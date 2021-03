Dünya Kütüphane Haftanız Kutlu Olsun

“İnsanlığı incelemenin en iyi yolu kitaplardır” diyen Aldous Huxley ne güzel demiş. Bilineceği gibi Mart ayının son haftası tüm dünyada “Kütüphane Haftası” olarak kutlanmaktadır. Kitap okuma sevgisini aşılamak, gençleri kitapla buluşturmayı amaçlayan hafta ülkemizde de bir çok etkinlikle kutlanacak.

Kitap her insan için bir tutku olmalıdır çünkü insan kendini geliştirmek, tanımak, dünyaya farklı bir gözle bakmak için okumalıdır. Kitaplar bir denizdir içine girdiğiniz andan itibaren sizi içine çeker ve bir daha kurtulmazsınız.Francis Bacon okumak için şöyle diyor:“Kurnaz insanlar okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.”Kafka ise: “Bizi ısıran ve bizi sarsan kitapları okumalıyız. Okuduğumuz kitap kafamıza balyoz indirmiş gibi bizi uyandırmıyor ise, neden okuma zahmetine girelim ki.”Kitap bir tutkudur ve bunu okuyan insan bilir yoksa anlatmakla bu sevgi öğretilmez.Amerikalı eğitimci John Dewey, kalabalık davetli grubu eşliğinde doksanıncı yaş gününü kutluyormuş. Bu mutlu güne gelen genç bir adam filozofun kütüphanesindeki kitapları işaret ederek Dewey’e: “Okuduğunuz bunca kitabın size ne faydası oluyor? diye sorunca, Dewey şöyle cevap vermiş: “Yaşlanmak, dağlara tırmanmaya benzer. Bilgiye ulaştığınız her zirve, tırmanacağınız yeni bir dağ demektir.”Kitap; ışığa kapalı binaların gölgelerinde üşüyen bizlere, sımsıcak dünyasını açan vefalı bir dost… Gecenin ilerlemiş bir saatinde kapısını çalmamızdan rahatsız olmayan, kendisine sırt dönüp ayrılmamıza kırılmayan ve gönül koymayan bir arkadaş… Vermeyi çok seven, minnet etmeyen ve vermiş olmanın pişkinliğiyle şımarmayan bir yoldaş…Yeryüzünün en kuvvetli silahı artık ne tank, ne tüfek, ne cop, ne makineli tüfek, ne siyasi iktidar, ne de sermayedir. Bütün bunların sindiremeyeceği tersine onların hepsini birden sindiren kitaptır.Doğrusu, kitaba ve okumaya dair söylenecek çok şey var. Ancak ne söylenirse söylensin, hep eksik kalan bir şeyler olacak. Bazı şeyler vardır ki anlatılmaz yaşanır. Kitap böyle bir şey. A. Turan Alkan’ın ifadesiyle “Aşk gibi bir şeydir o.”Ünlü yazar Cemil Meriç gece gündüz okurdu. Bu yüzden gözlerinin gücünü her gün biraz daha yitirdi. Ne var ki, o buna hiç aldırmaz, odasında masasının üstüne sandalye koyar, kendi de sandalyeye çıkarak kitabını ampüle 30 santim uzaklıkta tutardı. Bunu, elektirik ampülünü aşağıya kadar uzatacak kordona verecek parası olmadığı için yapardı. Bunca parasız oluşunun sebebi ise, eline geçen paranın tamamını kitaba yatırmış olmasıydı. Kendisine bir şey sorduğunuzda, size verdiği karşılığın filanca yazarın filanca kitabının filanca sayfasında olduğunu belirtirdi.Kütüphane haftasında belki bazı kişiler hüzünlü olabilir; pandemi nedeniyle, devletin kütüphanelerinin kapalı olması , kısıtlı kaynak nedeniyle yeni eserlerin pek az olduğunu düşünebilirler ama aynanın diğer yüzünü eğer çevirebilirlerse çok aydınlık ve güzel bir ortam görebilirler. Bu aydınlık ortam bilginin, yeniliğin olduğu bir üniversitede mevcut bu üniversite ise Yakın Doğu Üniversitesi’dir. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel hocanın son yıllarda ilerici ve aydınlık yüzünü biraz daha fazla kültür ve sanata çevirmesi, toplumumuza çok önemli kültür,sanat mekanlarını kazandırmıştır. Son olarak Girne’de açılan ve pek yakında açılacak Yeniboğaziçi’ndeki Kütüphanelerde, yüzbinlerde kitaba sürekli ulaşılacak. YDÜ, zaten hiç kapanmayan kütüphanede yeni eserlere hem dijital ortamda hem de mekânında ulaşılırken, toplumun okuma alışkanlığı bir o kadar daha artılırken, Kıbrıslı Türklerin çok önemli yazarlarının kaynak eserleri ve özel odaları günden güne daha da artmaktadır. Emek, düşünce, geleceği görme ancak vizyon ve misyonla olabilir. Kitap okumak ise bu vizyonu ve misyonu düşünsel olarak ileriye taşır. Bu oluşturulan yeni kültür mekanları için Dr. Suat Günsel hoca ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Emeği geçen herkese yüreğine sağlık derken. Kitapsız ve sevgisiz kalmayın. İyi okumalar bu arada lütfen kitaplarınızı çöpe değil kütüphanelere bağışlayın.