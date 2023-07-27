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Eğitimci-sendikacı Sonuç Zaim’in hayatı belgesel oluyor

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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), eğitimdeki sendikal hareketin kurucularından Sonuç Zaim’in belgesel çekimlerini başlatıyor.

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Eğitimci-sendikacı Sonuç Zaim’in hayatı belgesel oluyor
KÖDER’den verilen bilgiye göre, "ilk kadın sendikacı, izci lideri ve İngiltere’deki Kıbrıs Türk çocuklarına eğitim veren ilk kadın öğretmen" olan Zaim’in belgeseli, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD.(KTÖK) ile işbirliğinde yapılıyor.
 
Zaim’in belgeseli, KÖDER tarafından başlatılan “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisinin 20’nci çalışması olacak.
 
1938 yılında doğan Zaim, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde faal olarak görev yapıyor.
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