1977 yılından bu yana müzikle de uğraşan Adanır, Girne Geli­şim, Grup Net, Cypress Classica'da müzisyen, besteci olarak görev aldı. 5 yıl süreli 20 sayı (2014-2019) ve Mete Adanır Vak­fı Yayını olan, KKTC'nin ilk spor tarih dergisi Kıbrıs Türk SPOR TARİH'in yayın yönetmenliğini, editörlüğünü üstlenip yazarla­rından oldu.1991 yılından bu yana Deneme, Uzun Öykü, Anı-Biyografi, A-raştırma, Röportaj, Roman türlerinde kitaplarını okurla buluş­turdu.Adanır'ın yayımlanmış eserleri:l-"Ben ve Ben" (deneme-1991) 2-"Onu Koklamak" (uzun öykü-1993)3-"Kıbrıslı Türkler'de Müzik-1, Darül-elhan ve 1955-65 Dönem Toplulukları" (araştırma-1997)4-"Kıbrıslı Türkler'de Müzik-2, Popüler Müziğin Gelişimi, 1966 -76 Dönem Toplulukları" (araştırma-2001) 5-"Siyah/Beyaz/Gri Yazılar"(deneme-2003) 6-"Mete Adanır"(anı/biyografi-2005)(Mete Adanır Vakfı Yayını) 7-"Söz Uçar Yazı Kalır-Müziğimiz Üzerine Söyleşiler" (sözlü tarih - 2008) (Mete Adanır Vakfı Yayını) 8-"Sözü Uçup Yazısı Kalanlar" (edebiyat-röportaj-2015)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)9-"Röportajları, Denemeleri, Gazete Yazı ve Haberleriyle ALİ NESİM" (edebiyat-röportaj-2016)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)10-"Hocanım NERİMAN CAHİTLE" (edebiyat - röportaj - 2017) (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)ll-"Özelde Mağusa Genelde Kıbrıs Türk Kültürü'ne Gönül Vermiş SUNA ATUN" (edebiyat-röportaj-2017)(SAMTAY Vakfı Yayını)12-"M. Kansu'yla Yazım Dünyasında Yürümek" (edebiyat röportaj - 2018) (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını) 13-"Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 Yaşında" (araştırma - derleme - 2018) (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını) 14-"Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk" (2 Cilt)(araştırma-derleme-Aralık 2018)(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)15-"BRT Belge/Kitap-Unutulmayanlar" (Belgesel'den kitaba dö-nüştürme-Ocak 2019-(BRT Belge-Kitap Yayınları)16-"Bener Hakkı Hakeri'nin LEYMOSUNU" (araştırma - derle--Mart 2019) (Leymosun Kültür Vakfı Yayını) 17-"Zat-ı Muhterem'in Mektupları"(roman-Ocak 2020-Ede.-: yatist Yayınları-(İstanbul)18-"Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2" (edebiyat - röportaj - 2 (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını)