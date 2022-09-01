banner762
banner815
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
6 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
7 0
 
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
10 0
11 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
31 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
21 0
banner797

Efsanevi kılıç ve bıçaklar göz kamaştırıyor

banner476

Resimden heykele; gemi maketlerinden cam eserlere kadar pek çok tür ve tarzda 50 binin üzerindeki eseri sanatseverlerle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, farklı alanlardan özel koleksiyonları ile de dikkat çekiyor

banner825
Efsanevi kılıç ve bıçaklar göz kamaştırıyor

 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen 200 parçayı aşkın zengin kılıç, bıçak ve zırh koleksiyonu da bunlardan biri. Cengiz Han, Timur, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Celaleddin Harzemşah, Muhammed Alim Han, Nadir Şah ve daha pek çok hükümdarın kılıçlarının birebir örneklerinin yer aldığı koleksiyonda, Zülfikar başta olmak üzere, halife kılıçları ile Hz. Peygamber’in kılıcı da yer alıyor. Yüksek kaliteli şam çeliğinden yapılan kılıçlar, orjinallerine uygun olarak altın kakmalar ve değerli taşlarla süslenmiş.
ORTA ASYA’DAN OSMANLI’YA EFSANEVİ KILIÇ VE BIÇAKLAR BİR ARADA
Koleksiyonda aynı zamanda Osmanlı döneminde kullanılan hançerler, yatağanlar, tören kılıçları, Orta Asya Türk kültüründe yer alan kılıç ve bıçak örnekleri ile mızrak, yay ve oklar da yer alıyor. Orjinali Topkapı Sarayı’nda yer alan, 3. Mustafa’nın değerli taşlarla bezenmiş tören zırhı da koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından.
MODERN SANAT MÜZESİ, PAZARTESİ HARİÇ, HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARETE AÇIK!
Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan müze; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturan bir şölen yaşatıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.