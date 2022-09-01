Efsanevi kılıç ve bıçaklar göz kamaştırıyor

Resimden heykele; gemi maketlerinden cam eserlere kadar pek çok tür ve tarzda 50 binin üzerindeki eseri sanatseverlerle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, farklı alanlardan özel koleksiyonları ile de dikkat çekiyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen 200 parçayı aşkın zengin kılıç, bıçak ve zırh koleksiyonu da bunlardan biri. Cengiz Han, Timur, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Celaleddin Harzemşah, Muhammed Alim Han, Nadir Şah ve daha pek çok hükümdarın kılıçlarının birebir örneklerinin yer aldığı koleksiyonda, Zülfikar başta olmak üzere, halife kılıçları ile Hz. Peygamber’in kılıcı da yer alıyor. Yüksek kaliteli şam çeliğinden yapılan kılıçlar, orjinallerine uygun olarak altın kakmalar ve değerli taşlarla süslenmiş.Koleksiyonda aynı zamanda Osmanlı döneminde kullanılan hançerler, yatağanlar, tören kılıçları, Orta Asya Türk kültüründe yer alan kılıç ve bıçak örnekleri ile mızrak, yay ve oklar da yer alıyor. Orjinali Topkapı Sarayı’nda yer alan, 3. Mustafa’nın değerli taşlarla bezenmiş tören zırhı da koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından.Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan müze; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturan bir şölen yaşatıyor.